El Gobierno autoriza 700 millones del Fondo de Contingencia para las misiones de las Fuerzas Armadas

El Consejo de Ministros celebrado este martes 10 de febrero ha aprobado un acuerdo por el que se autoriza la aplicación de 700 millones de euros para "atender a gastos ocasionados por la participación de las Fuerzas Armadas Españolas en operaciones de mantenimiento de la paz".

Según informan desde el Ministerio de Hacienda, este montante proviene del Fondo de Contingencia y estará destinado a las diferentes misiones en las que participan los militares españoles atendiendo a "tres grandes objetivos estratégicos: proporcionar estabilidad y seguridad; luchar contra el terrorismo; y disuadir y defender el territorio aliado".

Para hacer efectivos tales objetivos, en el Consejo de Ministros del 23 de diciembre del pasado año, se adoptaron una serie de acuerdos relacionados con la prórroga hasta finales de este 2026 de varias operaciones.

Estas operaciones son tanto de las Fuerzas Armadas como de la Guardia Civil y fuera del territorio nacional.

También se prorrogan actividades de seguridad cooperativa y bilaterales para "fortalecer las capacidades de seguridad y prevenir conflictos en zonas de África, Oriente Medio o Iberoamérica".

Además, se fijan en 400 los observadores, monitores, oficiales de enlace o asesores militares que puede desplegar España hasta el próximo 31 de diciembre del presente año.

Este personal será desplegado a solicitud del Ministerio de Asuntos Exteriores para "contribuir en misiones de diplomacia, gestión de crisis, de paz o de ayuda humanitaria". También para atender los compromisos que, "en el marco multilateral, pueda adoptar España a la vista de la evolución de los procesos de paz en la Franja de Gaza".

Otro de los acuerdos contempla la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2026 de la autorización de posibles despliegues de corta duración en el exterior de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y de otras unidades de las Fuerzas Armadas ante situaciones de grave riesgo, catástrofes y calamidades u otras necesidades en apoyo a otras solicitudes bilaterales", afirman desde el Ministerio de Hacienda.