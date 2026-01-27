España desplegará 1.500 soldados en Alemania de cara al mayor ejercicio militar de la OTAN en 2026

Las claves nuevo Generado con IA España desplegará 1.500 soldados en Alemania para participar en el mayor ejercicio militar de la OTAN de 2026, el Steadfast Dart 26. Las Fuerzas Armadas españolas tendrán un papel de liderazgo, dirigiendo el Mando Componente de Operaciones Especiales de la OTAN durante las maniobras. El despliegue incluye unidades del Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, con medios terrestres, navales y aéreos coordinados con otros 10 países aliados. La operación busca demostrar la capacidad de reacción y coordinación de la OTAN en todos los dominios y reforzar la cohesión entre los países miembros.

España tendrá un rol protagónico en el Steadfast Dart 26, las maniobras militares más ambiciosas y de mayor envergadura de la OTAN previstas para este año. El ejercicio, que comenzará el próximo 7 de febrero en Alemania, reunirá a cerca de 10.000 militares de 11 países aliados bajo la coordinación del Mando de Fuerzas Conjuntas Brunssum (JFC Brunssum).

Para este ejercicio, las Fuerzas Armadas Españolas desplegarán cerca de 1.500 efectivos y asumirán un papel de liderazgo clave dentro de la estructura aliada, según ha adelantado el Estado Mayor de la Defensa (EMAD).

La institución liderada por el almirante general Teodoro López Calderón ha confirmado que el Mando Conjunto de Operaciones Especiales español (MCOE) será, por segunda vez consecutiva, el encargado de dirigir el Mando Componente de Operaciones Especiales (SOCC, por sus siglas en inglés) de la OTAN en este adiestramiento.

Esta designación refleja el alto nivel de adiestramiento y la confianza que España inspira entre sus socios atlánticos, tal como han subrayado desde el EMAD.

El Steadfast Dart 26 tiene como objetivo principal demostrar la capacidad de la Fuerza de Reacción Aliada (ARF, en inglés) para desplegarse rápidamente y coordinarse en tiempo y espacio entre los distintos dominios: terrestre, marítimo, aéreo, cibernético y espacial.

Buque de transporte logístico Ysabel del Ejército de Tierra EMAD

La ARF, altamente flexible y de gran disponibilidad, forma parte esencial del nuevo modelo de fuerza de la OTAN aprobado en la cumbre de Vilna de 2023, concebido para reforzar la disuasión y la defensa del espacio euroatlántico.

El ejercicio se desarrollará en dos fases: una inicial de despliegue y una posterior de entrenamiento conjunto. En la primera, el ejército español ya ha iniciado los movimientos logísticos hacia Alemania, transportando material y equipos que permitirán la integración de las unidades nacionales con las de los demás países aliados.

El papel de España

El Ejército de Tierra ha asumido un papel destacado en la fase logística del despliegue. Desde el pasado viernes, una primera remesa de unidades —57 vehículos, 8 remolques y 20 contenedores— ha comenzado su traslado hacia territorio alemán, mientras que una segunda tanda completará el envío en los próximos días.

En paralelo, la Brigada Paracaidista también se prepara para participar en diversas actividades de adiestramiento, que se prolongarán hasta principios de marzo.

Por su parte, la Armada contribuirá de forma decisiva con importantes medios navales. El Buque de Asalto Anfibio (BAA) 'Castilla' actuará como buque de mando dentro de las Spanish Maritime Forces (SPMARFOR), a las que se sumará la fragata 'Cristóbal Colón' (F-105), que contará con el mando de escoltas COMANDES-31 a bordo.

Además, España, que actualmente lidera la Agrupación Naval Permanente nº1 de la OTAN (SNMG-1), aportará su Estado Mayor embarcado en la fragata Almirante Juan de Borbón (F-102) y el Buque de Aprovisionamiento en Combate 'Patiño', que se integrará en las maniobras a partir del 6 de febrero.

Fragata 'Cristóbal Colón' (F-105) de la Armada EMAD

El Ejército del Aire y del Espacio también desempeñará un rol relevante, con la participación de dos equipos SOALI, aquellos centrados en la integración de medios aéreos con operaciones terrestres especiales.

Uno de ellos actuará bajo el mando terrestre, mientras que el otro prestará apoyo a la Armada, reforzando la interoperabilidad entre las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas.

Coordinación aliada

El Steadfast Dart 26 reunirá a unidades de Bulgaria, Chequia, Alemania, Grecia, Italia, Lituania, España y Turquía, además de Bélgica, Francia y Reino Unido, que vincularán sus ejercicios nacionales al marco general de estas maniobras.

Este despliegue multinacional representa un ejercicio de interoperabilidad sin precedentes, destinado a afianzar la cohesión entre los miembros de la Alianza y mejorar su capacidad de respuesta conjunta ante cualquier eventualidad.

Los 1.500 militares españoles destinados a la fase de entrenamiento viajarán a territorio alemán a partir del 3 de febrero. Una vez concluidas las maniobras del Steadfast Dart 26, el Ejército de Tierra se unirá al ejercicio Quadriga, también organizado por la OTAN, enfocado en la vigilancia y disuasión del flanco este europeo.

Paralelamente, la Armada permanecerá unos días más en la zona para desarrollar actividades adicionales de cooperación con unidades aliadas, lo que contribuirá a reforzar la presencia española en el entorno marítimo europeo.