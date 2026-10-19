Israel detiene a diez colonos en Cisjordania por las agresiones a varios diplomáticos europeos y a una periodista

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LO ESENCIAL Las claves La Policía de Israel y el Shin Bet han detenido a diez colonos en Cisjordania por actos de violencia extrema cometidos el pasado fin de semana. Entre las agresiones investigadas se encuentra el ataque a la fotoperiodista estadounidense Heidi Levine y el acoso a una delegación de diplomáticos de Bélgica, Francia y Polonia. Las detenciones se realizaron cerca de Ramala dentro de la operación 'Hoja de olivo', incautando vehículos y pruebas para juzgar a los implicados. Expertas de la ONU han denunciado de forma paralela las maniobras y la violencia de las autoridades y colonos israelíes para destruir la cosecha de olivas y socavar la agricultura palestina.

La Policía israelí ha detenido a diez sospechosos en una operación realizada en Cisjordania en colaboración con el servicio de inteligencia interior, el Shin Bet. Están acusados de "actos de violencia extremos" durante el fin de semana, entre ellos la agresión a la fotoperiodista estadounidense Heidi Levine y el ataque a diplomáticos europeos.



La operación, bautizada como 'Hoja de olivo', se llevó a cabo en varios puntos de los alrededores de Ramala (centro de Cisjordania), con el apoyo de la Policía de Fronteras, el Ejército y la unidad aérea policial, según un comunicado de la Policía.



Durante el operativo se incautaron vehículos y objetos que "vinculan a los sospechosos con los hechos que se les atribuyen", y se envió a los detenidos a ser interrogados antes de que los juzgue un tribunal.

"Desde los incidentes hemos trabajado para reunir pruebas, evidencias y testimonios para construir una base probatoria que permita llevar ante la justicia a los implicados", añadió el comandante de la Policía israelí en Cisjordania, Moshe Pinchi.



El comunicado no identifica a los detenidos ni nombra a las víctimas, pero menciona "la violenta agresión a una mujer periodista" y la "sospecha de agresión a diplomáticos extranjeros que se encontraban en la zona de la localidad de Taybeh", cerca de Ramala.



Aunque la Policía no la nombra, la periodista es Heidi Levine, fotógrafa estadounidense del Washington Post, golpeada por colonos el pasado fin de semana mientras cubría la cosecha de la aceituna en Cisjordania.



Ese mismo fin de semana, colonos enmascarados atacaron a una delegación de diplomáticos belgas, franceses y polacos en la localidad de Taybeh, un ataque por el que la Unión Europea ha exigido "plena rendición de cuentas".

Un olivarero palestino gesticula hacia los colonos israelíes durante los choques en Cisjordania. REUTERS/Ammar Awad

"La ley en Judea y Samaria se aplica a todos, sin distinción de identidad o pertenencia", añadió el jefe de la Policía israelí, Daniel Levy, refiriéndose a Cisjordania ocupada con un término popular entre la derecha israelí.

Contra la cosecha de oliva

Siete expertas en derechos humanos de Naciones Unidas han denunciado las maniobras de las autoridades israelíes para socavar la agricultura en Cisjordania.

En un comunicado, manifestaron su alarma ante las órdenes de las autoridades militares israelíes para eliminar la vegetación de 339.000 metros cuadrados de tierras agrícolas palestinas en el norte y centro de la Cisjordania ocupada, incluyendo zonas plantadas con olivos.

Estas órdenes, señalaron, contemplan el arranque de los árboles e imponen plazos muy breves para que los propietarios de las tierras retiren la vegetación.



"Los olivos tardan años en alcanzar la madurez y pueden sustentar a familias durante generaciones. Su destrucción priva a las familias de mucho más que una sola cosecha: socavan los sistemas alimentarios, las prácticas culturales y los modos de vida, así como el derecho a la alimentación", denunciaron las firmantes.



También reiteraron su inquietud por la violencia, intimidación y restricciones de acceso impuestas por las fuerzas israelíes a los agricultores, y mencionaron recientes denuncias de arranques de olivos en varias zonas, en algunos casos mediante excavadoras militares.