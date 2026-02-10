CSG y el grupo polaco PGZ sellan una alianza para vender un sistema de despliegue de minas sobre vehículos Tatra

Imagen del acuerdo entre la checa CSG y el grupo polaco PGZ .

El grupo industrial y tecnológico CSG, matriz de la Fábrica de Municiones de Granada, y la empresa estatal polaca Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) han alcanzado un acuerdo de cooperación para la venta conjunta en mercados internacionales de un sistema modular de despliegue de minas integrado sobre vehículos Tatra.

El pacto se firmó durante la feria internacional World Defense Show 2026, que se celebra estos días en Riad, donde el nuevo sistema de minado, montado sobre un chasis Tatra 6×6, fue presentado públicamente por primera vez.

La iniciativa refuerza la estrategia de ambas compañías para posicionarse en el mercado global de sistemas terrestres de apoyo al combate.

Las partes firmantes —CSG, su filial CSG Polska y PGZ— han acordado una cooperación tanto comercial como tecnológica que permitirá ofrecer esta solución a terceros países. Entre los primeros destinos potenciales figura Arabia Saudí, un mercado considerado prioritario.

El acuerdo está alineado con la política de localización industrial de Riad y con el programa Visión 2030, lo que abre la puerta a una producción parcial del sistema a través de un fabricante local con licencia de chasis Tatra.

Además de Oriente Próximo, el acuerdo contempla otros posibles clientes, incluido al menos un Estado miembro europeo de la OTAN, así como países cuyas fuerzas armadas ya operan plataformas basadas en chasis Tatra, lo que facilitaría la integración y el sostenimiento logístico.

“El acuerdo que acabamos de firmar representa una nueva etapa en la cooperación entre CSG y PGZ”, señaló Wojciech Grzonka, presidente del Consejo de Administración de CSG Polska.

Según explicó, la colaboración “tiene un carácter basado en proyectos y se refiere a una solución concreta”, y confió en que el sistema “despertará un gran interés en el mercado, donde muchos países buscan actualmente soluciones modernas en esta categoría”.

Grzonka destacó como principales fortalezas del proyecto “la alta calidad del producto, la flexibilidad en las opciones de ejecución de los contratos y la amplia experiencia en la entrega de proyectos de defensa complejos, incluida la transferencia de tecnología”.

En la misma línea, subrayó que se trata de “otro ejemplo de las sinergias que surgen de la cooperación entre CSG y PGZ”.

Por su parte, el vicepresidente del Consejo de Administración de PGZ, Marcin Idzik, destacó que “PGZ fabrica uno de los sistemas modulares de minado dispersable más avanzados del mundo, ya en servicio en las Fuerzas Armadas polacas”, mientras que “CSG es un conglomerado de defensa de prestigio internacional y proveedor de chasis todoterreno Tatra”

A su juicio, la cooperación “amplía las oportunidades de ofrecer el Sistema Modular de Colocación de Minas a nuevos clientes internacionales” y supone “solo el comienzo de esfuerzos conjuntos más amplios”.

Características del sistema

El sistema, desarrollado y fabricado por Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne Belma, empresa integrada en PGZ, permite el despliegue completamente automatizado de campos de minas con diferentes densidades y tiempos de autodestrucción seleccionables.

La profundidad del campo puede variar entre 60 y 180 metros, con una longitud máxima de hasta 1.800 metros, y utiliza las minas MN-123, también producidas por Belma.

Conocido en Polonia como PMN Baobab K en su versión sobre chasis 8×8, el sistema cuenta ya con contratos en vigor con el Ministerio de Defensa polaco y dispone de una variante sobre orugas, TMN Baobab G, contratada a finales de 2025.

Su diseño modular permite, además, su instalación sobre plataformas con ruedas, orugas e incluso no tripuladas, lo que amplía notablemente su atractivo para clientes internacionales.

Con esta alianza, CSG y PGZ refuerzan su presencia en un segmento de alto interés estratégico, en un contexto en el que numerosos ejércitos buscan capacidades rápidas y flexibles para la creación de barreras defensivas en escenarios de alta intensidad.