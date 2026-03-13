Israel guarda silencio sobre el posible debut de su sistema láser 'Iron Beam' contra los misiles y drones de Hezbolá

El sistema láser presenta limitaciones, como su dependencia de la línea de visión y condiciones atmosféricas favorables, por lo que está pensado para complementar y no reemplazar a las defensas tradicionales.

El Iron Beam, desarrollado por Rafael, utiliza un láser de alta energía capaz de destruir objetivos en segundos y promete una gran reducción de costes frente a los misiles interceptores convencionales.

El Ministerio de Defensa israelí mantiene el silencio sobre si el Iron Beam ha sido desplegado realmente, mientras aumentan los ataques de Hezbolá con cohetes y drones.

Crece la especulación sobre el posible uso en combate del sistema láser Iron Beam de Israel contra los ataques de misiles y drones de Hezbolá en la frontera con Líbano.

Mientras las sirenas vuelven a sonar casi a diario en la frontera entre Israel y Líbano, hay una pregunta que se repite en redes sociales y foros especializados: ¿ha entrado en combate el nuevo sistema láser Iron Beam israelí contra los cohetes y drones de Hezbolá?

Por el momento, las autoridades militares de Tel Aviv no lo confirman ni lo desmienten, y ese vacío informativo alimenta la especulación en plena guerra de desgaste a lo largo de la frontera libanesa.

En los últimos días, varias cuentas de redes sociales han difundido vídeos que supuestamente mostrarían al Iron Beam en acción. En las imágenes se aprecia una andanada de proyectiles lanzados por Hezbolá que estallan en el aire a muy baja altura.

No se ven haces de luz ni indicios claros de un arma láser, pero el entusiasmo con el que se han compartido esas secuencias revela la enorme expectación que despierta el posible bautismo de fuego del nuevo sistema desarrollado por la industria militar israelí. ​

Los datos del think tank israelí Alma Center ayudan a dimensionar el desafío. Desde que Hezbolá intensificó su participación en la guerra de EEUU e Israel contra Irán, el pasado 2 de marzo, el grupo terrorista ha llevado a cabo 192 oleadas de fuego contra Israel, de las cuales 89 se concentraron solo entre el 6 y el 7 de ese mes.

🚨🚨 ESTA ARMA ACABA DE CAMBIAR LA GUERRA PARA SIEMPRE



Israel acaba de desplegar el Iron Beam en COMBATE REAL por primera vez en la historia.



Es un láser. Un láser literal que derriba misiles y drones del cielo.



Costo por interceptor Iron Dome: $50,000

Costo por disparo de… pic.twitter.com/8Zss7kMRv9 — Isaac (@isaacrrr7) March 11, 2026

En ese breve intervalo, aproximadamente dos tercios de las amenazas detectadas fueron cohetes, cerca de un tercio drones y el resto misiles antitanque.

Esa combinación de munición relativamente barata, lanzada en volumen, es precisamente el tipo de escenario para el que los defensores de la tecnología láser consideran que Iron Beam puede marcar la diferencia.​ Sin embargo, el Ejército israelí no ha reconocido de forma oficial que Iron Beam esté interviniendo en las intercepciones actuales.

Desde el Ministerio de Defensa del país hebreo se insiste en que el sistema se integrará como un elemento más de la arquitectura antiaérea multicapa, pero se evita ofrecer detalles sobre su empleo específico en esta campaña contra Hezbolá.

El silencio puede obedecer a razones operativas o a un mero interés por mantener la incógnita sobre las capacidades reales y limitaciones de una tecnología que aún se encuentra en sus primeras fases de despliegue.

Características del 'Iron Beam'

Desarrollado por la empresa Rafael, el Iron Beam está concebido como la quinta capa del escudo aéreo israelí, complementando a los misiles Arrow 2 y 3, la llamada Honda de David (David’s Sling) y la famosa Cúpula de Hierro.

El sistema utiliza un láser de alta energía, basado en fibra óptica, capaz de concentrar suficiente potencia sobre un objetivo durante alrededor de cuatro o cinco segundos hasta perforarlo o hacer explotar su carga.

Emisor de láser de alta energía del Iron Beam Rafael Advanced Defense Systems

Su alcance efectivo ronda los siete kilómetros, lo que lo orienta a la protección de áreas relativamente acotadas: bases, infraestructuras críticas o zonas pobladas sometidas a fuego de cohetes de corto alcance y drones de bajo coste.​​

Una de las grandes promesas de Iron Beam es el coste por disparo. Aunque el dato oficial no se ha hecho público, expertos y responsables israelíes han hablado de una cifra inferior a los cinco euros por intercepción frente a los decenas de miles de euros que puede costar un misil interceptor convencional, como el Tamir de la Cúpula de Hierro.

Esa asimetría económica es clave en una guerra donde Hezbolá y otros actores respaldados por Irán recurren a munición relativamente barata, como los drones kamikaze Shahed 136 o cohetes artesanales.

La estrategia de saturar los sistemas defensivos mediante el volumen solo puede contrarrestarse, a largo plazo, con soluciones que no arruinen a quien se defiende cada vez que aprieta el gatillo.

El Iron Beam no opera en el vacío. Una batería típica integra un radar de defensa aérea, un módulo de mando y control y varias unidades láser de entre 100 y 150 kilovatios, capaces de recibir datos de otros sensores del entramado israelí.

Esa integración permite que el sistema actúe por sí mismo o como un efector adicional dentro de la red de defensa, optimizando qué amenazas se neutralizan con misiles y cuáles se pueden confiar al láser. En teoría, eso debería liberar interceptores de alto coste para amenazas más complejas, mientras Iron Beam se encarga de cohetes simples y drones lentos.

Limitaciones de los láseres​ ​

Sin embargo, los láseres no son una solución mágica. Su eficacia depende de tener línea de visión directa sobre el objetivo: edificios, colinas o incluso el propio terreno pueden bloquear el haz.

Además, factores atmosféricos como la niebla, la lluvia intensa, el polvo en suspensión o el humo de los propios combates degradan el rendimiento del sistema, dispersando la energía antes de que llegue al blanco.

Emisor de láser de alta energía del Iron Beam Rafael Advanced Defense Systems

A diferencia de un misil interceptor, que puede maniobrar y buscar el objetivo, el láser necesita fijarlo y mantener el punto de impacto durante varios segundos, lo que complica lidiar con enjambres numerosos o trayectorias impredecibles.​

En la práctica, esto limita el número de amenazas que una sola unidad puede afrontar de manera simultánea. Un lanzador de la Cúpula de Hierro puede disparar varios misiles contra múltiples proyectiles entrantes a la vez, pero un emisor láser debe repartir su tiempo de fuego entre blanco y blanco, salvo que se desplieguen varias unidades en paralelo.

Por eso, incluso los defensores más entusiastas de la tecnología insisten en que Iron Beam está llamado a complementar, y no a sustituir, las defensas cinéticas tradicionales.

Su nicho ideal son escenarios con un volumen de amenazas manejable, trayectorias relativamente previsibles y condiciones atmosféricas razonables.

Israel, a la vanguardia​

Tel Aviv lleva décadas invirtiendo en armas de energía dirigida, pero es en los últimos años cuando la tecnología ha madurado hasta permitir sistemas compactos, móviles y con alcances de varios kilómetros.

Rafael ha desarrollado una familia escalonada de láseres de alta energía: desde el Lite Beam, de unos 10 kW, pensado para montarse en vehículos ligeros, hasta variantes móviles como Iron Beam‑M, de mayor potencia, y versiones navales para defensa de buques.

Iron Beam Ministerio de Defensa de Israel

El modelo Iron Beam 450, presentado en la feria DSEI de Londres en 2025, representa una evolución con mayor alcance, rapidez de intercepción y un modelo de coste por compromiso aún más competitivo.

El Ministerio de Defensa israelí anunció al año pasado que sus láseres de alta energía habían interceptado con éxito decenas de amenazas durante la guerra de múltiples frentes, y a finales de ese año hizo entrega a las Fuerzas de Defensa de Israel del primer sistema Iron Beam "listo para el combate".

Desde entonces, estas capacidades se han ido desplegando de forma gradual, integrada en la red antiaérea nacional. Que ahora se plantee la incógnita de si han intervenido en la última ronda de ataques de Hezbolá indica que, al menos, ya están lo suficientemente cerca del frente como para entrar en juego.