Irán anunció ayer estar ultimando un acuerdo con Omán para el control y reapertura del estrecho de Ormuz en el que no han "interferido terceros", en referencia a Washington. Por su parte, alrededor de la Casa Blanca crecen las dudas sobre un supuesto desabastecimiento armamentístico y las diferencias entre Trump y su secretario de Defensa, Pete Hegseth.
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Casa Blanca niega desacuerdos entre Trump y Hegseth por escasez de municiones en Irán
La Casa Blanca ha negado un desacuerdo entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su secretario de Defensa, Pete Hegseth, por el agotamiento de las municiones de la guerra con Irán, después de que The Washington Post publicara una exclusiva sobre el tema.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha asegurado en su cuenta de X que el supuesto enfrentamiento entre el mandatario y Hegseth en Camp David, la residencia presidencial de descanso en Maryland, "esto literalmente nunca sucedió".
I was at Camp David with President Trump and Secretary Hegseth. This literally never happened, and we told the Washington Post that repeatedly. This B.S. story was shopped to many outlets by someone clearly out to disparage the Secretary, for whatever reason. Unfortunately for… https://t.co/BUwn11nC52— Karoline Leavitt (@PressSec) August 6, 2026
La reacción de Leavitt se produjo horas después de que The Washington Post informara, citando a funcionarios, que Trump había expresado su frustración por no haber sido informado oportunamente sobre una preocupante escasez de municiones en Oriente Medio.
Según el diario, el episodio ocurrió al margen de una reunión del gabinete, cuando Trump recriminó a Hegseth que creía que el problema del abastecimiento de municiones "ya estaba resuelto".
De acuerdo con una de las fuentes citadas por el periódico, la escasez, especialmente de misiles guiados de largo alcance y de interceptores para sistemas de defensa aérea, ha sido uno de los factores que llevaron al presidente a desistir de lanzar nuevos ataques masivos.
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Irán enfría el pacto con Trump para reabrir Ormuz mientras acuerda con Omán repartirse el control temporal del estrecho
Donald Trump pretendía firmar tan pronto como este miércoles un acuerdo con Irán para reabrir el estrecho de Ormuz. Eso mismo adelantaron la víspera sus secretarios de Estado, Marco Rubio, y del Tesoro, Scott Bessent, cuyas declaraciones abonaron el optimismo entre los inversores y provocaron la caída de los precios del petróleo.
Gracias a los esfuerzos diplomáticos de Catar y Pakistán, la Casa Blanca avanzaba "a buen ritmo" hacia un acuerdo con Irán anexo al memorando de entendimiento que las partes alcanzaron hace apenas dos meses y sobre el que Trump estampó su rúbrica en el Palacio Versalles ante la atenta mirada de los líderes europeos.
Pero Trump tendrá que esperar, porque el régimen iraní enfrió este miércoles las expectativas de alcanzar un acuerdo con Washington y, en lugar de anunciar que abriría de par en par el corredor marítimo estratégico, confirmó que estaba cerrando los últimos flecos de un acuerdo paralelo con Omán para repartirse su control.