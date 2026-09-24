Varias personas pasan junto a una valla publicitaria sobre el estrecho de Ormuz en un edificio de Teherán. Reuters

Ochenta países exigen en la ONU la reapertura de Ormuz mientras EEUU e Irán exploran un nuevo acuerdo por fases

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Las claves Generado con IA Una coalición de 80 países en la ONU exige la reapertura urgente del estrecho de Ormuz y condena los ataques de Irán y los hutíes por amenazar la seguridad marítima y el comercio internacional. Estados Unidos e Irán exploran en Nueva York un posible acuerdo por fases que implicaría la reapertura de Ormuz a cambio del levantamiento del bloqueo económico estadounidense sobre Irán. El principal obstáculo para el acuerdo es que ninguna de las partes quiere ser la primera en ceder, aunque se estudia una solución gradual que incluya el acceso a activos congelados para Irán. Un acuerdo antes de las elecciones de mitad de mandato en EEUU podría beneficiar políticamente a Trump y aliviar las tensiones en el Golfo, además de contener el precio del petróleo.

Una coalición de 80 países exigió este jueves en la ONU la reapertura urgente del estrecho de Ormuz y condenó los ataques de Irán y sus aliados hutíes a sus vecinos en Oriente Próximo por sus riesgos para la seguridad marítima y el comercio internacional.

Precisamente, este jueves ha trascendido que negociadores estadounidenses e iraníes están explorando en Nueva York, en los márgenes de la apertura de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, una salida gradual de la guerra que implicaría que Teherán reabriera el estrecho de Ormuz y que Washington levantara su bloqueo económico a Irán.

"Las acciones de Irán en el estrecho de Ormuz siguen amenazando la seguridad internacional y los derechos y libertades de navegación", denunciaba una declaración conjunta leída por el ministro de Asuntos Exteriores de Bahréin, Abdullatif bin Rashid Al Zayani, en la ONU.

El canciller bareiní -acompañado por la Alta Representante de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas; el secretario general del Consejo de Cooperación del Golfo, Jasem Mohamed Albudaiwi, y el de la Liga Árabe, Nabil Fahmy- lamentó también "la decisión de los hutíes de reanudar el conflicto en Yemen, sus continuos ataques contra Arabia Saudí y sus imprudentes ataques en el mar".



"El avance de los hutíes hacia Bab el-Mandeb no hará sino aumentar los riesgos para el transporte marítimo internacional, la seguridad marítima y el comercio mundial que transita por esta vía navegable crítica", agregó.



La coalición aseguró que la amenaza en la región "continúa creciendo" y citó como ejemplos el ataque del miércoles, que nadie ha reivindicado aún, contra una embarcación frente a las costas de Omán, en el que murió un ciudadano indio, y el lanzamiento de seis misiles balísticos por parte de los rebeldes hutíes de este jueves contra Arabia Saudí.



"Reiteramos nuestro llamado a la reapertura urgente y plena del estrecho de Ormuz, y al tránsito seguro, protegido y sin obstáculos de las embarcaciones, sin la imposición de peajes, condiciones o cargos ilegales", declaró Bin Rashid Al-Zayani, instando a "evitar nuevas perturbaciones del comercio mundial".



El grupo expresó su gratitud a quienes trabajan "para restablecer el flujo del comercio mundial" y su apoyo a la Organización Marítima Internacional, y reivindicó que el "transporte marítimo comercial y la gente de mar nunca deben utilizarse como instrumento de presión".

Entre los partidarios de esta declaración se encuentran los estados árabes del Golfo y las principales potencias occidentales.

Reactivar el acuerdo de paz

Precisamente este jueves se ha conocido que Washington y Teherán exploran un acuerdo de paz con una salida gradual de la guerra que implicaría que Teherán reabriera el estrecho de Ormuz y que Washington levantara su bloqueo económico a Irán.

Tras siete meses de guerra, el régimen de los ayatolás busca el alivio del bloqueo estadounidense que está asfixiando su economía, mientras que la Administración Trump busca el libre paso de los barcos por la ruta mundial de suministro de petróleo.

Según han señalado a Reuters fuentes cercanas a estas conversaciones el gran obstáculo es que ninguna de las partes quiere ser la primera en ceder de su posición.

Embarcaciones en el estrecho de Ormuz. Reuters Reuters

Un alto funcionario iraní afirmó que la forma más plausible de poner fin al estancamiento sería un acuerdo por fases, en el que Irán permitiría la navegación a través del estrecho de Ormuz a cambio de que EEUU levantara su bloqueo económico y Teherán pudiera acceder a los activos congelados.

"Una posible solución sería abordar la crisis por etapas. La primera sería poner fin al bloqueo y reabrir Ormuz", explicó.

Eso implicaría que el presidente estadounidense Donald Trump aceptara otra solución provisional, después de que un acuerdo anterior fracasara en julio.

Uno de los principales desafíos para los negociadores no es solo esbozar un acuerdo, sino también garantizar que cualquier concesión sea lo suficientemente sólida como para generar confianza en ambas partes, según dichas fuentes.

Según fuentes regionales, Teherán está dispuesto a retirar del acuerdo principal la exigencia del pago de tasas de tránsito para utilizar el estrecho de Ormuz y, en su lugar, incluirla en un anexo, ya que poner fin al bloqueo se ha convertido en la prioridad más urgente.

Los estados del Golfo han rechazado la propuesta de pago de tasas de tránsito. Según fuentes regionales, cualquier acuerdo sería temporal y no supondría un abandono formal de la postura de Irán.

Las elecciones de mitad de mandato

Trump dijo el martes que cree que EEUU e Irán podrían llegar a un acuerdo después de las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre.

En este sentido, el exnegociador estadounidense Dennis Ross señaló que veía sólo un 30% de posibilidades de que se llegara a un acuerdo antes de los comicios, pero que ambas partes podrían tener razones más sólidas para llegar a un acuerdo antes que después de las elecciones de mitad de mandato.

"El bloqueo es lo que realmente está asfixiando a los iraníes . Los está estrangulando", subrayó Ross.

Trump ha intensificado la presión económica sobre Irán, imponiendo nuevas sanciones que se suman a un bloqueo que ha estrangulado las exportaciones de petróleo iraní, una importante fuente de divisas.

Este mes, el republicano atacó a las aerolíneas comerciales y redes de apoyo que aún quedan en Irán, como parte de una campaña para cortar los pilares económicos que sustentan al régimen y a la poderosa Guardia Revolucionaria.

Trump advirtió que la economía iraní podría "pudrirse" si no se llegaba a un acuerdo.

Un eventual acuerdo antes de las elecciones de mitad de mandato podría beneficiar a Trump, ya que la reapertura del estrecho de Ormuz podría aliviar las tensiones en el Golfo, contener los precios del petróleo y ayudar a reducir los precios de la gasolina en Estados Unidos, un tema políticamente sensible y con un cada vez mayor coste político.

Aunque busca una salida diplomática, Teherán se prepara al mismo tiempo para la posibilidad de una reactivación de los ataques masivos por parte de Washington, según declaró un funcionario iraní, quien acusó a EEUU de utilizar el bloqueo económico y la amenaza del uso de la fuerza como herramientas de coerción.

"Estamos listos para actuar", advirtió el alto funcionario iraní . "Los estadounidenses saben lo que tienen que hacer, pero debido a sus exigencias desmesuradas, las posibilidades de que la diplomacia resuelva esto son extremadamente bajas", añadió.