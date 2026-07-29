EEUU asegura haber frustrado un ataque sorpresa lanzado por Irán: la República Islámica niega el vínculo con los misiles

Un peregrino iraní portando una bandera iraní llega al paso fronterizo de Mundhiriya camino a Karbala para participar en la peregrinación anual de Arbaeen, en la provincia de Diyala, Irak, el 28 de julio de 2026. Ahmed Saad Reuters

Las claves

Las claves Generado con IA Estados Unidos afirma haber interceptado con éxito misiles balísticos lanzados desde Irán contra sus tropas en Oriente Medio. Irán niega cualquier vínculo con los misiles disparados, mientras que Arabia Saudí responde con ataques de precisión contra milicias apoyadas por Irán en Irak. El Comando Central de EEUU y Arabia Saudí justifican su operación como represalia por ataques previos a instalaciones petroleras saudíes. La tensión regional aumenta con más de 20 buques de guerra estadounidenses desplegados y la reanudación de bombardeos tras la ruptura de la tregua en junio.

Estados Unidos afirma haber frustrado este martes un intento de ataque sorpresa con misiles balísticos lanzados desde Irán contra tropas estadounidenses desplegadas en Oriente Medio,

Sin embargo, la República Islámica niega cualquier vínculo con dichos proyectiles. Como respuesta, Arabia Saudí ha llevado a cabo "ataques de precisión" contra "terroristas" alineados con Irán asentados en Irak.

Se trataría del primer ataque de este tipo desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Washington y Teherán estaban negociando de nuevo, tras haber roto el alto el fuego pactado el pasado abril.

At 5:45 p.m. ET today, Islamic Revolutionary Guard Corps forces launched multiple ballistic missiles from Iran in an attempted surprise attack on U.S. forces based in the Middle East. All Iranian missiles were successfully intercepted. U.S. forces remain vigilant and at a high… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 28, 2026

"Hoy a las 17:45 (hora del este), fuerzas de la Guardia Revolucionaria Islámica lanzaron varios misiles balísticos desde Irán en un intento de ataque sorpresa contra las fuerzas estadounidenses desplegadas en Oriente Medio", ha afirmado el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) en su cuenta de X.

"Todos los misiles iraníes fueron interceptados con éxito", ha señalado este comando militar: "Las fuerzas estadounidenses permanecen en estado de alerta y en alto nivel de preparación", añaden.

Tras esta comunicación, la televisión estatal iraní ha informado de que Irán niega cualquier vínculo con los proyectiles disparados contra objetivos estadounidenses.

Según agencias como Reuters y Axios, los misiles habrían sido lanzados contra bases estadounidenses en Arabia Saudí y Jordania.

Es por ello que, horas más tarde, Arabia Saudí ha decidido responder lanzando un ataque contra milicias respaldadas por Irán en Irak junto al ejército estadounidense. El país árabe ha señalado que es una represalia por los ataques con drones contra varias instalaciones petroleras.

"El Comando Central de Estados Unidos y las Fuerzas Armadas de Arabia Saudí llevaron a cabo ataques de precisión en Irak el 28 de julio contra terroristas alineados con Irán, a quienes el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) había ordenado atacar a las fuerzas estadounidenses y la infraestructura energética saudí", ha declarado el Comando Central de Estados Unidos en un comunicado.

El Ministerio de Defensa saudí ha aclarado que no busca una escalada del conflicto, pero que responderá a cualquier "agresión".

Aumenta la tensión

Previamente, el Ejército de Estados Unidos ha asegurado que tiene desplegados más de 20 buques de guerra en Oriente Medio apoyando misiones militares, incluido el bloqueo naval a Irán, que ha impedido que 22 embarcaciones comerciales se dirijan a ese país.



El presidente estadounidense se ha reunido este miércoles con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, por primera vez desde el inicio, el pasado febrero, de la guerra con Irán.



El pasado jueves, Estados Unidos llevó a cabo su última ronda de bombardeos contra la República Islámica, en la decimotercera jornada consecutiva de ataques desde que se rompió la tregua pactada en junio.



Desde la implementación inicial del bloqueo marítimo, las fuerzas de EEUU han desviado más de 140 buques, inhabilitaron nueve barcos que desobedecieron las órdenes y han permitido el paso de más de 50 naves comerciales con ayuda humanitaria.