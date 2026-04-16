Defensa tumba el recurso de Santa Bárbara contra los contratos de artillería de Indra y EM&E de 7.240 millones

Santa Bárbara alegaba ser la única empresa española capacitada para los proyectos, mientras que Defensa defiende que la elección se basó en criterios de seguridad nacional y capacidad de ejecución.

El ministerio ha denegado el acceso al expediente solicitado por Santa Bárbara y confirma la validez de las adjudicaciones a la UTE de Indra y EM&E.

Defensa argumenta que la adjudicación respeta la legalidad y responde a intereses de seguridad, garantía de suministro y autonomía estratégica, según la normativa española y europea.

El Ministerio de Defensa ha desestimado el recurso de Santa Bárbara Sistemas contra los contratos de artillería adjudicados a Indra y EM&E por 7.240 millones de euros.

El Ministerio de Defensa ha desestimado de forma íntegra el recurso de alzada presentado por Santa Bárbara Sistemas, filial española de la estadounidense General Dynamics, contra los dos grandes contratos de artillería del Ejército de Tierra, valorados en 7.240 millones de euros y adjudicados a la unión temporal de empresas (UTE) formada por Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E).

Según ha confirmado EL ESPAÑOL, la cartera que dirige Margarita Robles subraya que el procedimiento de contratación se ha desarrollado “con pleno respeto a la legalidad vigente” y que las decisiones de adjudicación han tenido en cuenta los “intereses esenciales de seguridad, la garantía del suministro, la autonomía estratégica y la disponibilidad operativa” de las capacidades militares, en línea con el marco jurídico español y de la Unión Europea.

De este modo, el Ministerio confirma la validez de las adjudicaciones a la UTE de Indra y EM&E y deja sentado que la vía administrativa queda agotada, sin perjuicio de los recursos que pueda interponer Santa Bárbara ante la Audiencia Nacional.

Defensa también ha denegado el acceso al expediente de contratación solicitado “reiteradamente” por Santa Bárbara, al considerar que no concurren los presupuestos legales que lo justifiquen, tal como señalan las resoluciones del Tribunal Supremo.

Los dos programas, integrados en los Programas Especiales de Modernización (PEM), cubren tanto la artillería autopropulsada sobre ruedas como la de cadenas.

La adjudicación para el sistema sobre ruedas asciende a casi 2.686 millones de euros, con un préstamo estatal al 0% de interés de 1.181 millones, mientras que el contrato de artillería de cadenas alcanza los 4.554 millones, respaldado por un crédito público sin intereses de 1.821 millones.

Precisamente sobre este último contrato, como adelantó EL ESPAÑOL, Indra cerró hace menos de un mes una alianza con la surcoreana Hanwha para utilizar en el contrato de artillería sobre cadenas —valorado en 4.554 millones de euros— la plataforma del obús autopropulsado K9.

Según el acuerdo, Indra desarrollará una versión españolizada del sistema, que podrá exportarse con el permiso de Hanwha, y que se fabricará con una fuerte huella industrial nacional. Para la artillería sobre ruedas, en cambio, la compañía aún no ha atado definitivamente el socio industrial y mantiene abiertas varias negociaciones con posibles aliados europeos

Ambos contratos se tramitaron sin publicidad, argumentando Defensa que la UTE de Indra y EM&E era “la única empresa capacitada técnicamente” para el desarrollo de estos proyectos, en un contexto de incremento del gasto militar hasta el equivalente al 2% del PIB.

Guerra jurídica de Santa Bárbara

Santa Bárbara interpuso el recurso de alzada ante Defensa en febrero, tras haber presentado ya en diciembre un recurso contencioso‑administrativo ante el Tribunal Supremo contra los 3.002 millones de euros en préstamos al 0% concedidos a la UTE para prefinanciar los programas de artillería.

La compañía sostiene que era la única empresa con capacidad industrial en España para estos proyectos, apoyándose en su sistema Némesis, cofinanciado con KNDS y presentado en Feindef 2025, aunque fuentes del mercado recuerdan que este sistema no ha sido adquirido por ningún país.

Defensa, por su parte, rechaza que la empresa estuviera “marginada” y recalca que la elección de la UTE responde a criterios de seguridad nacional y capacidad de ejecución, frente a la ausencia de un producto propio de artillería por parte de Indra y EM&E antes de establecer acuerdos internacionales