Las autoridades de Irán han interceptado seis buques que pretendían cruzar por una ruta "insegura" del estrecho de Ormuz, según recogieron los medios oficialistas, en medio del pulso con Estados Unidos en esta estratégica vía marítima.

"Uno de ellos sufrió un accidente y los demás fueron devueltos al golfo Pérsico bajo la firme intervención de Irán", ha declarado un funcionario iraní a la agencia de noticias Fars.

Los barcos habrían apagado sus sistemas de navegación y posicionamiento para intentar transitar por una ruta "ilegal e insegura" del sur del estrecho de Ormuz, según la fuente.

Este episodio se produce tras la explosión la víspera de un barco petrolero en esta vía al chocar con una mina marina después de desviarse de la ruta de navegación establecida por Irán, según informaron medios de la República Islámica.

La agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, ha asegurado que el buque había abandonado el corredor de navegación aprobado por Teherán cuando impactó contra la mina y lo calificó de "petrolero infractor".

Según ese medio, Irán había advertido en reiteradas ocasiones de que los buques que abandonaran el itinerario fijado por las autoridades asumirían las consecuencias de esa decisión.

Horas antes, la televisión estatal iraní informó de que la Guardia Revolucionaria realizó disparos de advertencia contra seis buques durante las últimas 24 horas cuando intentaban atravesar el estrecho de Ormuz.