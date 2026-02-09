Escribano y GMV se alían para el desarrollo industrial del SILAM y de los programas de obuses ATP Cadenas y Ruedas

Las claves nuevo Generado con IA Escribano y GMV han firmado una alianza estratégica para desarrollar el SILAM y los programas de obuses autopropulsados sobre cadenas y ruedas. La colaboración busca unir capacidades industriales y tecnológicas en sistemas de artillería modernos, asegurando la nacionalización del SILAM y su munición asociada. GMV aportará tecnología avanzada en sistemas de dirección y control de tiro, así como integración con el sistema nacional de mando y control de artillería (TALOS). Esta alianza permitirá optimizar la digitalización de las plataformas de artillería y garantizar la autonomía operativa y tecnológica de las Fuerzas Armadas españolas.

Los programas del Sistema Lanzacohetes de Alta Movilidad (SILAM) y el de los obuses ATP continúan avanzando. Esta vez mediante un acuerdo de colaboración entre EM&E (Escribano) y GMV, dos compañías españolas referentes en el ámbito de la defensa.

La firma de esta "colaboración estratégica" va encaminada a la unión de "sus capacidades industriales y tecnológicas en el desarrollo de los Programas Especiales de Modernización para el suministro de Sistemas de Artillería Autopropulsada sobre Ruedas y Cadenas", el programa de nacionalización del SILAM y la munición asociada".

Además, según explican en un comunicado conjunto, este acuerdo también servirá para "futuros proyectos en materia de sistemas de armas y municiones".

Esta alianza, que fue sellada el pasado mes de enero, "es un ejemplo de la visión de EM&E de generar un efecto tractor en la industria española y ha visto en GMV a un socio clave para integrar soluciones software y hardware".

GMV, por su parte, "colaborará en el proyecto de ATP aportando su última tecnología en sistemas de dirección y control de tiro, así como sus capacidades para la integración con el sistema de mando y control nacional de artillería (TALOS)".

Los dos programas ATP —tanto el Ruedas como el Cadenas— fueron adjudicados por el Ministerio de Defensa a la UTE Indra y EM&E, siendo los primeros los encargados de la plataforma y los segundos del sistema de tiro.

En cuanto al lanzacohetes, en el comunicado señalan que esta misma compañía se responsabilizará del sistema de dirección y control de tiro del lanzador, así como del módulo de navegación para cohetes guiados.

"Esta unión de capacidades entre EM&E y GMV permitirá optimizar la digitalización de las plataformas de artillería, asegurando que tanto el futuro sistema ATP como el lanzacohetes SILAM cuenten con tecnología puntera diseñada y mantenida íntegramente en España", afirman.

Ambas compañías garantizan, de este modo, tanto la autonomía de las Fuerzas Armadas como la "seguridad de suministro y el control total sobre los sistemas críticos, evitando la dependencia externa".

Según ha explicado Javier Escribano, presidente de EM&E, "programas tan ambiciosos como el ATP o el SILAM exigen la unión de las mejores capacidades nacionales".

"Con esta alianza, sumamos la excelencia tecnológica de GMV a nuestra capacidad productiva para asegurar el éxito de la artillería del futuro", afirma Escribano.

Por otro lado, Manuel Pérez Cortés, director general de defensa y seguridad de GMV, ha asegurado que este acuerdo "refuerza el compromiso de GMV con el desarrollo de capacidades críticas de defensa, aportando soluciones avanzadas de mando y control, navegación y dirección de tiro, que aseguran la autonomía operativa y la soberanía tecnológica de los sistemas de artillería".

Este acuerdo con GMV llega sólo unas semanas después de la presentación por parte de EM&E y Rheinmetall Expal Munitions de la alternativa israelí al SILAM, que fue uno de los programas afectados por el veto a tecnología del país oriental por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.

La colaboración entre EM&E Group y Rheinmetall ha permitido realizar un análisis exhaustivo de las necesidades operativas del programa y de las capacidades disponibles, asentando las bases para un sistema plenamente alineado con los intereses estratégicos del Estado, según comunicaron a finales del pasado diciembre.

Fruto de este trabajo conjunto, la UTE ha presentado una propuesta por fases para el desarrollo de un sistema de artillería lanzacohetes concebido desde su origen como un programa completamente nacional.

El plan prevé la entrega progresiva de lanzadores operativos y de pruebas, así como de vehículos de municionamiento, reconocimiento y puestos de mando, junto con el desarrollo y la calificación de cohetes de entrenamiento y de guiado.

Este enfoque permitirá avanzar de forma gradual hacia la madurez tecnológica del sistema, garantizando su adaptación a los requisitos operativos y su sostenibilidad a largo plazo.