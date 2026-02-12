Airbus entrega la primera unidad de A400M con el sistema antimisiles de Indra al Ejército del Aire y del Espacio

Las claves nuevo Generado con IA Airbus ha entregado al Ejército del Aire y del Espacio el primer A400M equipado con el sistema antimisiles InShield de Indra. El sistema InShield, desarrollado por Indra, detecta y neutraliza automáticamente ataques de misiles mediante contramedidas infrarrojas dirigidas. La integración del sistema se llevó a cabo en menos de dos años y ha sido certificada por el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA). El InShield puede instalarse en diferentes aeronaves y helicópteros, y ya ha demostrado su eficacia en ejercicios de la OTAN y pruebas con proyectiles reales.

Durante la mañana de este jueves, el Ejército del Aire y del Espacio ha recibido en la planta de Airbus Defence and Space en Sevilla el primero de los A400M equipados con el sistema InShield de contramedidas infrarrojas dirigidas (DIRCM, por sus siglas en inglés).

Se trata de una tecnología diseñada y fabricada por Indra capaz de detectar y neutralizar, de forma automatizada, el ataque de uno o varios misiles, "ofreciendo una protección decisiva para operar en zonas de conflicto".

Airbus, como fabricante de las aeronaves, es el responsable de las modificaciones estructurales necesarias para integrar el DIRCM y el encargado de ejecutar la entrega al Ejército del Aire en la Línea de Ensamblaje Final de su factoría sevillana.

La certificación del sistema la ha realizado el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) y la integración en este avión, con número de serie MSN120, ha tenido lugar en menos de dos años, coincidiendo con un periodo de mantenimiento programado, según explican desde Airbus Defence and Space.

El director de Air Dominance de Indra, Miguel Moreno, afirmó que "el sistema de contramedidas infrarrojas dirigidas de Indra es una tecnología extremadamente avanzada, al alcance de muy pocas empresas y países del mundo".

Asimismo, también ha destacado "el acierto del Ministerio de Defensa al respaldar el desarrollo de un sistema crítico como este por una empresa española, contribuyendo a reforzar la soberanía y autonomía estratégica".

Aeronaves como el A400M desempeñan un papel fundamental en la logística de las misiones mediante el transporte de tropas y materiales para las Fuerzas Armadas a cualquier punto del mundo.

Su capacidad de carga hace que operen a "velocidades relativamente reducidas", especialmente durante las maniobras de despegue y aterrizaje, lo que incrementa su exposición a ciertas amenazas como los misiles tierra-aire disparados por MANPADS.

Según explican desde Indra, InShield reacciona de forma inmediata ante el lanzamiento del misil, calcula su trayectoria y dirige un haz de energía láser sobre el sistema de guiado infrarrojo del mismo para desviarlo.

De esta forma, asegura, puede "contrarrestar varios ataques simultáneos" gracias a su "elevada precisión, velocidad de reacción y rapidez para completar todo el proceso".

Además de su integración a bordo de los A400M, su diseño modular permite instalarlo en una "amplia variedad de aeronaves y helicópteros", habiendo sido contratado también para plataformas como el CH-47 'Chinook' y NH-90.

El sistema InShield ha sido probado en algunos ejercicios de la OTAN como el EMBOW XVI, donde se integró a bordo de un Chinook del Ejército de Tierra, así como en diversos test realizados con proyectiles reales.

En todos los casos, "con resultados muy positivos que demostraron que esta es una solución robusta, fiable y eficaz".

Asimismo, antes de llevar a cabo estas pruebas, Indra completó un programa de investigación y desarrollo para la caracterización del sistema junto a la Subdirección General de Planificación, Tecnología e Innovación (PLATIN) y el apoyo técnico del Escuadrón de Apoyo Operativo a la Guerra Electrónica del Ejército del Aire.