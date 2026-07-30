Tras el ataque nocturno de Estados Unidos, Teherán ha respondido con un nuevo bombardeo contra Jordania, aliada de EEUU con bases militares del país.

El Ejército del reino hachemita ha informado de que se han registrado cinco misiles iraníes en su espacio aéreo, los cuales no han provocado víctimas y ha sido calificados como "un fracaso" por las autoridades.

Por su parte, medios iraníes como las agencias Fars e IRIB publican que se han escuchado explosiones cerca de la base aérea jordana de Mawfaq al-Sultan, objetivo en ataques anteriores de Irán por albergar aviones del Ejército estadounidense, sin aportar más detalles.

De momento, ni Teherán ni la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán han reivindicado el ataque, después de que el miércoles reconocieran el lanzamiento de cinco misiles contra objetivos estadounidenses en Jordania, que también fueron interceptados.