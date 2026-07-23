Trump amenaza a Irán con una nueva ofensiva, mayor que la operación 'Furia Épica': "Estoy cerca de tomar una decisión"

Una familia pasa junto a un cartel contra Donald Trump en Teherán. Reuters

Las claves

Las claves Generado con IA Donald Trump ha anunciado que estudia lanzar una ofensiva "enorme" contra Irán, superior a la operación 'Furia Épica'. El presidente de EEUU afirmó que está cerca de tomar una decisión y que el país está preparado para actuar. Trump aseguró que Israel se uniría rápidamente si se lo pidiera, aunque remarcó que EEUU no necesita aliados para la operación. Advirtió que Israel podría enfrentar represalias iraníes si participa en los ataques junto a EEUU.

El presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró este jueves que está estudiando lanzar una ofensiva "enorme" contra Irán, muy superior a los ataques de la operación 'Furia Épica'.

"Estoy cerca de tomar una decisión. Estamos todos preparados", dijo el mandatario estadounidense en una entrevista con Axios.

Durante su breve comunicación con el medio digital estadounidense, aseguró que Israel "se uniría en dos minutos si se lo pidiera".

No obstante, hizo hincapié en que EEUU no necesita "a nadie" para lanzar una nueva operación contra Irán.

Acerca de una eventual participación del país hebreo, también afirmó que podría sufrir "consecuencias" si se unía a los ataques, insinuando, de este modo, una represalia iraní contra Israel.

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