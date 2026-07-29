Tras la pausa de las hostilidades entre Teherán y Washington, la República Islámica ha reivindicado el ataque a bases militares estadounidenses en Jordania. Por su parte, EEUU junto a Arabia Saudí lanzaron una ofensiva contra milicias iraquíes aliadas de Irán como respuesta a ataques anteriores.
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Arabia Saudí advierte que responderá a cualquier ataque iraquí en "legítima defensa"
Arabia Saudí ha advertido de que seguirá respondiendo a cualquier ataque desde Irak como parte de su derecho a la legítima defensa, si su territorio o instalaciones siguen siendo blanco de agresiones de milicias iraquíes alineadas con Irán.
"El Reino afirma que no busca una escalada, pero que responderá a cualquier agresión en su contra", ha defendido el Ministerio de Defensa saudí, confirmando y justificando los bombardeos conjuntos con Estados Unidos en Irak.
El portavoz militar saudí, Turki al-Maliki, ha recordado que los sistemas de defensa aérea de su país "habían interceptado y destruido varios drones lanzados contra instalaciones petroleras en el este y en Riad" desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Irán.
El Comando Central de Estados Unidos confirmaba horas antes haber ejecutado ataques de precisión contra "grupos terroristas" alineados con Irán en el este de Irak, en respuesta a los ataques con drones iraníes contra fuerzas estadounidenses e infraestructuras energéticas saudíes.
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El primer ministro iraquí convoca a su consejo de seguridad tras el ataque conjunto de EEUU y Arabia Saudí
El primer ministro iraquí, Ali al-Zaidi, ha ordenado la convocatoria de una reunión de emergencia de su consejo de seguridad tras el ataque conjunto de Arabia Saudí y Estados Unidos contra milicias proiraníes en Irak, que causó "varios" muertos y heridos.
"El primer ministro ordena la convocatoria de una reunión de emergencia del Consejo Ministerial de Seguridad Nacional ante la evolución de la situación de seguridad y los ataques aéreos perpetrados esta mañana contra el país", ha informado la agencia iraquí INA.
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Milicias iraquíes alineadas con Irán confirman las muerte de varios miembros en el ataque conjunto de Arabia Saudí y EEUU
Las Fuerzas de Movilización Popular de Irak han asegurado que "varios de sus miembros" han muerto y han resultado heridos en un ataque lanzado por Estados Unidos y Arabia Saudí, en una expansión de la guerra entre Teherán y Washington.
"Esta mañana, varias sedes oficiales de las Fuerzas de Movilización Popular en diversas partes de Irak fueron blanco de ataques terroristas perpetrados por fuerzas estadounidenses y saudíes", han indicado en un comunicado las formaciones chiíes.
Según los informes preliminares, estos ataques causaron "la muerte de varios miembros del personal y heridas a otros, además de daños materiales a varios edificios y propiedades pertenecientes a las FMP", se ha apuntado en la nota.
🔴 Saudi Arabia🇸🇦 has set an Iranian🇮🇷-backed militia’s command centre ablaze in Basra, Iraq🇮🇶. pic.twitter.com/hry2CsyMCU— Salman Al-Ansari | سلمان الأنصاري (@Salansar1) July 29, 2026
Las FMP, formadas en 2014 por un decreto gubernamental para detener al grupo yihadista Estado Islámico en Irak, están reconocidas legalmente por el Parlamento iraquí como parte del aparato de seguridad del Estado y que rinde cuentas al primer ministro del país.
Alineadas con Irán, esta amalgama de formaciones armadas ha lanzado numerosos ataques desde el inicio de la guerra, especialmente contra Kuwait, aunque en los últimos días han tenido como objetivo Arabia Saudí.
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Teherán reivindica un ataque con misiles contra bases militares de EEUU en Jordania
La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán ha reivindicado una ofensiva con misiles balísticos contra una base aérea con presencia estadounidense en Jordania en "respuesta a las acciones agresivas del ejército estadounidense" contra Teherán.
El Ejército jordano, por su parte, ha anunciado que ha interceptado y derribado cinco misiles lanzados desde Irán contra el territorio jordano, sin detallar si estas acciones provocaron daños humanos o materiales.
At 5:45 p.m. ET today, Islamic Revolutionary Guard Corps forces launched multiple ballistic missiles from Iran in an attempted surprise attack on U.S. forces based in the Middle East. All Iranian missiles were successfully intercepted. U.S. forces remain vigilant and at a high…— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 28, 2026
Jordania ha hecho hincapié en que continuará "cumpliendo con su deber de proteger el espacio aéreo" del reino hachemita y "preservar su seguridad y soberanía", al tiempo que "no tolerará ninguna amenaza a la seguridad nacional ni a la de sus ciudadanos".
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EEUU y Arabia Saudí atacan a grupos iraquíes respaldados por Irán
Estados Unidos y Arabia Saudita han lanzado ataques contra grupos respaldados por Irán en Irak, alegando que son responsables de los ataques con drones contra instalaciones petroleras saudíes.
La ofensiva ha provocado que Irán advirtiera que culparlo de tales ataques era un "grave error de cálculo".
BREAKING: The US and Saudi Arabia launched joint attacks tonight in western Iran after the rogue regime, hanging onto their last breath, had launched over 30 drones at US, Saudi Arabia, and Kuwait.— Buzz Patterson (@BuzzPatterson) July 29, 2026
They don’t want peace, Democrats. Never have, never will. It’s in the Koran.…
Los ataques se producen en un momento en que Omán propuso un nuevo acuerdo regional destinado a resolver el conflicto por el crucial estrecho de Ormuz.
La Guardia Revolucionaria iraní ha declarado que sus fuerzas han atacado a tres petroleros en el estrecho y los obligaron a detenerse después de que ignoraran las advertencias por tomar una "ruta insegura e ilegal".
Han defendido que mantienen el control total de la vía marítima y ha advertido de que la "interferencia militar ilegal de Estados Unidos" y las instrucciones a los buques en la región no quedarían sin respuesta.
El ejército estadounidense anunció que sus defensas aéreas habían frustrado un ataque sorpresa iraní contra tropas estadounidenses en la región. La Guardia Revolucionaria ha reivindicado el ataque contra instalaciones militares estadounidenses en Jordania.
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Irán rechaza el acuerdo de Omán sobre la gestión conjunta del estrecho de Ormuz
Teherán ha descartado la propuesta de Omán para la gestión conjunta regional del estrecho de Ormuz, afirmando que no tiene ninguna posibilidad de éxito.
Estados Unidos y Arabia Saudí están tratando de presionar a Omán para que impulse sus "planes poco realistas" con respecto al estrecho estratégico, según ha informado un alto funcionario iraní a la agencia de noticias Reuters.
La propuesta implicaba que Teherán no tendría el control exclusivo del paso y que se pagaría un impuesto voluntario para sufragar el mantenimiento y la seguridad del estrecho.
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Trump acusa a Netanyahu de difundir datos de Inteligencia sobre Irán para mantenerle "involucrado" en la guerra
Donald Trump hizo este martes del Despacho Oval una sala de consulta. Por su interior desfilaron el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. No se cruzaron en la estancia por una diferencia de apenas 15 minutos, pero sí lo hicieron después en la Catedral Nacional de Washington.
Ambos tenían un enorme interés en conversar con Trump antes del funeral del senador Lindsey Graham, el gran halcón republicano que defendió los intereses de Israel y Ucrania desde su posición privilegiada en el Capitolio. Trump no exhibió, sin embargo, la misma predisposición. Ni siquiera permitió a la prensa acceder a la sala.
En el caso de Netanyahu, se trataba de su octava reunión con el mandatario estadounidense desde que regresó en enero del año pasado a la Casa Blanca, y de la primera desde que lanzaron de manera coordinada la guerra en Irán el pasado 28 de febrero.
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EEUU asegura haber frustrado un ataque sorpresa lanzado por Irán contra instalaciones militares en Jordania
Estados Unidos afirma haber frustrado este martes un intento de ataque sorpresa con misiles balísticos lanzados desde Irán contra tropas estadounidenses desplegadas en Oriente Medio,
La Guardia Revolucionaria Islámica iraní ha reivindicado el ataque de posiciones militares de EEUU en Jordania en "respuesta a las acciones agresivas del ejército estadounidense" contra Teherán. El reino hachemita ha anunciado la intercepción de cinco misiles iraníes que penetraron en su espacio aéreo.
Como respuesta, Arabia Saudí ha llevado a cabo "ataques de precisión" contra "terroristas" chiíes alineados con Irán asentados en Irak de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP). Se trata del primer ataque desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Washington y Teherán estaban negociando de nuevo.