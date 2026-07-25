Irán acusó este sábado a la Unión Europea (UE) de "hipocresía" después de que el bloque anunciara nuevas sanciones contra seis ciudadanos iraníes, entre ellos cinco jueces, por violaciones de los derechos humanos, y de no haber condenado, según Teherán, los "crímenes de guerra" de Israel y EEUU.



"¿Cómo puede conciliarse tan fácilmente un supuesto compromiso con los derechos humanos con el hecho de proporcionar apoyo logístico y técnico a agresiones letales contra el pueblo iraní, agresiones que deliberadamente tienen como objetivo a civiles y a infraestructuras nacionales críticas?", denunció el portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Iosmail Bagaei, en la red social X.



Bagaei cuestionó así la legitimidad del discurso europeo sobre los derechos humanos en un mensaje dirigido a la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, y criticó que Bruselas, a su juicio, se haya negado a condenar "los crímenes de guerra más flagrantes" y no haya expresado solidaridad con los niños iraníes muertos por "bombas y misiles estadounidenses e israelíes". "Esto no es simplemente una pérdida de credibilidad. Es la banalidad del mal y la forma más pura de la hipocresía", concluyó Bagaei.



Las declaraciones se producen después de que la Unión Europea anunciara este viernes un nuevo paquete de sanciones contra seis ciudadanos iraníes, entre ellos cinco jueces, acusados de perseguir a minorías religiosas y disidentes políticos, además de un supuesto pirata informático relacionado con varios ciberataques. Al presentar las medidas, Kallas afirmó que, "mientras la atención del mundo está centrada en la guerra en Oriente Medio, no podemos perder de vista la represión que Irán ejerce contra su propio pueblo".