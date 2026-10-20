Macron anuncia un acuerdo con los países del golfo Pérsico para que Francia reciba al mes 200.000 toneladas de diésel

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LO ESENCIAL Las claves Emiratos Árabes Unidos y Baréin suministrarán a Francia 200.000 toneladas mensuales de diésel a partes iguales. El acuerdo, sumado al compromiso de Arabia Saudí, cubrirá aproximadamente el 10 % del consumo francés de este carburante. Macron busca con esta gira por el golfo Pérsico frenar la crisis energética e paliar la creciente conflictividad social en su país. Francia trabaja también para abaratar los seguros marítimos en el estrecho de Ormuz y diversificar las rutas de transporte de gas y petróleo.

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha obtenido compromisos de Emiratos Árabes Unidos y Baréin para suministrar 200.000 toneladas mensuales de diésel al mercado galo, anunció este martes el Elíseo.



Emiratos Árabes Unidos aportará 100.000 toneladas al mes y Baréin otras tantas, según fuentes de la Presidencia francesa.



Estos volúmenes se suman a las 95.000 toneladas que Arabia Saudí ya se había comprometido a suministrar en octubre y noviembre.

En conjunto, las 295.000 toneladas representan alrededor del 10 % del consumo de diésel de Francia, según el Elíseo, que no cuantificó el posible impacto de los acuerdos en los precios de los carburantes.



Este anuncio llega en un momento de gran conflictividad social en Francia por el encarecimiento de la vida, en parte por la subida de los precios de la energía y que el sábado estalló en movilizaciones masivas de protesta, durante las cuales se produjeron actos de extrema violencia, vandalismo y saqueos.



Macron visita esta semana Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Catar para "encontrar respuestas a la crisis energética y al aumento de los precios de la energía, así como garantizar nuestros suministros de petróleo, gas, diésel y combustible para aviación", según el Elíseo.



Kuwait está interesado en almacenar diésel y combustible para aviación en Francia, lo que le permitiría reforzar la capacidad de almacenamiento en beneficio de la seguridad energética francesa, indicaron las fuentes de la Presidencia francesa.



El Elíseo atribuyó los compromisos alcanzados a la relación de confianza con los países del golfo Pérsico, a los que considera socios fiables, y añadió que Macron persigue además como objetivos complementarios contribuir a reducir los precios de la energía y reforzar de forma duradera la soberanía energética del país.



Durante la gira, según el Elíseo, Macron tiene previsto también trabajar con los dirigentes de los países del golfo Pérsico para reducir el coste de los seguros marítimos por atravesar el estrecho de Ormuz, cuyas primas se han disparado desde el comienzo de la guerra, como complemento a las iniciativas de seguridad marítima desarrolladas entre Francia y Reino Unido.





Por último, Francia trabaja con sus socios regionales en infraestructuras estratégicas para el transporte de petróleo y gas que permitan diversificar las rutas de suministro, sortear los puntos de bloqueo y reforzar de forma duradera la resiliencia energética de Francia y Europa, señalaron las fuentes.



Las tensiones regionales han afectado al tráfico marítimo y a las exportaciones energéticas, especialmente por las dificultades para atravesar el estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el transporte mundial de petróleo y gas.



Baréin, que alberga la Quinta Flota de la Armada estadounidense, ha sido blanco de ataques iraníes, mientras que Catar también ha sufrido las consecuencias del conflicto, lo que ha dificultado el tránsito de buques metaneros y reducido sus exportaciones de gas natural licuado (GNL).