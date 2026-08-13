El Gobierno de Irak ha reiterado que su territorio y su espacio no servirán como "plataforma" para lanzar ataques contra países vecinos, en medio de una creciente tensión con las milicias proiraníes del país, que han atacado el golfo Pérsico durante la guerra en Oriente Medio.

El primer ministro iraquí, Ali al Zaidi, ha dicho que Irak "no permitirá que su territorio ni su espacio aéreo se utilicen como plataforma para ninguna agresión contra los países vecinos", según recogió este jueves la Agencia de Noticias Iraquí.

Ali al Zaidi ha añadido que "ninguna violación" del espacio aéreo iraquí "ni ninguna infracción a su seguridad serán toleradas, vengan de donde vengan".

Sus declaraciones se producen después de que el Gobierno anunciara esta semana que considerará "acto terrorista" el lanzamiento de drones no autorizados, mientras intensifica sus esfuerzos para regular las alrededor de 6 millones de armas que se estima que hay en el país.

El Gobierno iraquí anunció el pasado junio la creación de un comité para desarmar las milicias y desvincularlas de las FMP, en medio de presiones de Estados Unidos para acabar con algunas de estas agrupaciones a las que considera terroristas.