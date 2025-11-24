La OTAN adjudica a Google un contrato "multimillonario" para la adopción de nube soberana asistida por IA

Google Cloud ha logrado un contrato "multimillonario" --no ha desvelado el importe-- con la Agencia de Comunicación e Información de la OTAN (NCIA) para proporcionar capacidades de nube soberana de alta seguridad asistida por inteligencia artificial (IA), según ha informado la tecnológica estadounidense en un comunicado.

"Esta asociación estratégica supone un gran paso adelante en lo que se refiere a respaldar la infraestructura digital de la OTAN, fortalecer su gobernanza de datos y capitalizar de una forma segura las capacidades más avanzadas de la nube y la IA", ha resaltado la empresa.

En concreto, la agencia de la OTAN ha seleccionado la plataforma Google Distributed Cloud (GDC) para dar apoyo a las actividades del Centro Conjunto de Análisis, Entrenamiento y Educación (Jatec), que utilizará esta infraestructura para modernizar sus capacidades operativas y gestionar cargas de trabajo clasificadas.

Google ha destacado que la principal ventaja de su plataforma es que proporciona servicios en la nube de "alta potencia" y capacidades "avanzadas" de IA a entornos desconectados y con requisitos de alta seguridad.

"Las organizaciones que la utilizan pueden ejecutar cargas de trabajo avanzadas con IA sobre sus datos más importantes. Como resultado, pueden extraer de ellos información valiosa, manteniendo a la vez un control total de las operaciones y cumpliendo los requisitos de soberanía digital más estrictos".

Según la compañía, "El uso de esta tecnología garantiza a la OTAN la residencia de los datos y los controles operativos, con el máximo grado de seguridad y autonomía, sea cual sea el nivel de escala o de complejidad".