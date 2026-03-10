EEUU despliega bombarderos estratégicos B-52 en Reino Unido para reforzar su capacidad de ataque contra Irán

El Reino Unido también ha reforzado su presencia militar en Oriente Próximo, incluyendo derribos de drones y el envío de helicópteros y expertos en operaciones aéreas para apoyar la vigilancia y defensa de la región.

Estos bombarderos ya han participado en ataques de precisión contra instalaciones de misiles y centros de mando iraníes, utilizando munición perforante y misiles de largo alcance para atacar objetivos protegidos en búnkeres.

La llegada de los B-52 se suma al reciente despliegue de cuatro bombarderos B-1B Lancer en la misma base, consolidando el papel de RAF Fairford como plataforma avanzada de operaciones aéreas estadounidenses.

Estados Unidos ha desplegado tres bombarderos estratégicos B-52H con capacidad nuclear en la base británica de RAF Fairford para reforzar su capacidad de ataque contra Irán.

La guerra entre Israel, Estados Unidos e Irán cumple once días, con nuevos cruces de misiles y drones en todo Oriente Próximo. En paralelo, Washington refuerza su poder aéreo con el despliegue de bombarderos estratégicos B-52H Stratofortress, con capacidad nuclear, en la base británica de RAF Fairford.

Tres de estos bombarderos han aterrizado en las últimas horas en la base inglesa. Pertenecen al 5º Ala de Bombardeo de la base aérea de Minot (Dakota del Norte) y, con su llegada, EEUU refuerza de forma significativa su capacidad para lanzar bombardeos de largo alcance contra objetivos iraníes, según avanza TWZ.

La llegada de los B-52 se produce después de que el primer ministro británico, Keir Starmer, autorizara el uso de bases militares del Reino Unido para acciones consideradas "defensivas" por parte de Estados Unidos frente a Irán.

Entre estas operaciones se incluye la posibilidad de atacar instalaciones de misiles iraníes antes de que puedan ser empleadas para lanzar ataques. El despliegue forma parte de una concentración creciente de bombarderos estadounidenses en RAF Fairford.

La semana pasada ya aterrizaron en la base cuatro bombarderos estratégicos B-1B Lancer, lo que confirma el papel cada vez más relevante de esta instalación como plataforma avanzada para las operaciones aéreas de Washington.

Según han señalado analistas militares, disponer de bombarderos estratégicos desplegados de forma adelantada en Europa permite a Estados Unidos aumentar el ritmo de misiones y reducir el desgaste de su flota, en comparación con los vuelos que parten directamente desde territorio estadounidense.

Estos aviones B-52 ya han entrado en combate y han ejecutado ataques de precisión contra instalaciones de misiles y centros de mando en el marco de la operación Furia Épica, tal y como confirmó el jefe del Mando Central estadounidense (CENTCOM), el almirante Brad Cooper, quien subrayó que la campaña busca desmantelar la red de mando que permite a Teherán coordinar sus fuerzas misilísticas en toda la región.

Detalle de la parte delantera de un B-52H. US Air Force

Gran parte del arsenal iraní —desde silos hasta depósitos de misiles— se oculta en búnkeres y complejos subterráneos diseñados para resistir ataques convencionales, lo que explica el empleo de B‑52 armados con munición perforante y misiles de largo alcance.

Ahora, con el despliegue en Reino Unido —y potencialmente en otras bases como Diego García, en el océano Índico— podría permitir en el futuro operaciones más rápidas y frecuentes contra objetivos iraníes, e incluso ataques más directos si se lograra garantizar la superioridad aérea en determinadas zonas.

Mientras tanto, el Reino Unido también ha reforzado su propio dispositivo militar en Oriente Próximo.

El Ministerio de Defensa británico informó en su cuenta oficial en X de que cazas Typhoon de la Royal Air Force han derribado recientemente un sistema aéreo no tripulado en defensa de Jordania y han interceptado otro dron que se dirigía hacia Baréin.

Londres ha iniciado además misiones aéreas defensivas en apoyo de los Emiratos Árabes Unidos y ha desplegado expertos adicionales en operaciones aéreas en el Golfo para mejorar la vigilancia regional y ayudar a los países aliados en la gestión del espacio aéreo.

El refuerzo británico incluye también la llegada de más helicópteros Wildcat a sus bases en Chipre para apoyar las operaciones defensivas en la región.

A ellos se suma un helicóptero Merlin ya desplegado en el teatro de operaciones, destinado a reforzar las capacidades de detección temprana frente a amenazas aéreas.

Con estos movimientos, Estados Unidos y sus aliados buscan aumentar su capacidad de respuesta militar en una región que, diez días después del inicio de la escalada, continúa ampliando el alcance del enfrentamiento.