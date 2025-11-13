La UE ante el desafío de la movilidad militar: "Transportar carros de combate por Europa es una misión casi imposible"

De nada servirá a los países europeos destinar miles de millones de euros en modernizar sus Fuerzas Armadas con más y mejor armamento si, al momento de su despliegue, este no puede ser transportado allí hasta donde se lo precise. Consciente de que las infraestructuras terrestres del continente -tanto carreteras como vías férreas- no están preparadas para soportar la circulación de tanques y blindados, la Comisión Europea ha señalado a la movilidad militar como una de sus prioridades de cara a los próximos años, especialmente aquella que va sobre raíles.

De este modo, desde la institución que encabeza Ursula von der Leyen prevé ampliar el fondo denominado Connecting Europe Facility, que pasará de los actuales 28.000 millones de euros a estar dotado con 51.000 millones para el periodo 2028-2034. De esa suma, 17.000 millones deberán emplearse para la renovación de aquellas líneas ferroviarias que la UE ha calificado como estratégicas para el transporte militar.

Y es que por delante hay mucho trabajo por hacer. "A raíz de la guerra de Ucrania, lo que nos hemos encontrado es que intentar mover carros de combate por Europa es una misión casi imposible", explica el director internacional de Ferrocarriles de Indra, José Miguel Rubio, en un encuentro con medios entre los que se encontraba EL ESPAÑOL.

Rubio asegura que la tarea pendiente de Europa en este apartado va más allá de simplemente adecuar las infraestructuras ferroviarias existentes, con vías que resistan el peso excesivo de, por ejemplo, los tanques Leopard o la ampliación de los gálibos de los túneles, sino superar una serie de barreras logísticas y burocráticas mediante la digitalización de procedimientos, la mejora de las infraestructuras y la armonización de normas entre países.

Al respecto, el directivo de Indra señala los "horribles" obstáculos administrativos que existen actualmente a la hora de cruzar de un país europeo a otro con un cargamento militar y aboga por "una normativa europea homogeneizada que permita la circulación de material defensivo en caso de conflicto".

Indra ofrece sus capacidades

Asimismo, uno de los mayores retos a los que se enfrenta Europa es asegurar la integridad de sus sistemas de transporte en todo momento. "Se trata de tener unas infraestructuras capaces de proveer el servicio en situaciones críticas", recalca Rubio.

Desde Indra se jactan de ser la única compañía de la región capaz de proveer soluciones duales, tanto de defensa como de movilidad, especialmente desde que la francesa Thales vendió su negocio de movilidad a la compañía japonesa Hitachi Rails, en 2024.

La tecnológica española ha puesto a disposición de la Unión Europea sus soluciones en materia de señalización ferroviaria. En este sentido, la empresa liderada por Ángel Escribano propone soluciones de señalización híbridas que hagan uso de entornos de comunicaciones satelitales para desarrollar un sistema europeo de gestión del tráfico ferroviario seguro y ciberresiliente.

"Estamos viendo la posibilidad de que los sistemas de señalización sean capaces de utilizar las redes satelitales militares existentes para asegurar que entre el centro de control y el maquinista haya el mismo nivel de seguridad que tienen las comunicaciones militares", detalla Rubio.

Escudo antidrones

De igual manera, Indra también ofrece sistemas para la protección física de las infraestructuras de movilidad militar, objetivo estratégico en situaciones de crisis, a través de tecnologías optrónicas de larga distancia y escudos antidrones diseñados para detectar y neutralizar amenazas híbridas como sabotajes, robos o ataques con drones. A su vez, las propuestas de Indra se articulan en torno a IndraMind, la plataforma soberana que combina Inteligencia Artificial con ciberdefensa.

La multinacional tiene experiencia en equipar a las instalaciones ferroviarias de tecnología optrónica, dado que ya lo ha hecho previamente en el AVE construido en Arabia Saudí, que conecta las ciudades de La Meca y Medina. "Esta tecnología que nos permite ver por la noche a 20 kilómetros de distancia, son las mismas cámaras que se utilizan en los drones o para el guiado de las torres de los carros de combate", explica Rubio.

En la actualidad, Indra compite en diversas licitaciones para suministrar sistemas de señalización y control en los diversos tramos de la futura Rail Baltica, una infraestructura ya en marcha que una vez finalizada unirá las capitales de Polonia y Finlandia, pasando por Lituania, Letonia y Estonia.

La nueva red báltica permitirá conectar a esta parte de Europa con el sistema ferroviario del centro del continente, dado que las vías de estos países son de ancho soviético, distinto al ancho internacional extendido en el resto de Europa, salvo en España y Portugal donde el más utilizado es el ancho ibérico. "Ese es otro gran problema de la Unión Europea, tener tres anchos de vía diferentes", lamenta Rubio.