La Casa Blanca ha negado un desacuerdo entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su secretario de Defensa, Pete Hegseth, por el agotamiento de las municiones de la guerra con Irán, después de que The Washington Post publicara una exclusiva sobre el tema.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha asegurado en su cuenta de X que el supuesto enfrentamiento entre el mandatario y Hegseth en Camp David, la residencia presidencial de descanso en Maryland, "esto literalmente nunca sucedió".

I was at Camp David with President Trump and Secretary Hegseth. This literally never happened, and we told the Washington Post that repeatedly. This B.S. story was shopped to many outlets by someone clearly out to disparage the Secretary, for whatever reason. Unfortunately for… https://t.co/BUwn11nC52 — Karoline Leavitt (@PressSec) August 6, 2026

La reacción de Leavitt se produjo horas después de que The Washington Post informara, citando a funcionarios, que Trump había expresado su frustración por no haber sido informado oportunamente sobre una preocupante escasez de municiones en Oriente Medio.

Según el diario, el episodio ocurrió al margen de una reunión del gabinete, cuando Trump recriminó a Hegseth que creía que el problema del abastecimiento de municiones "ya estaba resuelto".

De acuerdo con una de las fuentes citadas por el periódico, la escasez, especialmente de misiles guiados de largo alcance y de interceptores para sistemas de defensa aérea, ha sido uno de los factores que llevaron al presidente a desistir de lanzar nuevos ataques masivos.