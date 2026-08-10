Mientras Teherán reclama que se cumpla el memorando de entendimiento y una compensación por el conflicto para sentarse a negociar con Washington y Trump afirma que "actúa con discreción" en Irán, los ataques de los rebeldes hutíes de Yemen, aliados de la República Islámica, contra Arabia Saudí y el Gobierno yemení desestabilizan la región.
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Irán niega que estén negociando con EEUU y mantiene su posición sobre Ormuz
Irán ha insistido este lunes en negar que esté manteniendo conversaciones con EEUU, aunque ha reconocido que siguen intercambiando mensajes a través de intermediarios. Por otro lado, las autoridades del país han afirmado que las conversaciones con Omán sobre el estrecho de Ormuz se limitan a establecer una ruta segura de navegación y no implican la reapertura de la estratégica vía marítima.
En una rueda de prensa, el ministro de Exteriores iraní, Ismail Baqaei, también ha puntualizado que su país está centrado en las conversaciones con Omán para determinar una nueva ruta de navegación por el estrecho de Ormuz, unas negociaciones que no implican a EEUU.
Sobre su relación con la Casa Blanca, Baqaei ha reiterado que el intercambio de mensajes entre Teherán y Washington sobre cuestiones de actualidad es algo "normal", pero que no cambia la situación entre ambos países.
"Seguimos en una situación de guerra", ha afirmado, para añadir que mientras continúen el bloqueo naval estadounidense y otras "violaciones" de Washington no habrá las condiciones necesarias para considerar que el estrecho de Ormuz se ha convertido en una vía navegable segura.
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Japón alaba el papel de Omán en el diálogo con Irán sobre la "crucial" reapertura de Ormuz
La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, ha alabado el papel de Omán en las negociaciones en curso con las autoridades iraníes sobre la reapertura del estrecho de Ormuz, según ha trasladado al sultán omaní, Haizam bin Tarik, en una llamada después de una visita a Catar.
Takaichi ha expresado su respeto por los "activos esfuerzos diplomáticos de Omán" y ha destacado que el país continúa coordinándose con Irán para garantizar la libre navegación por el estratégico paso marítimo, según un comunicado del Ministerio de Exteriores nipón.
La jefa de Gobierno ha subrayado que es "crucial" restablecer "lo antes posible" la libre navegación "sin incurrir en costes adicionales. Para lograrlo, resulta esencial mantener una estrecha consulta con la comunidad internacional, incluidos aquellos que utilizan dicho estrecho".
Según la cartera diplomática nipona, el sultán se ha comprometido a consultar la situación con los países que utilizan Ormuz y ha afirmado que se respetarían las intenciones de cada uno. No obstante, Mascate no confirmó este extremo.
El comunicado emitido por el Ministerio de Exteriores omaní se ha limitado a señalar que ambos mandatarios "intercambiaron puntos de vista sobre los últimos acontecimientos en la región" y ha reconocido los esfuerzos de Omán para fomentar el diálogo y la desescalada.
La conversación telefónica entre Takaichi y Bin Tarik llega después de que las autoridades omaníes afirmaran que las conversaciones sobre la navegación son "positivas" pero advirtiera de que los ataques contra buques que transiten la ruta marítima podrían "afectar".
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El Ejército yemení ataca posiciones hutíes en el este del país en medio de la intensificación de los combates
El Ejército yemení ha bombardeado posiciones militares de los hutíes, respaldados por Irán, en el oeste de la provincia oriental petrolera de Marib, mientras se intensifican los combates en varios frentes después de los ataques de ayer de los rebeldes contra el puerto de Moca.
Las Fuerzas Armadas yemeníes han atacado posiciones y plataformas de lanzamiento de misiles en el monte Hailan, en el distrito de Sirwah, al oeste de Marib, y combatientes posicionados en el distrito de Al Jubah, al sur de la provincia, informaron a EFE fuentes militares.
Los ataques se han producido en respuesta a lo que describieron como "una escalada generalizada" de los insurgentes en los frentes de la provincia en las últimas horas.
Mientras, en la provincia suroccidental de Taiz, los enfrentamientos se reanudaron esta mañana entre las fuerzas gubernamentales y los hutíes en los frentes del noroeste de la capital provincial homónima, detalló en un comunicado el comando del Ejército en Taiz.
Según la nota, en los combates se utilizaron diversos tipos de armas y los hutíes sufrieron "pérdidas humanas y materiales", sin dar más detalles. También informaron de que sus defensas aéreas interceptaron un dron hostil sobre la ciudad portuaria sureña de Adén.
El comunicado ha vinculado el intento de ataque con dron con una escalada más amplia de la violencia hutí contra objetivos civiles, citando los ataques del domingo contra el puerto de Moca.
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La ONU pide el cese de la escalada en el Yemen tras el ataque al puerto de Moca
El enviado especial de la ONU para el Yemen, Hans Grundberg, ha pedido el cese de la escalada actual en el Yemen, la más significativa desde la tregua en 2022, después del ataque de ayer de los hutíes contra el puerto de Moca, controlado por el Gobierno yemení reconocido.
"Causaron bajas civiles y militares y daños a la infraestructura, incluido el puerto. La intensificación más significativa de la actividad militar desde la tregua negociada por la ONU en 2022". Esto aumenta "drásticamente el riesgo de un retorno al conflicto a gran escala", ha añadido.
Estos ataques de los hutíes "también han puesto en grave riesgo a la población civil en Moca, Marib y otras zonas", según el diplomático sueco, que ha subrayado que esta escalada "debe cesar, y la población civil y la infraestructura civil deben ser protegidas".
Grundberg ha instado a las partes a que actúen con "la máxima moderación" y colaboren con su oficina "en la adopción de medidas concretas para reducir la escalada y evitar que se sigan erosionando los logros de la tregua para la población civil yemení".
Los ataques de ayer contra el puerto de Moca y la ciudad homónima provocaron al menos una decena de muertos, entre ellos civiles, y medio centenar de heridos, de acuerdo con el Gobierno yemení.
El presidente del Consejo Presidencial de Liderazgo yemení, Rashad al Alimi, ha acusado a los hutíes de librar una "guerra sistemática" contra las arterias económicas del país, unas declaraciones que realizó en Riad, donde reside, según la agencia oficial de noticias yemení, Saba.
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Ben Gvir y Smotrich celebran el rechazo de Netanyahu al plan de Trump para Gaza
El ministro de Seguridad Nacional israelí, el ultraderechista y exconvicto, Itamar Ben Gvir, ha celebrado el rechazo del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, del plan de 15 puntos auspiciado por Donald Trump hacia la segunda fase del alto el fuego en Gaza.
"Quien pensó que podríamos confiar la seguridad de nuestros hijos a acuerdos y garantías de nuestro entorno, recibió una bofetada dolorosa: detrás de todos estos acuerdos hay mentiras y engaños. Estos son acuerdos cuyo propósito está destinado a adormecernos ante el próximo golpe", ha compartido Ben Gvir en X.
מי שחשב שנוכל להפקיד את ביטחון בנינו בידי הסכמים וערבויות של סביבתנו, קיבל הבוקר סטירה כואבת: מאחורי כל הסכמי הקונספציה הללו עומדים שקר והונאה.— איתמר בן גביר (@itamarbengvir) August 10, 2026
אלו הסכמים שתכליתם נועדה להרדים אותנו לקראת המכה הבאה. בדיוק מהסיבה הזו עמדנו וזעקנו לפני ה-7.10, בדיוק בשל כך התנגדנו לכל דיל מופקר…
El ministro ultraderechista apostó también por no negociar con el grupo miliciano palestino Hamás y dirigirse a ellos "sin acuerdos y sin piedad".
"La seguridad de Israel se construirá únicamente con las fuerzas de defensa hebreas, ciudadanos armados, una policía fuerte y un ejército israelí que lleve la iniciativa", ha culminado Ben Gvir.
Asimismo, el ministro de Finanzas de Israel, el también radical y colono Bezalel Smotrich, ya había elogiado a Netanyahu por su oposición al plan de Trump para Gaza.
"Fuimos a la guerra con un objetivo fundamental: la destrucción de Hamás (...) El ejército no puede retirarse ni un milímetro de la Franja de Gaza. La Franja de Gaza no puede iniciar ningún proceso de reconstrucción antes del desmantelamiento y la desmovilización completos de Hamás y de la Franja de Gaza", publicó Smotrich en X.
Netanyahu ya comunicó el domingo que rechazaban el documento de los 15 puntos y sentenció que Israel no abandonará Gaza hasta que Hamás entregue "todas sus armas: las pesadas y las menos pesadas".
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Irán no ve motivos para temer el pacto de seguridad entre Pakistán, Turquía y Arabia Saudí
El portavoz del Ministerio de Exteriores, Esmaeil Baghaei, ha afirmado que Teherán no tiene motivos para preocuparse por si el pacto de seguridad entre Pakistán, Turquía y Arabia Saudí esté dirigido contra Teherán.
Baghaei ha declarado que el pacto demostraba un cambio en el enfoque de los países de la región hacia la seguridad, con una mayor dependencia de sus propias capacidades en lugar de vincular su defensa a potencias externas.
"Cualquier plan que se base en las realidades geopolíticas e históricas de la región, que sea integral e inclusivo, e identifique correctamente al enemigo y la amenaza, tiene posibilidades de ayudar a reforzar la seguridad y prevenir la inestabilidad y los abusos del enemigo sionista y sus aliados", ha añadido, refiriéndose a Israel.
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Al menos 4.335 personas han muerto en el Líbano desde inicio de ofensiva israelí en marzo
Al menos 4.335 personas han muerto y otras 12.277 han resultado heridas desde el inicio de la ofensiva israelí el pasado marzo, que dio comienzo tras el lanzamiento de ataques del grupo chií Hizbulá contra Israel en solidaridad con Irán.
El Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud Pública libanés ha afirmado que "el saldo total acumulado de la agresión desde el 2 de marzo hasta el 9 de agosto es de 4.335 mártires y 12.277 heridos", en un momento en el que los equipos de emergencia están hallando cadáveres debajo de los escombros.
La violencia en el Líbano ha remitido significativamente desde que a finales de junio Israel y el Gobierno libanés firmaran un acuerdo marco de seguridad, que ha permitido a los equipos de rescate acceder a las zonas más afectadas por los bombardeos israelíes, especialmente en el sur.
Sin embargo, el Ejército israelí sigue bombardeando con artillería varias localidades del sur del Líbano, como ha ocurrido este domingo en Mayfadoun y Zawtar al Sharqiya, pese a los avances en las conversaciones directas entre Beirut y Tel Aviv sobre.
El presidente libanés, Joseph Aoun, confirmó este viernes que se lograron "avances positivos" en esas conversaciones, pero solo en materia de disputas fronterizas y en relación a la liberación de prisioneros libaneses, sin hacer mención a los desarrollos sobre la tregua.
Sin embargo, Hizbulá no participa en las conversaciones con Israel y tampoco apoya la interlocución del Gobierno libanés con Tel Aviv, algo que está creando tensiones entre el Ejecutivo y la formación política y armada
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Irán nombra un nuevo secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional
El presidente iraní, Masud Pezeshkian, ha nombrado a Mohsen Rezaei secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional en sustitución de Mohammad Baqer Zolgadr, horas después de que el líder supremo, Mojtaba Jameneí, lo designara como su representante en este órgano.
"Por decreto del presidente, Mohsen Rezaei ha sido nombrado secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán", anunció el subjefe de Comunicaciones de la Presidencia iraní, Mehdi Tabatabaei.
El funcionario explicó que el nombramiento de Rezaei tuvo lugar después de que Mohammad Baqer Zolgadr dimitiera del cargo tras ser designado por el líder supremo del país, Mojtaba Jameneí, como su asesor político.
Horas antes del nombramiento, Jameneí lo había designado como uno de sus representantes en el consejo, en el que se definen las estrategias de defensa y del que forman parte varios ministros, tres representantes del líder supremo y figuras de las fuerzas de seguridad del país.
Rezaei sustituye a Zolgadr, que ocupó el cargo de secretario durante solo cuatro meses y medio, después del asesinato de Ali Lariyani en marzo, en la guerra con Israel y EEUU.
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Irán exige a Estados Unidos varias condiciones para reanudar las negociaciones
Irán ha reiterado que EEUU debe cumplir una serie de condiciones, incluyendo una compensación y el fin de las sanciones y las amenazas militares, antes de sentarse a negociar para reabrir el estrecho de Ormuz.
Un funcionario estadounidense declaró a Reuters el viernes que Irán y Omán estaban cerca de un acuerdo que podría allanar el camino para restablecer el paso seguro a través del estrecho, una importante vía para el transporte de petróleo y gas.
El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, declaró que el acuerdo con Omán sobre el estrecho se encontraba en sus "etapas finales", pero reiteró que Teherán no reabriría el canal a menos que Estados Unidos cumpliera con ciertas exigencias planteadas por Teherán.
Según la agencia de noticias iraní Mehr, el acuerdo con Irán establecería las nuevas rutas marítimas que se utilizarán una vez que Estados Unidos cumpla esas condiciones y se reabra el estrecho.
Irán y Estados Unidos no mantienen conversaciones directas, y Teherán no las iniciará mientras Washington incumpla el acuerdo provisional firmado en junio, declaró Araqchi, añadiendo que los mensajes se intercambian a través de intermediarios.
El presidente estadounidense Donald Trump declaró a Axios que Estados Unidos estaba actuando con discreción en su relación con Irán. "Solo estamos negociando parcialmente con ellos. Simplemente observamos a Irán, con su enorme inflación y la falta de liquidez que sufren".
Araqchi afirmó que la reapertura del estrecho dependería en parte de que Estados Unidos pagara una indemnización por los daños causados en los ataques generalizados contra Irán.
El secretario del máximo organismo de seguridad nacional de Irán, Mohammad Baqer Zolqadr, también mencionó como objetivos poner fin a las amenazas y la agresión contra Irán y sus aliados libaneses, palestinos, yemeníes e iraquíes, levantar el bloqueo naval en el Golfo; eliminar las sanciones y liberar los activos iraníes congelados.
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Suben a 14 los muertos en ataques de los hutíes del Yemen contra el puerto de Moca
Al menos 14 personas, entre ellas diez civiles, murieron y otras alrededor de 50 resultaron heridas en ataques a gran escala de los rebeldes hutíes del Yemen contra el puerto de Moca, en el mar Rojo, controlado por el Gobierno yemení internacionalmente reconocido.
Las Fuerzas de Resistencia Nacional, afiliadas al Ejecutivo yemení, han denunciado que cuatro soldados y tres civiles murieron en una nueva oleada de ataques insurgentes contra objetivos civiles y militares de la ciudad portuaria, mientras que se registraron 15 heridos más.
Anteriormente, la cadena estatal YemenTV informó de la muerte de siete civiles y de heridas a otros 35 en ataques de los insurgentes, respaldados por Irán y que protagonizan una escalada contra las tropas gubernamentales que amenaza con reactivar la guerra en el Yemen.
Según las fuerzas gubernamentales, las defensas aéreas han derribado 11 drones lanzados contra Moca durante la jornada, mientras que la Guardia Costera ha destruido una embarcación no tripulada cargada con explosivos que iba dirigida contra el muelle del puerto comercial.
Además, afirmaron que los hutíes lanzaron andanadas de misiles contra barrios residenciales densamente poblados, y que varios de estos proyectiles impactaron cerca de instalaciones vitales.
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Una aeronave militar de EE. UU. sufre un incidente en Yibuti sin causar víctimas ni daños
Una aeronave militar de Estados Unidos sufrió un incidente en las proximidades del aeródromo de Chabelley, en el centro-este de Yibuti, sin que se hayan registrado víctimas ni daños materiales, informó la Embajada estadounidense en la nación africana.
“La Embajada de los Estados Unidos tiene conocimiento de un incidente que involucra a una aeronave militar estadounidense en las proximidades del Aeródromo de Chabelley, en Yibuti. Este incidente está actualmente en investigación”, indicó la delegación diplomática.
L’Ambassade des États-Unis a connaissance d’un incident impliquant un aéronef militaire américain à proximité de l’aérodrome de Chabelley, à Djibouti. Cet incident fait actuellement l’objet d’une enquête. Selon les premières informations, l’incident n’a fait aucune victime et… pic.twitter.com/9448IGlG0W— U.S. Embassy Djibouti (@US_Emb_Djibouti) August 9, 2026
“Los informes iniciales indican que no ha habido víctimas ni daños materiales. Como medida de precaución, pedimos al público que evite el lugar. El personal estadounidense está coordinando estrechamente con las autoridades yibutíes para responder al incidente”, añadió.
Según un video publicado por la estatal Agencia Yibutense de Información (ADI), la aeronave estadounidense sería un dron similar al modelo MQ-9 Reaper, un vehículo aéreo no tripulado con capacidad de combate y reconocimiento.
El suceso ocurre en un contexto de elevada inestabilidad regional, luego de que Irán reafirmara que no mantiene negociaciones con Estados Unidos y que no está dispuesto a reanudarlas mientras Washington siga incumpliendo el memorando de entendimiento alcanzado en junio.
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Israel rechaza el plan de 15 puntos de Trump y exige el desarme total de Hamás antes de cualquier retirada militar
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunció este domingo el rechazo oficial de su Gobierno al plan de 15 puntos impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Esta propuesta, difundida por su Junta de Paz, busca avanzar hacia la segunda fase del alto el fuego y la reconstrucción de la Franja de Gaza.
Durante una reunión de gabinete, el mandatario israelí reafirmó con contundencia que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) no abandonarán el territorio palestino mientras la organización Hamás mantenga su arsenal bélico.