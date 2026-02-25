El Ejército del Aire aterriza en EEUU para poner a prueba las capacidades del NH90 'Lobo' en operaciones aéreas especiales

Durante el ejercicio se ponen a prueba procedimientos de infiltración, extracción, apoyo aéreo y coordinación aire-tierra en escenarios realistas y de alta intensidad, consolidando el papel del NH90 en operaciones especiales.

El Ejército del Aire y del Espacio ha desplegado un contingente en Gulfport (Misisipi, Estados Unidos) para participar en el ejercicio internacional Southern Strike 2026, uno de los entrenamientos multinacionales más exigentes del calendario operativo estadounidense.

Este adiestramiento avanzado, organizado por la Guardia Nacional Aérea de Misisipi, se centra en las operaciones aéreas especiales, la integración interfuerzas y la interoperabilidad multinacional en entornos de combate de alta intensidad.

La participación española reúne a tres unidades de referencia: el Escuadrón de Zapadores Paracaidistas (EZAPAC); el Ala 35, con una aeronave C295 y su tripulación; y el Ala 48 con dos helicópteros NH90 'Lobo' procedentes de la Base Aérea de Cuatro Vientos.

Este despliegue tiene como objetivo principal evaluar las capacidades del NH90 en escenarios de operaciones especiales, así como fortalecer la integración entre medios aéreos y terrestres en un marco conjunto y combinado con otros países aliados.

El contingente del Ala 48 está formado por 37 militares, entre pilotos, mecánicos de vuelo, rescatadores/tiradores, armeros y personal técnico de la Escuadrilla de Revisiones y Reparaciones (ERR). Su misión es garantizar el mantenimiento, sostenimiento y operatividad de los helicópteros durante todo el ejercicio.

Por su parte, el EZAPAC participa con 12 operadores: una plana mayor y un equipo operativo del tipo SOTU-ALI (Special Operations Task Unit – Air Land Integration) plenamente capacitado para integrar el poder aéreo en operaciones terrestres y ejecutar misiones de combate de alta intensidad, propias del ámbito de operaciones especiales modernas.

El Southern Strike 26 reúne a más de 1.100 participantes y alrededor de 40 aeronaves de diferentes naciones y cuerpos militares. Las operaciones se desarrollan principalmente en el Combat Readiness Training Center (CRTC) de Gulfport y el campo de entrenamiento conjunto Camp Shelby, entre el 20 de febrero y el 6 de marzo.

Un NH90 desembarca de un avión A400M a su llegada a EEUU EA

Durante el ejercicio, las fuerzas aliadas ejecutan misiones que simulan un combate conjunto y combinado frente a amenazas integradas y realistas, en escenarios que incluyen asalto a edificaciones, saltos paracaidistas, prácticas con fuego real y vuelos tácticos a baja cota, tanto diurnos como nocturnos, con gafas de visión nocturna (NVG).

Uno de los hitos más relevantes de este despliegue ha sido el transporte de los dos helicópteros NH90 desde España hasta Estados Unidos a bordo de dos aeronaves A400M del Ala 31, con base en Zaragoza.

Se trata de la primera ocasión a nivel mundial en que un NH90 es transportado de esta forma, lo que demuestra la capacidad de proyección estratégica y logística del Ejército del Aire y del Espacio.

La operación implicó un complejo proceso de desmontaje, estiba y reconfiguración técnica, seguido de la rápida puesta a punto de las aeronaves al llegar a territorio estadounidense.

Protagonismo del NH90

Durante el Southern Strike, los equipos españoles pondrán a prueba los procedimientos de infiltración y extracción, la coordinación aire-tierra y las técnicas de apoyo aéreo a fuerzas especiales bajo condiciones operativas degradadas.

El entrenamiento permitirá comprobar las prestaciones de los NH90 en misiones de vuelo táctico, inserción rápida y evacuación médica en entornos de combate exigentes.

"Para el Ejército del Aire y del Espacio, este ejercicio supone un reto que pone a prueba la capacidad de despliegue logística y operativa, además de una oportunidad para perfeccionar tácticas, técnicas y procedimientos en el ámbito de operaciones especiales, trabajando junto a uno de los mayores referentes en cuanto a Operaciones Aéreas Especiales se refiere", han destacado a EL ESPAÑOL desde el Ala 48.

De esta manera, Southern Strike constituye una oportunidad para demostrar la madurez de la flota NH90 y consolidar su papel como plataforma de referencia en operaciones aéreas especiales, un ámbito donde la precisión, la rapidez y la coordinación multidominio resultan determinantes para el éxito de la misión.

Helicóptero NH90 del Ejército del Aire en EEUU EA

No obstante, según han señalado desde la fuerza que lidera el general del aire Francisco Braco, este no será el único ejercicio de entrenamiento internacional en el que se desplegarán los helicópteros NH90 en 2026.

"A lo largo del plan de adiestramiento anual de los miembros del 803 Escuadrón, se desarrollan maniobras similares tales como la participación en el APROC, curso internacional que certifica a nuestros pilotos como Rescue Mission Commander (RMC) y es desarrollado en la Base Aérea de Albacete", han detallado.

Asimismo, está prevista la integración en el ejercicio ATHENA, que tiene lugar en la base aérea de Cazaux, Francia, entre otros. Ambos adiestramientos, han destacado desde el Ejército del Aire, suponen una oportunidad de operación combinada entre fuerzas aéreas de distintas naciones.

A su vez, han recordado que con la futura llegada de más NH90, "el Ala 48 está aumentando la capacidad de despliegue, pudiendo afrontar nuevos retos operativos que le abren las puertas a continuar desplegando en sendos ejercicios internacionales dentro del territorio aliado".

Actualmente, el Ala 48 dispone de 11 de estos helicópteros, encuadrados en el 803 Escuadrón. Los primeros seis aparatos fueron adquiridos entre 2020 y 2022, durante la Fase I del programa NH90.

Las otras cinco aeronaves -en Estándar 3- corresponden a la Fase II, cuyas unidades comenzaron a ser incorporadas en octubre de 2024. Airbus tiene pendiente la entrega del último helicóptero de esta segunda etapa.