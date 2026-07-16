Estados Unidos ataca un nuevo buque petrolero que se dirigía a Irán tras violar el bloqueo naval

Imagen del ataque estadounidense al buque petrolero, en el Estrecho de Ormuz.

Las claves

Las claves Generado con IA Estados Unidos atacó un petrolero con bandera de Curazao que se dirigía a un puerto iraní tras ignorar advertencias y violar el bloqueo naval impuesto por Washington. El buque, identificado como M/T Belma, fue alcanzado por misiles Hellfire disparados desde un avión estadounidense, quedando fuera de operación en aguas internacionales. El ataque forma parte de una nueva ofensiva estadounidense contra Irán, luego de que el presidente Trump diera por terminada la tregua con Teherán. Además del ataque al petrolero, Estados Unidos ha realizado nuevos bombardeos contra territorio iraní para limitar la capacidad militar de Irán en el estrecho de Ormuz.

Las fuerzas estadounidenses impidieron este miércoles que un petrolero con bandera de Curazao, que navegaba hacia un puerto iraní en el golfo Pérsico, continuara su camino después de que la embarcación ignorara varias advertencias y tratara de incumplir las medidas de bloqueo naval impuestas por Washington, tal y como ha confirmado el Comando Central de Estados Unidos (Centcom).

Según el Comando, el buque comercial M/T Belma fue detectado mientras transitaba por aguas internacionales con destino a la isla de Kharg, uno de los principales centros petroleros de Irán.

Un avión estadounidense disparó misiles Hellfire contra la chimenea de la embarcación, lo que dejó al buque fuera de operación y obligó a detener su ruta hacia territorio iraní.

U.S. Central Command (CENTCOM) forces have disabled the Curaçao-flagged tanker M/T Belma after the vessel ignored repeated warnings and continued toward Kharg Island, Iran's primary oil export terminal, in violation of the reimposed U.S. naval blockade.



According to CENTCOM, a… pic.twitter.com/M2EQpUPHxE — OSINTdefender (@sentdefender) July 15, 2026

Las oleadas de Estados Unidos forman parte de una ofensiva agresiva, retomada desde el pasado fin de semana, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, diera por finalizada la tregua con Teherán.

El Ejército de Estados Unidos también ha anunciado este miércoles que ha llevado a cabo nuevos ataques contra territorio iraní, la segunda ola de bombardeos de la jornada con vistas a mermar la capacidad militar con la que Teherán "amenaza" la libre navegación por el estrecho de Ormuz.