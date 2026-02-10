El BAC 'Patiño' se integra en el Grupo Naval Permanente que lidera España en la OTAN para proporcionar asistencia médica

Las claves nuevo Generado con IA El Buque de Aprovisionamiento de Combate 'Patiño' se integra en el Grupo Naval Permanente Nº1 (SNMG-1) de la OTAN, liderado por España, para proporcionar asistencia médica y apoyo logístico. Por primera vez, el 'Patiño' ofrece capacidad de transporte aéreo medicalizado a la SNMG-1, gracias a un helicóptero H-135 Nival equipado para evacuación sanitaria y un hospital a bordo con tecnología avanzada. La tripulación del 'Patiño', compuesta por más de 170 efectivos, incluye personal especializado como médicos y un Equipo Operativo de Seguridad de Infantería de Marina. La participación del 'Patiño' refuerza la presencia marítima, la defensa colectiva y la seguridad en zonas estratégicas del Atlántico Norte, mar del Norte y mar Báltico bajo la OTAN.

Mientras España lidera el Grupo Naval Permanente Nº1 de la OTAN (SNMG-1), el Buque de Aprovisionamiento de Combate 'Patiño' se une a la fragata F-102 'Almirante Juan de Borbón' en su misión de vigilancia internacional.

Se trata de la "primera ocasión en la que el 'Patiño' aporta la capacidad de transporte aéreo medicalizado a la SNMG-1, que se suma a las posibilidades ofrecidas por su hospital a bordo", según explican desde el Estado Mayor de la Defensa.

Durante los dos meses en los que el buque formará parte de la agrupación, las unidades de la fuerza tendrán posibilidad de evacuar a sus pacientes graves en las "mejores condiciones de seguridad, siempre que así lo requieran".

A bordo del 'Patiño' se encuentra un helicóptero H-135 Nival de la 12ª Escuadrilla de Aeronaves de la Armada.

Esta aeronave es "configurable para el transporte aéreo medicalizado" y cuenta con su propia dotación de vuelo sanitaria, además de la natural a bordo del barco. Ambas "completaron un programa de adiestramiento orientado al posible empleo de esta capacidad", señalan desde el EMAD.

"Una vez estabilizado a bordo de la aeronave, y en función de la gravedad y la distancia a tierra, el paciente podrá ser evacuado a un centro hospitalario o al hospital del 'Patiño'".

Las instalaciones sanitarias de la embarcación de la Armada española cuentan con quirófano, sala de rayos X, laboratorios, sala de esterilización, telemedicina, cuatro camas para cuidados intensivos y cuatro más para hospitalización general.

Entrenamiento de MEDEVAC en el H-135 EMAD

El BAC 'Patiño', bajo el mando del capitán de fragata Ramón González-Cela Echevarría, zarpó desde su base en el Arsenal Militar de Ferrol (A Coruña) y ha navegado por el Atlántico Norte en demanda del puerto de Bergen (Noruega) para integrarse en el Grupo Naval SNMG-1.

Tal y como detallan desde el EMAD, "contribuye a la agrupación con más de 170 efectivos", incluyendo la dotación propia del buque, la destinada en el helicóptero, un Equipo Operativo de Seguridad de Infantería de Marina y personal especializado, entre ellos un médico y un odontólogo.

SNMG-1

Las Agrupaciones Navales Permanentes, que incluyen dos grupos de escolta (SNMG, como el que lidera España) y dos grupos de cazaminas (SNMCMG), son las fuerzas que proporcionan una presencia marítima permanente en la OTAN.

Por su parte, la SNMG-1 opera bajo el mando de MARCOM con "el objetivo de mantener una presencia marítima permanente y una capacidad de reacción inmediata frente a posibles crisis", afirman desde el EMAD.

Además, también refuerzan la defensa colectiva, la disuasión y la seguridad marítima en áreas clave como el océano Atlántico Norte, mar del Norte y el mar Báltico.

"Con este despliegue, se refuerza el compromiso de España y la Armada con la Alianza, así como la solidaridad con el resto de países miembros de la OTAN, apoyando de esta manera a la disuasión y la defensa colectiva en y desde el mar".