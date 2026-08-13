Las conversaciones entre Irán y EEUU continúan estancadas a cuatro días de que expire el plazo previsto para que se llegue a un acuerdo, lo cual hace pensar en una nueva escalada de ataques o en una prórroga del mismo. Mientras Teherán se muestra reacia a las conversaciones, Washington afirma que ya controla el estrecho de Ormuz.
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La plataforma X suspende la cuenta del portavoz militar de los hutíes en Yemen
La plataforma X ha suspendido la cuenta del portavoz militar de los hutíes en Yemen, Yahya Sarea, quien la usaba para informar sobre las operaciones militares en el mar Rojo y contra el reconocido internacionalmente Gobierno yemení y Arabia Saudí.
"Cuenta suspendida. X suspende las cuentas que infringen nuestras normas" es el aviso que aparece en el perfil del portavoz hutí en la plataforma, @Yahya_Saree, que acumulaba 121.000 seguidores.
La suspensión se ha producido en el marco de la peor escalada desde 2022 entre los hutíes y las fuerzas gubernamentales de Yemen, apoyadas por Arabia Saudí, que desde 2015 interviene en el país al frente de una coalición militar en contra del grupo rebelde.
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Irak insiste en que no servirá como "plataforma" para ataques contra países vecinos
El Gobierno de Irak ha reiterado que su territorio y su espacio no servirán como "plataforma" para lanzar ataques contra países vecinos, en medio de una creciente tensión con las milicias proiraníes del país, que han atacado el golfo Pérsico durante la guerra en Oriente Medio.
El primer ministro iraquí, Ali al Zaidi, ha dicho que Irak "no permitirá que su territorio ni su espacio aéreo se utilicen como plataforma para ninguna agresión contra los países vecinos", según recogió este jueves la Agencia de Noticias Iraquí.
Ali al Zaidi ha añadido que "ninguna violación" del espacio aéreo iraquí "ni ninguna infracción a su seguridad serán toleradas, vengan de donde vengan".
Sus declaraciones se producen después de que el Gobierno anunciara esta semana que considerará "acto terrorista" el lanzamiento de drones no autorizados, mientras intensifica sus esfuerzos para regular las alrededor de 6 millones de armas que se estima que hay en el país.
El Gobierno iraquí anunció el pasado junio la creación de un comité para desarmar las milicias y desvincularlas de las FMP, en medio de presiones de Estados Unidos para acabar con algunas de estas agrupaciones a las que considera terroristas.
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Trump acusa a Irán de "hablar mucho y hacer poco" e insiste en que EE.UU. controla Ormuz
El presidente de EEUU, Donald Trump, acusó a Irán de "hablar mucho y hacer poco" e insistió en que su país mantiene un control total sobre Ormuz pese a lo dicho por Teherán e incluso sugirió que Washington podría optar por gobernar el paso marítimo de manera permanente.
"Estados Unidos tiene el control total del estrecho de Ormuz. ¡Creo que nos lo quedaremos!", escribió en su red Truth Social, asegurando que "no hay nada que Irán pueda hacer al respecto" ya que, según él, los ataques estadounidenses realizados desde febrero han diezmado sus capacidades militares.
"Irán es de hablar mucho y hacer poco, ya no es el matón de Oriente Medio", subrayó en su mensaje, que cerró el texto con un "¡Alabado sea Alá! No tienen dinero; su país está arruinado. Lo único que tienen son noticias falsas y una inflación del 300 %... ¡y la cosa va a peor!".
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Diplomático iraní afirma que no hay detalles sobre la prórroga del alto al fuego con EEUU
Un diplomático iraní destinado en Pakistán, país mediador en el conflicto entre Estados Unidos e Irán, afirmó a EFE que no había detalles disponibles sobre una posible prórroga del alto el fuego entre ambas naciones que expira el próximo lunes.
Las declaraciones del diplomático se producen después de que la agencia de noticias turca Anadolu informara, citando fuentes del Gobierno paquistaní, que Irán y EEUU habían acordado prorrogar el alto el fuego de 60 días previsto en el Memorándum de Entendimiento.
"Por el momento no disponemos de detalles al respecto", declaró a EFE el diplomático iraní a última hora del miércoles, solicitando anonimato.
El memorando firmado en junio declaraba el "cese inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes" hasta el próximo 17 de agosto, para negociar el fin de la guerra en Oriente Medio, sin embargo, los diálogos llevan semanas estancados.
Este mismo miércoles, Irán aseguró que no está negociando con EEUU, aunque reconoció que hay un intercambio de mensajes a través de mediadores como Pakistán y Catar.