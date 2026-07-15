Irán ha reivindicado nuevos ataques contra Baréin, Kuwait y Jordania, aliados de Washington, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenase el bloqueo naval en el estrecho de Ormuz.

La Guardia Revolucionaria de Irán ha declarado a la agencia de noticias Tasnim, vinculada a este cuerpo, que ha quemado y destruido "el principal centro estadounidense de preparación y apoyo militar en Asia Occidental", situado en Mina Abdullah, en la costa sur de Kuwait.

El Ejército kuwaití ha confirmado en X que sus soldados "están enfrentando ataques de aviones no tripulados hostiles tras la agresión iraní", por lo que se activaron nuevamente las sirenas de alarma en el país, sin ofrecer más detalles al respecto.

تتصدى حالياً الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات طائرات مسيّرة معادية إثر العدوان الايراني الآثم.



تنوه رئاسة الأركان العامة للجيش بأن أصوات الانفجارات، إن سُمعت، فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.



ويرجى من الجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات… pic.twitter.com/6Kq4ZucMZe — KUWAIT ARMY - الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) July 15, 2026

En otro escrito, la milicia iraní ha afirmado la destrucción de un centro de mando y control en Baréin, presuntamente utilizado por militares estadounidenses, que contaban allí con "grandes almacenes de piezas y equipos".

En esta ofensiva, la Guardia iraní ha asegurado haber destruido "los tanques de combustible de la Quinta Flota estadounidense en este país", donde Washington también cuenta con equipos de defensa para la región del Golfo Pérsico.

Explosión en Kuwait por un ataque iraní. Reuters

Por otra parte, Tasnim ha informado de nuevos ataques contra la base de Al-Azraq, en Jordania, "donde se encuentran los cazas F-18 y grandes depósitos de equipos del Ejército estadounidense".

Esta instalación "fue blanco de ataques con drones por segunda vez", un día después de que Amán confirmase la intercepción de cuatro misiles iraníes, sin reportes de daños o heridos, según ha informado la agencia estatal Petra.