El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha comunicado que se está investigando si Irán tiene drones almacenados en Cuba y ha advertido que actuará de confirmarse.

"Si los tienen, y es muy posible que los tengan, nos encargaremos de ello", ha declarado desde el Despacho Oval. "No vamos a permitir que eso suceda", ha agregado.

La declaración de Trump se produce en un momento de creciente presión de Estados Unidos sobre Cuba, después de que la Administración estadounidense haya ampliado las sanciones contra funcionarios y entidades vinculadas al Gobierno cubano.

Estados Unidos sancionó al Ministerio de Turismo de Cuba y a nueve entidades estatales, entre ellas agencias de exportación de combustible y bienes y servicios, como parte de su política de presión sobre la isla, que atraviesa una aguda crisis económica.