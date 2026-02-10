La Armada vigila el paso del buque ruso Alexander Otrakovskiy por el estrecho de Gibraltar

Las claves nuevo Generado con IA La Armada española ha localizado y monitorizado el buque de desembarco ruso Alexander Otrakovskiy en el estrecho de Gibraltar. El barco Audaz recibió la orden de seguir al buque ruso durante su tránsito desde el Atlántico hacia el Mediterráneo oriental. La vigilancia forma parte de una operación de presencia, vigilancia y disuasión bajo el mando del Mando Operativo Marítimo (CMOM). El seguimiento de buques ajenos a la OTAN demuestra la capacidad de respuesta y coordinación de las fuerzas españolas en la protección de espacios de interés nacional.

El barco de acción marítima Audaz de la Armada ha localizado y monitorizado el tránsito de un buque de desembarco de la Marina rusa por el estrecho de Gibraltar, en aguas de interés nacional.



Según ha informado el Estado Mayor de la Defensa (EMAD), la interceptación del buque Alexander Otrakovskiy se llevó a cabo en la vertiente mediterránea del Estrecho, donde comenzó la misión de vigilancia y monitorización.

Perteneciente a la Flota del Norte, el Alexander Otrakovskiy es una de las unidades navales rusas que frecuentemente atraviesan el estrecho, en muchos casos, en convoyes.

La Armada ha intensificado en las últimas semanas la vigilancia sobre diversas unidades navales rusas que han navegado por aguas del norte de África. Esta labor se enmarca en la operación de presencia, vigilancia y disuasión, bajo la dirección del Mando Operativo Marítimo (CMOM).

En el contexto de esta misión, el Audaz recibió la orden de localizar y seguir al buque ruso Alexander Otrakovskiy, que a comienzos de febrero transitaba desde el Atlántico hacia el Mediterráneo oriental.

Actividades de monitorización del buque de la RFN. Emad

De forma paralela, durante el último mes la embarcación española mantiene una presencia continuada en la isla de Alborán y las islas Chafarinas, donde ha proporcionado apoyo a los destacamentos permanentes de la Armada y del Ejército de Tierra desplegados en la zona.

Según el Estado Mayor de la Defensa (EMAD), el seguimiento de buques ajenos a la OTAN es una actividad clave que demuestra la capacidad de vigilancia, respuesta y coordinación de las fuerzas españolas, contribuyendo directamente a la seguridad del país.

El EMAD subraya además que las operaciones de presencia, vigilancia y disuasión constituyen una herramienta “eficaz” para garantizar el control de los espacios de soberanía e interés nacional, aumentar el conocimiento del entorno marítimo y detectar de forma temprana posibles amenazas, lo que permite dar una respuesta inmediata en caso de crisis.