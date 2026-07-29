Arabia Saudí ha advertido de que seguirá respondiendo a cualquier ataque desde Irak como parte de su derecho a la legítima defensa, si su territorio o instalaciones siguen siendo blanco de agresiones de milicias iraquíes alineadas con Irán.

"El Reino afirma que no busca una escalada, pero que responderá a cualquier agresión en su contra", ha defendido el Ministerio de Defensa saudí, confirmando y justificando los bombardeos conjuntos con Estados Unidos en Irak.

El portavoz militar saudí, Turki al-Maliki, ha recordado que los sistemas de defensa aérea de su país "habían interceptado y destruido varios drones lanzados contra instalaciones petroleras en el este y en Riad" desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Irán.

El Comando Central de Estados Unidos confirmaba horas antes haber ejecutado ataques de precisión contra "grupos terroristas" alineados con Irán en el este de Irak, en respuesta a los ataques con drones iraníes contra fuerzas estadounidenses e infraestructuras energéticas saudíes.