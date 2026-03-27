El Ejército de Tierra contará con baterías NASAMS 3: la última versión del sistema compatible con misiles de mayor alcance

El despliegue de las nuevas baterías y la formación del personal se realizará entre marzo y verano de 2027, junto a la construcción de nuevas infraestructuras en el acuartelamiento de Tentegorra.

Cada batería NASAMS 3 contará con 19 elementos, incluyendo sistemas de detección electroópticos, más radares, nuevos vehículos y lanzadores compatibles con distintos tipos de munición.

La actualización incluye la modernización de 8 lanzadores existentes y la adquisición de 4 nuevos, sumando un total de 12 lanzadores para formar 4 baterías completas.

El Ejército de Tierra modernizará sus baterías NASAMS al estándar NASAMS 3, permitiendo el uso de misiles de mayor alcance como el AMRAAM ER.

El Ejército de Tierra está llevando a cabo una renovación completa de sus sistemas de defensa aérea. Tras aprobar la actualización de los Patriot a su versión más moderna y junto a la inminente decisión de relevar a los Hawk, la capa de los NASAMS también experimentará una importante modernización.

Las baterías NASAMS son las encargadas de interceptar cualquier amenaza aérea a baja altura, situándose justo por debajo de los Patriot y los Hawk y por encima de los cañones y los misiles Mistral.

Este sistema se encuentra actualmente dentro del Grupo de Artillería Antiaérea II/73, en el Acuartelamiento de Tentegorra, en Cartagena.

El objetivo del Ministerio de Defensa es actualizar los sistemas al estándar NASAMS 3, el más avanzado de cuantos ha desarrollado el fabricante noruego Kongsberg, modernizando 8 lanzadores de misiles de mayor alcance y 4 centros de distribución de tiro (FDC).

A esa modernización se une la adquisición de 4 nuevos lanzadores con capacidad de alcance extendido, por lo que España contaría con un total de 12 lanzadores del último estándar para conformar 4 baterías completas.

Carga de misil interceptor en la batería NASAMS 2 por parte de militares españoles en Estonia Ejército de Tierra

Asimismo, se adquirirán nuevos vehículos a cada batería que multiplicarán la eficacia del sistema en conjunto.

Para ponerlo en perspectiva, una batería NASAMS 2 como la que opera actualmente el Ejército de Tierra se compone de cinco elementos: un puesto de mando, un radar, dos lanzadores y un vehículo de municionamiento.

Con la actualización que llevará a cabo Defensa, cada una de las baterías NASAMS 3 pasará a contar con 19 elementos.

Entre las novedades se incluyen sistemas de detección electroópticos, más radares, un puesto de comunicación, puesto de mando, dos lanzadores actualizados a la última versión y otro lanzador más compatible con misiles AMRAAM ER, con más alcance. Además de todos los vehículos municionadores y de apoyo.

En cuanto al cronograma, el plan es que llegue todo el material NASAMS —4 baterías para el Ejército de Tierra y otra más para el Ejército del Aire— a Tentegorra desde marzo o abril del 2027 hasta el verano de ese mismo año.

La formación del personal para operar las nuevas baterías se llevará a cabo con anterioridad a estas fechas, muy probablemente durante este mismo verano.

Defensa también planea la construcción de infraestructuras en el Acuartelamiento cartaginés, donde tiene previsto levantar un taller de armamento, un centro de excelencia NASAMS, almacenes para las baterías y tinglados para el aparcamiento de vehículos.

En cuanto al misil AMRAAM ER, es uno de los tres interceptores con los que el Ejército de Tierra planea reemplazar las baterías Hawk, que llevan en servicio desde mediados de los años 60.

NASAMS 3

El NASAMS (National Advanced Surface-to-Air Missile System) es un sistema de defensa aérea de corto alcance desarrollado de forma conjunta entre la noruega Kongsberg Defence & Aerospace y RTX Corporation (antes conocida como Raytheon).

Se trata de una tecnología especialmente concebida para detectar y neutralizar todo tipo de amenaza aérea, desde drones hasta cazas o helicópteros y pasando por misiles de crucero.

Lanzamiento de misil interceptor NASAMS Kongsberg

Entró en servicio en 1997 y no fue hasta 2003 cuando el Ministerio de Defensa español encargó las primeras baterías.

Desde entonces y hasta el pasado 2024, el sistema se ha mantenido de forma interna tanto por el personal del Ejército de Tierra como por el del Ejército del Aire, quienes tienen asignada una batería completa en el Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo (EADA).

El año pasado se acordó una actualización de todos los sistemas NASAMS 2 en su versión primera al estándar 2+, mientras que los planes actuales del Mando de Artillería Antiaérea del Ejército de Tierra apuntan a la modernización al tipo NASAMS 3.

Entre las principales novedades que integra el estándar NASAMS 3 está el centro de distribución de tiro, que ha sido profundamente renovado.

También el sistema de lanzamiento ha sido actualizado para hacerlo compatible con más modelos de munición, entre los que se encuentra el AMRAAM ER fabricado por Raytheon.

De esta forma, el Ejército de Tierra compondrá cada una de las baterías de dos lanzadores estándar y otro con misiles AMRAAM ER.

Una de las características más importantes del nuevo sistema es su modularidad en cuanto a arquitectura del despliegue, pudiendo integrar diferentes configuraciones de sensores y efectores dependiendo de las necesidades.

También juega un papel clave la conectividad. El NASAMS es compatible con los estándares de enlaces de datos estandarizados por la OTAN como Link16, por lo que se comunica de forma