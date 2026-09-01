EEUU reanuda la ofensiva en Irán y ataca objetivos de la Guardia Revolucionaria en el estrecho de Ormuz

Embarcaciones en el estrecho de Ormuz, visibles cerca de la playa de Bandar Abbás. Majid Asgaripour Reuters

Las claves

Las claves Generado con IA Estados Unidos ha reanudado los bombardeos contra objetivos de la Guardia Revolucionaria en el estrecho de Ormuz. El presidente Donald Trump advierte que si Irán responde a los ataques, habrá una represalia aún más fuerte. Esta ofensiva es la segunda en 48 horas y busca impedir que Irán reconstruya su capacidad militar en la zona. Irán respondió previamente con drones y misiles contra bases estadounidenses en Jordania, intensificando el conflicto regional.

Estados Unidos retomó este martes la campaña de bombardeos en Irán a medida que el presidente Donald Trump baraja la posibilidad de efectuar "ataques limitados" a fin de impedir que la Guardia Revolucionaria reconstruya sus capacidades de radar, defensa aérea y misiles antibuque para atacar a las embarcaciones que crucen el estrecho de Ormuz.

El Mando Central informó este martes a través de un escueto comunicado que sus fuerzas habían llevado a cabo una nueva ronda de ataques aéreos contra objetivos de la Guardia Revolucionaria en el corredor marítimo estratégico, que será "una extensión de agua sin valor dentro de dos años", según el pronóstico del secretario del Tesoro, Scott Bessent.

"Si Irán responde a este ataque, totalmente justificado, volverá a ser atacado con mucha más fuerza y a un nivel mucho más alto", amenazó este mismo martes el inquilino de la Casa Blanca, que confirmó que sus tropas estaban "atacando objetivos iraníes cerca del estrecho de Ormuz".

Es la segunda ofensiva contra Irán en cuestión de 48 horas. El domingo, Estados Unidos atacó dos lanzaderas de misiles iraníes en la isla de Larak, situada en el cuello de botella del corredor estratégico, con el objetivo declarado de impedir que la Guardia Revolucionaria desplegara minas marítimas y amenazara la navegación.

Irán respondió esa misma noche con una andanada de drones y misiles contra dos bases militares estadounidenses en Jordania, en lo que resultó ser el primer intercambio de fuego desde que Trump apostó en julio por detener los ataques para centrarse en agravar las represalias económicas para Irán.

Esta vez, el Pentágono afirmó actuar en señal de represalia por los "recientes intentos" de los pasdarán de atacar a militares estadounidenses desplegados en la región y a buques comerciales en el estrecho de Ormuz.

De hecho, el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés), una organización dependiente de la Marina Real británica, registró este lunes dos nuevos ataques contra dos petroleros que navegaban frente a las costas de Omán.

Según la televisión estatal iraní, esta misma tarde se escucharon más de cinco explosiones cerca de una aldea en la isla de Qeshm, frente a las costas de Bandar Abbás, así como cuatro detonaciones procedentes del corredor marítimo en disputa.

La agencia estatal de noticias Fars también informó de "múltiples explosiones" en localidades del sur de Irán, entre ellas Sirik y zonas cercanas a la ciudad portuaria de Bandar Abbás, así como en el sureste del país, incluyendo Konarak y Chabahar.

El presidente del Parlamento de Irán, Mohammed Baqer Qalibaf, jefe de la delegación que negoció el Memorando de Entendimiento (MoU) de Islamabad, acusó a la Administración Trump de añadir "una guerra económica muy amplia y una guerra cognitiva a su campaña militar".