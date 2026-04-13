El taller "único en Europa" que imprime piezas metálicas para blindados en Sevilla: así funciona la fabricación aditiva

El taller investiga nuevas aleaciones y trabaja junto a proveedores para certificar y calificar piezas antes de su producción en serie.

El proceso combina métodos de fabricación aditiva y sustractiva, y permite crear piezas críticas que ya no se encuentran en el mercado convencional.

La tecnología empleada permite imprimir piezas en metales como acero, titanio y aluminio, facilitando la reparación y mantenimiento de vehículos militares antiguos.

Santa Bárbara Sistemas cuenta con un taller "único en Europa" en Sevilla dedicado a la fabricación aditiva de piezas metálicas para blindados.

La fabricación aditiva de piezas ha conseguido hacerse un hueco en las industrias más avanzadas y delicadas. Tras algunos años en la rama aérea de la defensa, este método comienza a cobrar tracción en la parte de vehículos terrestres.

En las instalaciones de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) de Santa Bárbara Sistemas se encuentra un taller "único en Europa" para la investigación en este ramo.

Se trata de "un centro de fabricación aditiva empleando metales", según explicó Javier Santaolalla, responsable del proyecto del centro de fabricación avanzada del convenio de Novaindef con GDELS-SBS.

Novaindef es la encargada de instalar y poner en funcionamiento esta nueva tecnología en las dependencias sevillanas de la compañía.

La maquinaria empleada en esta parte de fabricación aditiva no viene de muy lejos. "Se fabrican en Linares, Jaén", señala Santaolalla, concretamente por parte de la empresa Meltio, una de las referencias europeas en este tipo de sistemas.

Santa Bárbara Sistemas completa esta tecnología de fabricación aditiva con otros sistemas de sustractiva de última generación: corte de hilo, torno y un centro de mecanizado de cinco ejes. Estas nuevas instalaciones comenzarán a trabajar a pleno rendimiento después del verano.

En una primera fase, los técnicos evalúan si es posible realizar la pieza mediante el método sustractivo —el tradicional— debido a que es más barato y rápido. Este escenario se plantea para partes ya conocidas que no requieran de cierto grado de experimentación o investigación.

"Si es un nuevo desarrollo y queremos realizar pruebas antes de hacer un molde, elegimos la fabricación aditiva". También si se trata de una pieza que ya no se encuentra en los proveedores, como algunas de vehículos con muchas décadas de servicio.

Ciclo de vida

"Queremos abarcar el ciclo completo", afirma Santaolalla. Lo ideal es partir "del plano de la pieza, pero si no lo tenemos, podemos emplear los escáneres 3D para hacer ingeniería inversa".

Detalle de la impresión 3D metálica para la fabricación de piezas Izan González Sevilla

Con el modelo cargado en el ordenador del sistema de fabricación aditiva, la maquinaria industrial comienza a funcionar con el objetivo de alimentar a las necesidades de piezas metálicas del día a día.

"Muchas veces vienen vehículos con 15 o 20 años de antigüedad y necesitan piezas nuevas que los proveedores ya no fabrican", apunta Javier Santaolalla. "Y no hay forma de conseguirlas" si no es con este tipo de tecnología.

Este apoyo del ciclo de vida es un elemento clave para el sostenimiento de las flotas de los vehículos militares y uno de los campos de actuación más importantes de las instalaciones de GDELS en Sevilla.

"Para piezas que son críticas, con este tipo de tecnología podemos dar respuestas rápidas", asegura.

Actualmente, se encuentran trabajando en la creación de un catálogo para contar con todas las piezas que se pueden fabricar de forma aditiva.

Investigación y desarrollo

Estas impresoras en 3D tan particulares pueden trabajar con diferentes materiales, siendo los más comunes el acero, el titanio y el aluminio. Pero no los únicos.

Aquí es donde entra la fase de investigación y desarrollo de materiales. Según explicó Santaolalla, este tipo de máquinas de fabricación aditiva permiten la experimentación con otros tipos de metales para una misma pieza.

De esta forma, se puede estudiar si ajustando la aleación o cambiando directamente de elemento químico se consiguen mejores propiedades mecánicas o se reduce el peso manteniéndolas.

Zona de sostenimiento de ciclo de vida de la planta de Santa Bárbara en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) Izan González

El paso siguiente del proceso de búsqueda del nuevo material es certificar y calificar la pieza como requisito "imprescindible para poder montarla en los vehículos":

Otro de los puntos clave que destaca Javier Santaolalla es que la intención es trabajar junto a los proveedores. Según las necesidades del momento, pueden aparecer piezas que haya que rediseñar según las necesidades del integrador del vehículo.

"Ahí es donde entramos, podemos hacer el rediseño y la fabricación junto a los proveedores de las primeras piezas" con el objetivo de calificarlas. "Y que luego ellos se encarguen de la producción en serie" ya con las especificaciones y cotas necesarias.