Bases de la OTAN en Turquía, Irak, Grecia y Rumanía, dentro del alcance de los misiles iraníes

El despliegue de sistemas antimisiles como Aegis Ashore y baterías Patriot refuerza la defensa de la OTAN ante la amenaza de misiles y drones de Irán.

Instalaciones estratégicas como la base aérea de Incirlik en Turquía, Deveselu en Rumanía y Souda Bay en Grecia son potenciales objetivos en caso de escalada regional.

La reciente interceptación de misiles iraníes dirigidos a Chipre subraya la vulnerabilidad de infraestructuras militares europeas clave, como la base británica de Akrotiri.

El alcance de los misiles balísticos iraníes, estimado entre 2.000 y 2.500 kilómetros, pone en su radio a bases de la OTAN en Turquía, Irak, Grecia y Rumanía.

El lanzamiento de dos misiles balísticos contra Chipre —interceptados antes de impactar, según confirmó el ministro de Defensa británico, John Healey, en Sky News— vuelve a situar en el punto de mira a varias bases militares europeas y de la OTAN en Turquía e Irak, ya dentro del radio de acción de los misiles balísticos iraníes, con un alcance estimado de 2.000 y 2.500 kilómetros.

Aunque su arsenal exacto es difícil de conocer, nadie duda que Irán dispone del mayor arsenal de misiles balísticos de Oriente Medio.

Detrás de siglas como Khorramshahr, Sejjil, Shahab‑3, Soumar o Hoveyzeh no hay simples fichas técnicas de misiles, sino la columna vertebral de la doctrina disuasoria iraní.

Aunque la República de Chipre no es miembro de la OTAN, las bases soberanas británicas de RAF Akrotiri y el área de soberanía de Dhekelia actúan como plataformas clave de logística, inteligencia y proyección aérea para Reino Unido y sus aliados.

Desde estos enclaves se coordinan operaciones en Oriente Próximo, misiones de vigilancia y despliegues rápidos hacia varios teatros de crisis, lo que los convierte en engranajes discretos pero fundamentales del dispositivo occidental en el Mediterráneo oriental.

Que hayan sido señaladas como objetivo —aunque sin daños— marca un punto de inflexión: el conflicto deja de canalizarse únicamente a través de ataques indirectos y de sustitutos regionales para rozar ya infraestructuras europeas vinculadas a la seguridad colectiva.

El ataque fallido contra Chipre es, en términos estratégicos, un aviso: si la isla está al alcance —y lo está para prácticamente toda la gama de misiles iraníes— también lo están otras instalaciones críticas del flanco oriental europeo, desde bases aéreas y radares de alerta temprana hasta nodos de mando y control de la OTAN.

Turquía: el “ojo” del escudo

Turquía, miembro de la OTAN, se ha convertido en uno de los puntos más sensibles del escudo aliado frente a Irán, con varias infraestructuras militares críticas dentro del alcance de la práctica totalidad de los misiles balísticos y de crucero iraníes.

En un escenario de escalada, sería al mismo tiempo primera línea de alerta y potencial blanco.

Un avión militar de transporte turco, aparcado en la base aérea de Incirlik, en la ciudad sureña de Adana.

En el sur del país, la Base Aérea de Incirlik opera como plataforma esencial del flanco sur de la Alianza y alberga armamento nuclear táctico estadounidense en el marco del programa de compartición nuclear, lo que la sitúa en la cúspide de cualquier lista de objetivos de alto valor.

Desde sus pistas despegan y se sostienen buena parte de las operaciones aéreas aliadas en el Mediterráneo oriental y Oriente Próximo, multiplicando su peso militar y político.

Batería Patriot Raytheon

Desde 2015, España refuerza ese escudo con una batería Patriot desplegada en la base de Incirlik, a apenas 8 kilómetros de Adana, pieza clave de la defensa antimisiles en el flanco sur y protección esencial para los cerca de dos millones de civiles de la región.

La base aérea de Incirlik se encuentra a unos 1.050–1.100 kilómetros en línea recta de Teherán, prácticamente en la primera línea del alcance iraní.

Integrada en la misión de apoyo a Turquía, la unidad española —entre 130 y 150 militares— mantiene desplegados medios capaces de interceptar amenazas aéreas y misiles balísticos procedentes de Siria o Irán, apuntalando la defensa de una base clave para las operaciones aliadas en el Mediterráneo oriental.

Más al este, en la provincia de Malatya, la estación de radar de Kürecik alberga un potente AN/TPY‑2 de alerta temprana operado por Estados Unidos, considerado el “ojo” adelantado del escudo antimisiles de la OTAN en Europa.

Desde allí detecta y sigue lanzamientos desde territorio iraní en las primeras fases del vuelo, ganando segundos vitales para el sistema aliado de mando y control y para los interceptores desplegados en el continente.

En la costa del Egeo, Izmir completa este triángulo crítico al albergar el Allied Land Command, el cuartel general terrestre de la OTAN, desde el que se elaboran doctrina, planificación y coordinación de las fuerzas terrestres aliadas; su neutralización afectaría de inmediato a la capacidad de respuesta de la Alianza en una crisis mayor.

Irak: en la sombra del arsenal

En Irak, la amenaza no depende solo del alcance de los misiles, sino también de la proximidad a los corredores de drones y a las redes de milicias vinculadas a Irán.

En ese escenario opera la misión de la OTAN en Irak (NMI), con varios centenares de efectivos dedicados a asesorar y formar a las fuerzas locales desde instalaciones iraquíes y de la coalición.

Su cuartel general se encuentra en la base Union III, en la Zona Internacional de Bagdad, desde donde coordina programas de adiestramiento con ministerios e instituciones de seguridad.

La misión ha desarrollado programas de formación en centros militares como Taji y Besmaya, que han alojado a personal de la OTAN y de la coalición.

A ello se suman las fuerzas estadounidenses y aliadas de la coalición —en torno a 2.500 militares— desplegadas en bases clave como Ain al‑Asad, en la provincia de Anbar, y Erbil Air Base, en el Kurdistán iraquí, utilizadas para entrenamiento, inteligencia y apoyo a operaciones contra el ISIS, pero igualmente expuestas a ataques con misiles y drones.

Rumanía y Polonia: el pulso del Aegis

Más al norte, el sistema Aegis Ashore constituye el núcleo del escudo antimisiles de la OTAN en Europa.

La base de Deveselu (Rumanía) y la de Redzikowo (Polonia) están diseñadas para interceptar misiles balísticos lanzados desde Oriente Medio, añadiendo capas de defensa sobre el centro y el norte del continente.

La base Aegis Ashore de Deveselu, en el sur de Rumanía, se encuentra aproximadamente a unos 2.400–2.500 kilómetros en línea recta de Teherán, si se toma la capital iraní como referencia.

Irán ha criticado desde el inicio estas instalaciones, a las que presenta como una amenaza estratégica: si el escudo apunta hacia Teherán, razona el discurso oficial iraní, Teherán tiene legitimidad para apuntar hacia el escudo.

Algo más fuera del alcance directo de Irán es la base polaca de Redzikowo, que alberga el segundo sistema Aegis Ashore europeo, gemelo del instalado en Deveselu (Rumanía).

La Base polaca se encuentra a unos 3.000–3.100 kilómetros de la capital iraní, fuera del radio efectivo de la mayoría de los vectores iraníes, incluso de los de mayor alcance, como el Khorramshahr o ciertas variantes extendidas.

Ambos emplazamientos suman alrededor de 200 militares, lo que sitúa en torno al centenar los efectivos estadounidenses desplegados en Redzikowo, apoyados por personal civil y unidades polacas encargadas de la seguridad de la base.

Grecia e Italia: bisagra del Mediterráneo

Si nos desplazamos al Mediterráneo oriental, la base de Souda Bay, en la isla griega de Creta, se sitúa a unos 2.300–2.400 kilómetros en línea recta de Teherán, dentro del alcance de los misiles iraníes.

Convertida en enclave logístico y naval clave para la OTAN y sus socios, Souda Bay es hoy una pieza central en la proyección de fuerza aliada en la región, también para la Armada española.

El portaaviones USS George H.W. Bush atraca en el Muelle OTAN de Marathi, en la bahía de Souda (Grecia), el 9 de octubre de 2022, durante una escala programada.

Buques como el submarino S‑81 “Isaac Peral” o la fragata “Cristóbal Colón” recalan allí con regularidad en operaciones como Sea Guardian y en los grupos navales permanentes, utilizando la base como plataforma de apoyo, mantenimiento e interoperabilidad.

Más al oeste, Italia concentra varios de los nodos estratégicos más importantes del dispositivo aliado, empezando por la Estación Aeronaval de Sigonella, en Sicilia, y la base aérea de Aviano, en el norte, ambas a unos 3.000 kilómetros de Teherán, lo que las sitúa algo lejos del alcance de los misiles más potentes de Irán.

Sigonella funciona como gran “hub” aeronaval del sur de Europa: desde allí despegan aeronaves de patrulla marítima, se operan drones de gran altitud como los Global Hawk y se articulan misiones de inteligencia, vigilancia y apoyo logístico de Estados Unidos y la OTAN sobre el Mediterráneo central, el Sahel y Oriente Próximo.

Italia se ha convertido, además, en un centro de mando crítico para las operaciones en el flanco sur aliado y el norte de África, al combinar capacidades aéreas, navales y de mando y control.

Por su parte, Aviano es una de las bases aéreas clave de la OTAN en Europa: aloja el 31st Fighter Wing estadounidense y forma parte del esquema de compartición nuclear aliado, lo que eleva su peso estratégico.