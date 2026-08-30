Irán asegura que EEUU ha atacado con drones la isla de Larak y anuncia represalias: hay varios muertos y heridos

Una mujer pasa junto a un mural que representa al difunto líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en una calle de Teherán (Irán), el 13 de agosto de 2026. Majid Asgaripour WANA (West Asia News Agency) vía REUTERS

Las claves

Las claves Generado con IA Irán denuncia que Estados Unidos ha atacado con drones la isla de Larak, causando varios muertos y heridos entre militares y civiles. La Guardia Revolucionaria iraní ha calificado el ataque como una "agresión terrorista" y promete represalias en el ámbito económico y militar. Estados Unidos habría tenido como objetivo dos lanzacohetes iraníes ubicados en la isla, según fuentes militares citadas por Al Jazeera. El ataque se produce tras el colapso de las conversaciones de paz y la imposición de nuevas sanciones estadounidenses contra Teherán.

La Guardia Revolucionaria iraní ha reportado este domingo ataques de Estados Unidos contra la isla de Larak, según han informado medios locales.

El ataque fue perpetrado con drones y ha dejado varios muertos y heridos, sin especificar las cifras, según las mismas fuentes. Sí detallan que se trata tanto de personal militar como civiles.



En un comunicado difundido por las agencias iraníes Fars y Tasnim, vinculadas a la Guardia Revolucionaria, un portavoz de este cuerpo de élite asegura que esta "agresión terrorista" será "castigada" con represalias tanto en el plano económico como en el militar.

La isla de Larak se encuentra cerca del estrecho de Ormuz, lugar estratégico para el tránsito de petróleo global y escenario de disputa entre Irán y Estados Unidos desde el inicio de la guerra.



En otro comunicado posterior, un portavoz de la Guardia Revolucionaria ha tachado el ataque de "error estratégico y fatal".

La televisión catarí Al Jazeera había recogido previamente la información de un oficial del Ejército estadounidense que aseguraba que el objetivo de Washington eran dos lanzacohetes iraníes apostados en la isla.



El de hoy es el primer ataque del que se tiene constancia desde finales de julio, cuando los medios informaron de bombardeos contra decenas de objetivos militares de la Guardia Revolucionaria iraní.



Tras el colapso de las conversaciones para alcanzar la paz y tras expirar el alto el fuego y el plazo de 60 días para tratar de lograr una salida negociada al conflicto, Washington anunció un nuevo y severo paquete de sanciones contra Teherán, apuntando a que su Administración iba a optar principalmente por la presión económica.



Sin embargo, el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, salió después al paso para aclarar que el Pentágono no descartaba seguir llevando a cabo "ataques cinéticos" si fuera necesario.

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