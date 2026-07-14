Tras el bloqueo estadounidense del estrecho de Ormuz, comunicado por su presidente, Donald Trump, Irán ha afrontado la tercera noche consecutiva de ataques al país. La posibilidad de una escalada mayor mantiene en vilo a la región, a la espera de una posible respuesta por parte de la República Islámica al anuncio de Washington y a los recientes ataques.
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Trump dice que EE.UU. investiga si Irán tiene drones almacenados en Cuba
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha comunicado que se está investigando si Irán tiene drones almacenados en Cuba y ha advertido que actuará de confirmarse.
"Si los tienen, y es muy posible que los tengan, nos encargaremos de ello", ha declarado desde el Despacho Oval. "No vamos a permitir que eso suceda", ha agregado.
La declaración de Trump se produce en un momento de creciente presión de Estados Unidos sobre Cuba, después de que la Administración estadounidense haya ampliado las sanciones contra funcionarios y entidades vinculadas al Gobierno cubano.
Estados Unidos sancionó al Ministerio de Turismo de Cuba y a nueve entidades estatales, entre ellas agencias de exportación de combustible y bienes y servicios, como parte de su política de presión sobre la isla, que atraviesa una aguda crisis económica.
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Washington completa su tercera noche de ataques a Teherán
Estados Unidos ha vuelto a atacar objetivos militares en Irán en la que es la tercera noche consecutiva de ataques contra la República Islámica.
Una operación de cinco horas contra sistemas de defensa costera, instalaciones de misiles y drones, así como capacidades marítimas iraníes, en Bushehr, Chah Bahar, Jask, Konarak, Abu Musa y Bandar Abbas, según informa el Comando Central de Estados Unidos (Centcom).
El Centcom añadió que más de 50.000 militares estadounidenses permanecen desplegados en Oriente Medio y aseguró que las fuerzas de Estados Unidos continúan "vigilantes, letales y preparadas" para responder a cualquier amenaza en la región.
Llegó horas después de que el presidente Donald Trump reactivara el bloqueo naval sobre el estrecho de Ormuz y asegurara que el país sería golpeado "muy duro".
El mandatario ha asegurado que Washington asumirá el papel de "guardián del estrecho de Ormuz", pero cobrará una tasa del 20% de la carga por gastos de seguridad.
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Trump amenazó a Irán por querer cobrar un peaje a los buques que cruzaran Ormuz: ahora quiere hacerlo él
A Donald Trump le gusta legislar por redes sociales y este lunes volvió a hacerlo, con esas mayúsculas suyas que valen más que un decreto.
En un mensaje en Truth Social, anunció que Estados Unidos restablecía el bloqueo sobre los barcos iraníes y que, de paso, "como cuestión de JUSTICIA", exigía un reembolso "a razón del 20% de todo el cargamento transportado, por todos y cada uno de los costes necesarios para hacer el trabajo de proporcionar seguridad a esta zona tan volátil del mundo".
"El proceso comenzará de inmediato", quiso recalcar, aunque ya veremos que no será tan fácil.
Horas antes, ya lo había dejado caer por teléfono en Fox & Friends, con una franqueza que ahorra interpretaciones: "Nos vamos a quedar el estrecho y probablemente lo gestionaremos. Nos convertiremos en el guardián del estrecho; quizá nos hagamos llamar el ángel de la guarda del estrecho. Y deberían reembolsárnoslo".