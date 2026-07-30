Las declaraciones del presidente de EEUU, Donald Trump, de responder al "ataque sorpresa" iraní de ayer con más fuerza se han materializado esta madrugada en el bombardeo de posiciones militares de la Guardia Revolucionaria. Por su parte, Teherán ha vuelto a atacar infraestructuras militares en Jordania, aliada de Washington.
-
Teherán reanuda la ofensiva con misiles contra posiciones militares de Washington en Jordania
Tras el ataque nocturno de Estados Unidos, Teherán ha respondido con un nuevo bombardeo contra Jordania, aliada de EEUU con bases militares del país.
El Ejército del reino hachemita ha informado de que se han registrado cinco misiles iraníes en su espacio aéreo, los cuales no han provocado víctimas y ha sido calificados como "un fracaso" por las autoridades.
Por su parte, medios iraníes como las agencias Fars e IRIB publican que se han escuchado explosiones cerca de la base aérea jordana de Mawfaq al-Sultan, objetivo en ataques anteriores de Irán por albergar aviones del Ejército estadounidense, sin aportar más detalles.
De momento, ni Teherán ni la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán han reivindicado el ataque, después de que el miércoles reconocieran el lanzamiento de cinco misiles contra objetivos estadounidenses en Jordania, que también fueron interceptados.
-
Washington retoma los ataques contra Irán golpeando decenas de objetivos militares
El Comando Central de Estados Unidos llevó a cabo esta madrugada una nueva oleada de ataques contra Irán, al impactar decenas de objetivos militares, en respuesta a un intento de lanzamiento de misiles contra tropas estadounidenses desplegadas en Oriente Medio.
Los bombardeos alcanzaron objetivos de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní, incluidos centros de mando militar, instalaciones de misiles y drones, puestos de vigilancia y defensa costera, así como capacidades navales, según han detallado en X.
U.S. forces began launching strikes against Iran at 8 p.m. ET today. The strikes are a powerful response to yesterday's attempted Iranian attacks on U.S. forces based in the Middle East.— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 30, 2026
El CENTCOM ha detallado que los ataques tuvieron como objetivo reducir las amenazas de Irán y sus grupos aliados contra las fuerzas estadounidenses, la navegación comercial y los países vecinos del Golfo.
El Comando no informó de momento sobre víctimas o daños específicos causados por los bombardeos.
La ofensiva se produjo un día después de que fuerzas de Teherán lanzaran varios misiles balísticos contra posiciones estadounidenses en Oriente Medio, aunque todos fueron interceptados, de acuerdo con el mando militar estadounidense.
Horas antes del ataque, el presidente estadounidense, Donald Trump, había adelantado que respondería con fuerza a los ataques sorpresivos de Irán en Jordania durante la noche del martes.
-
Irán pasa a la ofensiva en todos los frentes: reanuda los ataques contra EEUU y rechaza el plan de Omán para repartirse Ormuz
Irán pasa a la ofensiva en todos los frentes. La Guardia Revolucionaria lanzó en la noche del martes un ataque aéreo "sorpresa" contra varias embarcaciones que intentaban cruzar el estrecho de Ormuz por una vía no autorizada y otro contra la base militar estadounidense de Muwaffaq Salti, en el desierto de Jordania.
Las defensas aéreas interceptaron los cinco misiles iraníes, pero el golpe pilló desprevenido a un Donald Trump que había ordenado detener los ataques contra Irán para dejar la puerta abierta a la diplomacia. El inquilino de la Casa Blanca prometió después en declaraciones a la cadena Fox News que le daría "una paliza de muerte" a la República Islámica. "Los golpearemos duro", insistió.
"Vamos a golpearles muy duro porque es nuestro turno de golpearles. Saben que se avecina. Nos están pidiendo que no lo hagamos. Es nuestro turno", añadió unas horas después desde el Despacho Oval.