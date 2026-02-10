Bruselas pide una "Unión Europea de defensa" para reducir su dependencia de EEUU y "fortalecer la OTAN"

Las claves nuevo Generado con IA El comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius, propone crear una Unión Europea de defensa para reducir la dependencia militar de Estados Unidos. Kubilius afirma que fortalecer la defensa europea no implica prescindir de la OTAN, sino reforzar la posición europea dentro de la alianza. Defiende que la inversión en defensa puede mejorar la competitividad de la UE y pide una producción urgente y coordinada en la industria militar europea. Advierte que Europa debe decidir entre actuar dividida y perjudicar su competitividad, o unirse para convertir el gasto en defensa en un motor económico común.

El comisario europeo de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius, ha hecho un llamamiento para la creación de una "Unión Europea de defensa" para reducir la dependencia de los Veintisiete del paraguas de seguridad que ofrece Estados Unidos y a su vez para "fortalecer la OTAN".

Kubilius ha subrayado que el hecho de que Bruselas sea "más responsable" con su defensa "no significa prescindir" de la alianza.

Así lo ha asegurado el comisario lituano en el Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia) en el marco de un debate sobre la construcción de una defensa europea más fuerte, en el que también ha defendido que la inversión en defensa mejorará la competitividad de la UE si se hace "de manera apropiada".

El comisario europeo de Defensa ha recordado la preocupación de los europeos ante el actual contexto internacional y el deseo de que Europa “sea más fuerte”, en un momento marcado por la ofensiva rusa contra Ucrania y las advertencias de Estados Unidos para que el continente asuma mayor responsabilidad en su seguridad.

Kubilius ha subrayado que “la responsabilidad europea no significa prescindir de la OTAN”, a la que ha descrito como “la base de la defensa colectiva europea” y “esencial para la seguridad transatlántica”. Asumir más responsabilidades, ha dicho, “significa fortalecer la OTAN reforzando la postura europea dentro de la alianza”.

“El ejercicio de la responsabilidad europea en defensa exige un marco institucional para nuestra cooperación: una Unión Europea de Defensa”, ha reivindicado el comisario, instando a los Estados miembros a sustituir los recursos estratégicos de EEUU, como la inteligencia espacial o el reabastecimiento en vuelo, “por sus propios medios europeos”.

"Esta debe ser nuestra prioridad estratégica. Y debemos estar preparados para sustituir otros recursos de defensa convencionales proporcionados por nuestros socios transatlánticos en el continente europeo".

Con todo, ha precisado que para construir una defensa europea es necesario "aumentar la producción de defensa" con la "mayor urgencia" y "energía" posible, llevando a la industria europea a "estar a la altura de este desafío histórico" ampliando sus líneas de producción, y "producir, producir, producir".

Mayor financiación en defensa

Tras recordar una variedad de planes lanzados por la Comisión Europea para la financiación en defensa, como el programa SAFE o el préstamo de los 27 de 90.000 millones de euros a Ucrania, Kubilius ha señalado que estos fondos "no solo beneficiarán" a la seguridad de la UE, sino "también a su competitividad".

Ha citado al expresidente del Banco Central Europeo (BCE) y ex primer ministro italiano, Mario Draghi, subrayando que "las reformas marginales no restaurarán la competitividad" y que es necesaria "una inversión masiva y coordinada, respaldada por instrumentos de la UE".

"Ahí es exactamente donde podemos aportar un valor estratégico añadido a nuestra competitividad con el gasto en defensa, que durante los próximos diez años puede alcanzar de media casi 700 miles de millones de euros anuales. Un impulso masivo para nuestra competitividad, pero solo si se gasta de forma adecuada", ha indicado.

En este punto, ha advertido de que "Europa se enfrenta a una decisión decisiva en materia de defensa", y es "actuar dividida y perjudicar su competitividad", o "actuar unida y convertir el gasto en defensa en el motor de nuestra economía".

“Decimos a los Estados miembro que se coordinen y establezcan prioridades no solo nacionales, sino también europeas, plenamente alineadas con la OTAN”, señaló.

Subrayó además que la Unión Europea es “un gigante económico”, pero que en materia de defensa sigue siendo “un gigante dormido”. “Despertemos juntos al gigante dormido de Europa”, concluyó con un tono apelativo.