Irán ha insistido este lunes en negar que esté manteniendo conversaciones con EEUU, aunque ha reconocido que siguen intercambiando mensajes a través de intermediarios. Por otro lado, las autoridades del país han afirmado que las conversaciones con Omán sobre el estrecho de Ormuz se limitan a establecer una ruta segura de navegación y no implican la reapertura de la estratégica vía marítima.

En una rueda de prensa, el ministro de Exteriores iraní, Ismail Baqaei, también ha puntualizado que su país está centrado en las conversaciones con Omán para determinar una nueva ruta de navegación por el estrecho de Ormuz, unas negociaciones que no implican a EEUU.

Sobre su relación con la Casa Blanca, Baqaei ha reiterado que el intercambio de mensajes entre Teherán y Washington sobre cuestiones de actualidad es algo "normal", pero que no cambia la situación entre ambos países.

"Seguimos en una situación de guerra", ha afirmado, para añadir que mientras continúen el bloqueo naval estadounidense y otras "violaciones" de Washington no habrá las condiciones necesarias para considerar que el estrecho de Ormuz se ha convertido en una vía navegable segura.