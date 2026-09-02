Irán vuelve a atacar bases estadounidenses en Jordania como respuesta a la última oleada de bombardeos

Proyectiles surcan el cielo en esta captura de pantalla tomada de un video publicado por las autoridades iraníes que supuestamente muestra misiles lanzados contra objetivos militares estadounidenses en Jordania desde una ubicación desconocida, publicado el 31 de agosto de 2026. Reuters

Las claves

Las claves Generado con IA Irán ha lanzado misiles balísticos pesados contra la base estadounidense Camp Titin en Jordania como represalia a bombardeos previos de Washington. La Guardia Revolucionaria iraní afirma haber causado numerosas bajas y al menos 50 heridos entre los militares estadounidenses; EE.UU. niega muertes entre sus filas. El ejército jordano asegura que interceptó diez misiles y que otros tres impactaron en zonas alejadas de la población, sin causar víctimas. Los ataques se producen tras una escalada de represalias entre Irán y EE.UU., incluyendo bombardeos en la isla iraní de Larak y objetivos en el estrecho de Ormuz.

Irán ha vuelto a atacar la noche de este martes bases estadounidenses en Jordania como represalia a los bombardeos previos lanzados por Washington sobre el país persa, según ha informado la Guardia Revolucionaria en un comunicado.

El ataque se dirigió contra Camp Titin, una base estadounidense del cuerpo de marines, con misiles balísticos pesados.

La Guardia Revolucionaria Islámica afirma haber matado a un gran número de militares estadounidenses en este ataque, sin especificar cuántos, y al menos 50 heridos, según un comunicado. Sin embargo, según han informado las autoridades de EEUU a la agencia Reuters, hasta el momento no se han reportado bajas estadounidenses.

Irán responde así contra los bombardeos estadounidenses recibidos este martes, el segundo ataque en menos de 48 horas después de un mes sin que trascendieran agresiones cruzadas.

El pasado domingo los ataques fueron dirigidos contra la isla iraní de Larak, donde Teherán se preparaba para lanzar cohetes cargados con minas marinas al estrecho de Ormuz, según Washington, en un ataque en el que murieron dos personas. Irán también respondió con el envío de misiles contra las bases de EEUU en Jordania.

Este martes EEUU ha vuelto a actuar primero. Washington dice haber atacado "objetivos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica", sin precisar cuáles, mientras que el cuerpo de élite iraní asegura que los bombardeos alcanzaron una casa residencial en Sirik, cerca del estrecho de Ormuz.

El Ejército de Jordania asegura en un comunicado que fueron interceptados diez de los misiles iraníes, mientras que otros tres impactaron en zonas "alejadas de centros poblados" sin provocar víctimas.

Las consecuencias del ataque sobre Jordania no han trascendido, pese a que la Guardia Revolucionaria asegura haber destruido infraestructura.

Los misiles lanzados desde Irán dos días antes fueron interceptados, según las fuerzas de seguridad estadounidenses y jordanas.

EEUU ha justificado su ataque de hoy para contrarrestar los "intentos de agresión" de Irán "contra el transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz y contra los miembros del servicio militar estadounidense desplegados en la región".

Según la televisión estatal iraní, esta misma tarde se escucharon más de cinco explosiones cerca de una aldea en la isla de Qeshm, frente a las costas de Bandar Abbás, así como cuatro detonaciones procedentes del corredor marítimo en disputa.

La agencia estatal de noticias Fars también informó de "múltiples explosiones" en localidades del sur de Irán, entre ellas Sirik y zonas cercanas a la ciudad portuaria de Bandar Abbás, así como en el sureste del país, incluyendo Konarak y Chabahar.

Mientras tanto, el presidente Donald Trump barajaba la posibilidad de efectuar "ataques limitados" a fin de impedir que la Guardia Revolucionaria reconstruya sus capacidades de radar, defensa aérea y misiles antibuque para atacar a las embarcaciones que crucen el estrecho de Ormuz.

"Si la fracasada nación de Irán responde a este ataque, totalmente justificado, volverá a ser atacada con mucha más fuerza y a un nivel mucho más alto, pero no será el mayor ataque de todos; ese está esperando entre bastidores y, cuando termine, quedará muy poco de la República Islámica de Irán", amenazó el inquilino de la Casa Blanca a través de Truth Social.

"Un severo castigo aguarda a los agresores, y Estados Unidos se arrepentirá de sus nuevos ataques", declaró el portavoz de la Guardia Revolucionaria iraní (IRGC), el general Sardar Mohebi

La primera agresión, que tuvo lugar el pasado domingo, se dirigió contra la isla iraní de Larak, desde donde Teherán se preparaba para lanzar cohetes cargados con minas marinas al estrecho de Ormuz, según Washington, en un ataque en el que murieron dos personas.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.