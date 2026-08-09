Israel rechaza el plan de 15 puntos de Trump y exige el desarme total de Hamás antes de cualquier retirada militar

Las claves

Las claves Generado con IA Israel rechaza oficialmente el plan de 15 puntos propuesto por Donald Trump para avanzar hacia el alto el fuego y la reconstrucción de Gaza. Netanyahu exige el desarme absoluto, verificable y previo de Hamás antes de considerar cualquier retirada militar israelí del territorio palestino. El primer ministro reafirma que, bajo su mandato, no permitirá la creación de un Estado palestino ni en Gaza ni en Cisjordania. La postura israelí evidencia las discrepancias con Estados Unidos sobre la hoja de ruta para terminar el conflicto en Gaza.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunció este domingo el rechazo oficial de su Gobierno al plan de 15 puntos impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Esta propuesta, difundida por su Junta de Paz, busca avanzar hacia la segunda fase del alto el fuego y la reconstrucción de la Franja de Gaza.

Durante una reunión de gabinete, el mandatario israelí reafirmó con contundencia que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) no abandonarán el territorio palestino mientras la organización Hamás mantenga su arsenal bélico.

"Israel rechaza el documento de los 15 puntos. El Ejército de Defensa de Israel no llevará a cabo retirada alguna hasta que se produzca un desarme real de Hamás y seguirá frustrando las amenazas contra nuestras fuerzas y nuestros ciudadanos", sentenció Netanyahu.

La declaración fue difundida a través de un mensaje en vídeo por la Oficina del Primer Ministro al inicio de la sesión del Gabinete de Gobierno.

El desarme absoluto

El jefe del Ejecutivo israelí enfatizó que cuando habla del desarme del grupo islamista se refiere a una desmilitarización absoluta y verificable, abarcando armamento pesado, mediano y ligero, rechazando categóricamente cualquier fórmula que suponga una "desmilitarización ficticia".

A pesar del desacuerdo público con la propuesta promovida por la Casa Blanca, Netanyahu señaló que las conversaciones entre Washington y Jerusalén continúan en pie, aunque advirtió de que Israel mantendrá una posición firme en aquellos aspectos que comprometan la seguridad nacional.

"Estamos dialogando con la parte estadounidense tras rechazar el acuerdo. Tienen ideas; algunas nos resultan aceptables y otras no, y sabemos cómo mantenernos firmes ante estas exigencias", argumentó el líder israelí, subrayando que la existencia de Israel y la integridad física de sus ciudadanos son principios no negociables.

En su intervención, Netanyahu aprovechó la oportunidad para reiterar de forma categórica su postura sobre el futuro político de los territorios palestinos.

El primer ministro dejó claro que bajo su mandato no se permitirá la consolidación de un proyecto estatal palestino ni en la Franja de Gaza ni en Cisjordania (Judea y Samaria).

"Mientras yo sea primer ministro no habrá un Estado palestino. Ni en Gaza ni en Judea y Samaria. Ni Fatahistán ni Hamastán", aseveró, en alusión directa tanto a la Autoridad Nacional Palestina, liderada por Mahmud Abás, como al movimiento islamista Hamás.

La postura de Israel pone en evidencia las crecientes discrepancias entre el Gobierno israelí y la administración estadounidense respecto a la hoja de ruta para poner fin al conflicto en Gaza.

El plan de 15 puntos, coordinado por la Junta de Paz dirigida por el diplomático Nickolay Mladenov y respaldado por diversos actores internacionales, buscaba establecer las bases para la estabilización gradual del enclave.

Sin embargo, la insistencia de Israel en pedir el desarme previo y completo de la milicia como condición indispensable para la retirada de tropas deja en el aire la implementación de la nueva etapa del acuerdo de paz.