El Ministerio de Defensa nombra al segundo JEME, al jefe del MALE y al inspector general del Ejército de Tierra

Las claves nuevo Generado con IA El Consejo de Ministros ha aprobado el nombramiento de cuatro altos cargos en el Ejército de Tierra. Antonio Jesús Cabrerizo Calatrava ha sido designado segundo jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra. Raimundo Rodríguez Roca será el nuevo inspector general y Guillermo Ramírez Altozano el jefe del Mando de Apoyo Logístico del Ejército (MALE). Joaquín Broch Hueso ha sido nombrado jefe del Mando de Personal del Ejército de Tierra.

Junto con la autorización de gasto de 700 millones del Plan de Contingencia, el Consejo de Ministros ha aprobado el nombramiento de tres cargos de máxima responsabilidad del Ejército de Tierra.

De esta forma, el teniente general Antonio Jesús Cabrerizo Calatrava ha sido nombrado como segundo jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra.

Cabrerizo Calatrava es diplomado en Vías de Comunicación y Cooperación Cívico-Militar y máster en Seguridad y Defensa Internacional de la UNED.

El almeriense, natural del municipio de Tabernas e hijo adoptivo de Olula del Río, ingresó en la Academia General Militar en 1983, obteniendo su despacho de teniente de ingenieros en julio de 1988.

Doce años después ascendió a comandante, diplomándose en Estado Mayor en 2001. Ha ocupado destinos de Estado Mayor en el Mando de Adiestramiento y Doctrina, la División de Operaciones y la representación española ante la UE en Bruselas y ha sido jefe de la Bandera de Zapadores en la Brigada de la Legión.

Ha participado en cuatro operaciones internacionales con diferentes organizaciones en Bosnia, Kosovo, Líbano y Afganistán.

Ascendió a coronel en 2015 y desempeñó su labor como jefe del Regimiento de Ingenieros 8 de Melilla. Desde su ascenso a general de Brigada en 2019, ocupó puestos en Enseñanza; Investigación, Doctrina, Orgánica y Materiales del MADOC; director de Enseñanza y su actual cargo como jefe del Mando de Personal del Ejército de Tierra, labor que ejerce desde 2023 como teniente general.

El segundo nombramiento del día ha sido para el teniente general Raimundo Rodríguez Roca, hasta ahora jefe del MALE, quien será el inspector general del Ejército de Tierra.

Rodríguez Roca ingresó en la Academia General Militar en 1982, obteniendo el despacho de teniente de Infantería en 1988.

En ese mismo empleo y como capitán desempeñó el mando en el Tercio Gran Capitán 12 de la Legión (Melilla) y en el Grupo de Operaciones Especiales 11 en Granada.

Diplomado en Estado Mayor en 2001, ocupó destinos en la Dirección de Investigación y Análisis para el Combate, en el Cuartel General del Mando de Operaciones Especiales y en la Jefatura del Mando de Adiestramiento y Doctrina.

Ejerció el mando de teniente coronel como jefe del Estado Mayor de la Brigada de la Legión en Almería y de coronel como jefe del Regimiento de Infantería 'Príncipe' Nº 3 en Siero (Asturias).

Ascendió a general de brigada en diciembre de 2018 y fue nombrado jefe del Mando de Operaciones Especiales. Pasó después a general de división, destinado en el Cuartel General del Mando Estratégico de la OTAN y, sucesivamente, jefe del Mando de Apoyo a la Maniobra y de jefe del Mando de Apoyo Logístico del Ejército.

Este último cargo, desempeñado en Madrid, fue en el que promovió a teniente general y el que ocupa actualmente. Ha participado en misiones en Guatemala, Kosovo y Afganistán.

El teniente general Guillermo Ramírez Altozano toma el relevo como jefe del MALE a Rodríguez Roca, nombramiento igualmente anunciado por el Consejo de Ministros.

Ingresó en la Academia General Militar en 1984, obteniendo el despacho de teniente de Transmisiones en 1989.

Como teniente y capitán desempeñó el mando en el Regimiento de Ingenieros nº 8 (Melilla), Grupo de Operaciones Especiales I "Órdenes Militares" (Madrid) y Regimiento de Transmisiones Tácticas nº 21 (Marines, Valencia) y ejerció el profesorado en la Academia de Ingenieros.

Diplomado en Estado Mayor en España y en Francia, ha ocupado puestos en el Cuartel General de la Fuerza de Maniobra, Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad, Gabinete del jefe de Estado Mayor de la Defensa y en la Subdirección General de Planes y Relaciones Internacionales de la Defensa.

Se diplomó en Estado Mayor en 2002, ocupando posteriormente destinos en el Cuartel General de la Brigada de Transmisiones (Bétera), Estado Mayor del Ejército de Tierra, Cuartel General de Cuerpo de Ejército Europeo (Estrasburgo) y Dirección de Personal del Ejército.

Ejerció el mando de teniente coronel y coronel en el Regimiento de Transmisiones nº 21. Ascendido a general de brigada en diciembre de 2019, fue destinado al Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad / Headquarters NATO Rapid Deployable Corps (Bétera) y de general de división nombrado jefe de la Jefatura del Ciberespacio y de los Servicios de Asistencia Técnica (Madrid), cargo que ocupa en la actualidad.

Ha participado en misiones internacionales en Kosovo, Malí y República Centroafricana.

Por último, el teniente general Joaquín Broch Hueso ha sido designado como jefe del Mando de Personal del Ejército de Tierra.

Licenciado en Derecho y máster en Paz, Seguridad y Defensa, ingresó en la Academia General Militar en 1984, obteniendo el despacho de teniente de Artillería en 1989.

Como teniente y capitán estuvo destinado en el Regimiento de Artillería Antiaérea nº 71 y en el Cuartel General del Mando de Artillería Antiaérea.

Diplomado en Estado Mayor en España y en Francia, ha ocupado puestos en el Cuartel General de la Fuerza de Maniobra, Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad, Gabinete del jefe de Estado Mayor de la Defensa y en la Subdirección General de Planes y Relaciones Internacionales de la Defensa.

Ejerció el mando de teniente coronel y coronel en los Regimientos de Artillería Antiaérea nº 74 y nº 71, respectivamente. Ascendido a general de brigada en 2020, fue nombrado jefe de la Tercera Subinspección General del Ejército y Comandante Militar de Barcelona y de general de división, director de Acuartelamiento del Ejército de Tierra, cargo que ocupa en la actualidad.

Ha servido en cuatro misiones internacionales, en la antigua Yugoslavia, dos veces en Bosnia-Herzegovina y Afganistán.