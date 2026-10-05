El copiloto que trató de estrellar el vuelo de Flydubai, Hamam al-Hammami, en sus redes sociales. .

El copiloto que trató de estrellar el vuelo de Flydubai ya había sido apartado de la aerolínea de Omán por su radicalización

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LO ESENCIAL Las claves Hamam al-Hammami, copiloto del vuelo FZ1073 de Flydubai, había sido inhabilitado por Oman Air tras detectar las autoridades omaníes que tenía «ideas extremistas». Las investigaciones apuntan a que pudo ser influido por grupos radicales durante una estancia en Siria; Australia también analiza posibles vínculos tras sus estudios allí entre 2015 y 2017. Oman Air lo relegó a tareas de oficina, pero Flydubai lo contrató sin contactar con la aerolínea omaní para comprobar sus antecedentes, según los medios citados. Netanyahu ha ordenado revisar los controles de la aviación extranjera tras las advertencias sobre deficiencias en el control de pilotos de países sin relaciones diplomáticas con Israel.

El copiloto del avión que atacó al piloto en la cabina con la presunta intención de estrellar el vuelo FZ1073 de Flydubai el pasado miércoles fue inhabilitado para volar en su país natal, Omán, debido a que las autoridades omaníes descubrieron que tenía "ideas extremistas", según el medio saudí Al Arabiya.

Citando a una "fuente informada", el copiloto -identificado en las últimas horas como Hamam al-Hammami- abandonó Omán tras ser apartado de la aerolínea nacional del país del golfo Pérsico, según Al Arabiya, una información que confirman la CNN y el Wall Street Journal.

La fuente de Al Arabiya añadió que el copiloto abandonó Omán tras ser inhabilitado para volar y que podría haber sido influenciado con "ideas extremistas" por "grupos radicales" en Siria, donde "había pasado un tiempo", dado que su madre es de origen sirio.

La Policía Federal Australiana (AFP) confirmó que el Equipo Conjunto de Contraterrorismo de Victoria, integrado por la AFP, la Policía de Victoria y la Organización Australiana de Inteligencia de Seguridad (ASIO), investiga los vínculos al-Hammami con Australia tras una estancia en el país revelada por la prensa local y confirmada después por la universidad en la que estudió.



Según información publicada por medios locales australianos, obtuvo un visado de estudiante en 2014 y estudió en Australia entre 2015 y 2017, por lo que la Policía investigará si pudo radicalizarse durante su estancia. El visado del copiloto fue cancelado en 2019 después de que dejara de estar matriculado en un curso.

Tras detectar que había sido radicalizado, Oman Air le impidió volar y lo relegó a un trabajo de despachos, aseguran los medios citados. Eso le llevó a buscar otro empleo en Flydubai. Ambas aerolíneas no estuvieron en contacto durante el proceso de selección para comprobar los antecedentes de al-Hammami.

Según la agencia Reuters, al-Hammami confesó a las autoridades emiratíes que ya había planeado cometer el atentado antes de ser contratado por Flydubai. Ya había realizado una primera ruta con esta compañía con destino a Israel previamente, pero por motivos que se desconocen no trató de atentar entonces.

Lo que queda por aclarar es cómo el copiloto, que ahora se encuentra en Abu Dabi, pudo conseguir la autorización para volar en un avión con rumbo a Tel Aviv, dado que Omán e Israel no tienen relaciones diplomáticas, uno de los requisitos para las autoridades. De confirmarse, supondría un grave fallo de seguridad para la aviación civil emiratí.

Israel revisa sus protocolos

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha ordenado una revisión exhaustiva de los parámetros de seguridad para la aviación civil extranjera, después de que la prensa israelí publicara que el Ministerio de Transportes incumplía con su responsabilidad en esta materia.



La Radio del Ejército ('Galei Tzahal', en hebreo) israelí publicó en la mañana del domingo que Transportes había recibido advertencias de distintos organismos israelíes apuntando que su labor de control de los pilotos extranjeros era deficiente, la última en 2025.

También hoy el diario israelí Haaretz difundió que el director de Seguridad de Transportes, Avri Cohen, tiene un segundo trabajo, en el que ejerce como funcionario de seguridad para aerolíneas israelíes en un aeropuerto extranjero.



El Canal 12 de la televisión difundió el testimonio de una antigua trabajadora de aeropuerto israelí, que aseguró haber procesado a pilotos y miembros de tripulación con pasaportes de países "hostiles a Israel", refiriéndose a lugares como el Líbano o Siria.



Las directrices de seguridad israelíes impiden que pilotos de estados con los que no mantiene relaciones diplomáticas, como Omán, puedan volar al país