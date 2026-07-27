El presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó parar los bombardeos nocturnos contra Irán en la decimotercera jornada consecutiva de ataques, según informan diferentes medios, por la falta de capacidad militar. Por su parte, Teherán sigue interceptando buques en el estrecho de Ormuz por transitar "rutas inseguras" no aprobadas en el Memorando de Entendimiento.
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Irán interceptan seis buques en el estrecho de Ormuz por transitar una "ruta insegura"
Las autoridades de Irán han interceptado seis buques que pretendían cruzar por una ruta "insegura" del estrecho de Ormuz, según recogieron los medios oficialistas, en medio del pulso con Estados Unidos en esta estratégica vía marítima.
"Uno de ellos sufrió un accidente y los demás fueron devueltos al golfo Pérsico bajo la firme intervención de Irán", ha declarado un funcionario iraní a la agencia de noticias Fars.
Los barcos habrían apagado sus sistemas de navegación y posicionamiento para intentar transitar por una ruta "ilegal e insegura" del sur del estrecho de Ormuz, según la fuente.
Este episodio se produce tras la explosión la víspera de un barco petrolero en esta vía al chocar con una mina marina después de desviarse de la ruta de navegación establecida por Irán, según informaron medios de la República Islámica.
La agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, ha asegurado que el buque había abandonado el corredor de navegación aprobado por Teherán cuando impactó contra la mina y lo calificó de "petrolero infractor".
Según ese medio, Irán había advertido en reiteradas ocasiones de que los buques que abandonaran el itinerario fijado por las autoridades asumirían las consecuencias de esa decisión.
Horas antes, la televisión estatal iraní informó de que la Guardia Revolucionaria realizó disparos de advertencia contra seis buques durante las últimas 24 horas cuando intentaban atravesar el estrecho de Ormuz.
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Estados Unidos detiene los ataques ante el temor del agotamiento de capacidad ofensiva del Ejército
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha pausado las agresiones a Irán ante las preocupaciones del Ejército de Estados Unidos y el vicepresidente, J.D. Vance, en especial por el posible agotamiento de las municiones, según han reportado medios estadounidenses.
Trump ha suspendido los bombardeos este fin de semana tras escuchar las advertencias del jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, quien avisó que reescalar el conflicto con Irán dejaría al Ejército estadounidense sin defensas como los interceptores de misiles, de acuerdo con un reporte de The New York Times.
Las alertas, según CNN, también las compartió el vicepresidente J.D. Vance en la reunión con su gabinete que Trump convocó en la Casa Blanca el viernes pasado, cuando el presidente expresó que sopesaba un "ataque masivo" contra Irán y, al mismo tiempo, aseguró que funcionarios estadounidenses están negociando con los iraníes.
Esto se suma a una nota de Axios que señaló el sábado que el mandatario ordenó a las Fuerzas Armadas estadounidenses no ejecutar nuevos ataques el viernes, tras casi dos semanas de agresiones diarias, para "dar mayor espacio a la diplomacia".
Ante estos reportes, el embajador de Estados Unidos en la ONU, Mike Waltz, aseveró que "el presidente tiene todas las opciones sobre la mesa", además de responder a cuestionamientos sobre el supuesto racionamiento en el Pentágono de las armas y equipo de defensa.
"El Ejército de EEUU, y esto lo he verificado por todos los medios posibles, cuenta con todo lo necesario para ejecutar esta campaña con la eficacia necesaria. Y solo tengo que decirles que las personas que están filtrando esta tontería merecen estar en la cárcel", apuntó Waltz en NBC.