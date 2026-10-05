En el sur de Yemen, fuerzas del Ejército yemení apoyado por Arabia Saudí realizan un control. Mohammad Bashir Aldaher / Zuma Press / Europa Press

El Gobierno de Yemen recupera el puerto de Moca en el mar Rojo en plena ofensiva contra los rebeldes hutíes

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LO ESENCIAL Las claves Las fuerzas leales al Gobierno yemení recuperaron Moca, ciudad portuaria estratégica en el mar Rojo, tras intensos combates con los rebeldes hutíes. La ofensiva gubernamental también retomó el control del estrecho de Bab al Mandeb, un punto clave para la navegación internacional que los hutíes habían tomado el mes pasado. El Ejército anunció un «ataque estratégico» contra Saná, controlada por los hutíes desde 2014, dentro de la campaña bautizada como «amanecer del Yemen». Arabia Saudí, Turquía y Pakistán activaron su pacto de defensa conjunta para desplegar rápidamente fuerzas y capacidades militares en Riad.

La fuerzas aliadas del gobierno yemení reconocido internacionalmente han retomado el control de la ciudad de Moca, ubicada al oeste de la provincia sureña de Taiz y en el estrecho de Bab el Mandeb, según recoge EFE.

Las Fuerzas Escudo de la Patria, las Brigadas de los Gigantes y la Resistencia de Tihama, fuerzas leales al Gobierno reconocido, se hicieron con el control de la ciudad tras "intensos enfrentamientos" con los rebeldes, indicó una fuente militar a la agencia SABA.

Los combates se desarrollaron en distintos puntos de los alrededores de Moca, implicaron el uso de diversos tipos de armamento y causaron bajas, tanto muertos como heridos, entre las filas de los hutíes, además de la captura de algunos miembros y la huida de otros, indicó la agencia sin dar cifras.

Asimismo, apuntó que las fuerzas continúan persiguiendo a los hutíes y peinando las zonas, barrios e instalaciones liberados y asegurados para eliminar cualquier remanente hutí.

Hasta el momento, los rebeldes no se han pronunciado ante estas informaciones.

Moca, que cayó en manos de los hutíes el 10 de septiembre después de una ofensiva rápida en la costa occidental del Yemen, es estratégica por su puerto en el mar Rojo y por su cercanía al estrecho de Bab al Mandeb.

Dicha captura había sido uno de los avances territoriales más significativos de los insurgentes desde la tregua de 2022 en el conflicto, otorgándoles una posición cercana a Bab al Mandeb, un punto crítico para la navegación internacional.

Su toma en septiembre permitió a los hutíes ampliar su presencia en los accesos al estrecho y amenazó las líneas de suministro gubernamentales que conectan la costa con Taiz y el sur del Yemen.

Las fuerzas gubernamentales siguen con sus operaciones militares en el marco de la gran ofensiva que comenzó ayer, que llevaron a hacerse también hoy con el control del estrecho de Bab al Mandeb, tomado el mes pasado por los rebeldes chiíes, informó el portavoz de las Fuerzas Armadas yemeníes, el general de división Majid al Nuzaili.

Nuzaili también anunció este lunes el inicio de un "ataque estratégico" contra la capital yemení, Saná, en manos de los hutíes desde 2014.

Este avance relámpago se produce tan solo un día después de que el Gobierno yemení reconocido internacionalmente anunciara el inicio de una amplia campaña para recuperar el territorio controlado por los hutíes y restaurar la autoridad estatal, al que hoy ha bautizado como "amanecer del Yemen", con el apoyo de la coalición militar capitaneada por Arabia Saudí.

Arabia Saudí, Turquía y Pakistán activan su pacto de defensa

Arabia Saudí, Turquía y Pakistán acordaron este lunes activar de inmediato el pacto de defensa conjunta y adoptar las medidas necesarias para proporcionar las fuerzas y capacidades militares acordadas y desplegarlas rápidamente en Riad, en medio de la ofensiva contra los hutíes en Yemen.



Así lo indicaron en un comunicado conjunto difundido por el Ministerio de Exteriores saudí tras la reunión de emergencia en Riad del Comité de Estrategia Política y de Defensa de la Alianza de Defensa de La Meca.



En agosto, el príncipe heredero saudí, Mohamed Bin Salmán; el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, firmaron el Acuerdo de Defensa Conjunta de La Meca, un pacto que compromete a los tres Estados a considerar un ataque armado contra cualquiera de los firmantes como un ataque contra todos ellos.