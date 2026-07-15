Teherán y Washington afrontan un nuevo episodio en la escalada de agresiones. Tras el bloqueo estadounidense del estrecho de Ormuz, Irán ha atacado posiciones militares en naciones árabes próximas y buques en el paso marítimo. Por su parte, Estados Unidos ha lanzado por cuarta noche consecutiva un ataque contra la República Islámica.
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EEUU lanza una operación militar de siete horas en la cuarta noche consecutiva de ataques a Irán
El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) ha anunciado la finalización de una nueva ofensiva militar contra Irán, en la que sus fuerzas atacaron decenas de objetivos militares ubicados cerca del estrecho de Ormuz.
En las siete horas de bombardeos han participado aviones de combate, drones y buques de guerra, que lanzaron municiones de precisión contra instalaciones de misiles y drones, capacidades navales y sistemas de defensa costera iraníes.
Según Centcom, los ataques han tenido como resultado el deterioro adicional de la capacidad militar iraní para amenazar el tráfico marítimo comercial y a las tripulaciones civiles que navegan por el estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el comercio mundial de petróleo.
'#بوشهر، چهارشنبه ۱۷ تیر حدود ساعت ۲۳:۴۵'— Vahid Online (@Vahid) July 8, 2026
تصاویر دریافتی از شهروندان#iran pic.twitter.com/hIkjZ7D8Cl
El mando militar ha agregado que la ofensiva coincide con la reanudación del bloqueo naval estadounidense y ha asegurado que las fuerzas de EEUU permanecen "vigilantes, letales y preparadas" para nuevas operaciones.
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Irán dice haber destruido importantes bases militares estadounidenses en Baréin, Kuwait y Jordania
Irán ha reivindicado nuevos ataques contra Baréin, Kuwait y Jordania, aliados de Washington, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenase el bloqueo naval en el estrecho de Ormuz.
La Guardia Revolucionaria de Irán ha declarado a la agencia de noticias Tasnim, vinculada a este cuerpo, que ha quemado y destruido "el principal centro estadounidense de preparación y apoyo militar en Asia Occidental", situado en Mina Abdullah, en la costa sur de Kuwait.
El Ejército kuwaití ha confirmado en X que sus soldados "están enfrentando ataques de aviones no tripulados hostiles tras la agresión iraní", por lo que se activaron nuevamente las sirenas de alarma en el país, sin ofrecer más detalles al respecto.
تتصدى حالياً الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات طائرات مسيّرة معادية إثر العدوان الايراني الآثم.— KUWAIT ARMY - الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) July 15, 2026
تنوه رئاسة الأركان العامة للجيش بأن أصوات الانفجارات، إن سُمعت، فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.
ويرجى من الجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات… pic.twitter.com/6Kq4ZucMZe
En otro escrito, la milicia iraní ha afirmado la destrucción de un centro de mando y control en Baréin, presuntamente utilizado por militares estadounidenses, que contaban allí con "grandes almacenes de piezas y equipos".
En esta ofensiva, la Guardia iraní ha asegurado haber destruido "los tanques de combustible de la Quinta Flota estadounidense en este país", donde Washington también cuenta con equipos de defensa para la región del Golfo Pérsico.
Por otra parte, Tasnim ha informado de nuevos ataques contra la base de Al-Azraq, en Jordania, "donde se encuentran los cazas F-18 y grandes depósitos de equipos del Ejército estadounidense".
Esta instalación "fue blanco de ataques con drones por segunda vez", un día después de que Amán confirmase la intercepción de cuatro misiles iraníes, sin reportes de daños o heridos, según ha informado la agencia estatal Petra.
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La guerra entra en punto muerto: EEUU domina la escalada militar, pero Irán conserva la presión en Ormuz
La confrontación entre Estados Unidos e Irán entra en una fase de equilibrio inestable: Washington mantiene una clara superioridad militar y sigue degradando capacidades iraníes, pero Teherán conserva su principal baza estratégica, la capacidad de perturbar el estrecho de Ormuz, campo de batalla estratégico de la confrontación.
Los últimos días evidencian este pulso. EEUU ha reanudado ataques contra defensas aéreas, radares, misiles, drones y activos navales ligeros de la Guardia Revolucionaria. Irán ha respondido golpeando instalaciones estadounidenses y objetivos en países del Golfo que albergan tropas de Washington.
Aunque ambas partes afirman controlar Ormuz, por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo mundial, la realidad operativa es más ambigua. El conflicto evoluciona hacia una confrontación sostenida de acciones limitadas y represalias calibradas, combinadas con tanteos diplomáticos, mientras ninguno cruza el umbral de una guerra regional abierta.