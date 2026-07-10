Tras dos jornadas de bombardeos estadounidenses y ataques iraníes a bases militares en Kuwait, Baréin y Catar, Israel afirma que "si es necesario volver, volveremos con más fuerza".
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El Ejército israelí, "alerta y preparado" para reanudar "con más fuerza" la ofensiva contra Irán
El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha asegurado que el Ejército está "alerta y preparado" para reanudar "con aún más fuerza" la ofensiva contra Irán, después de que Teherán haya atacado intereses de Estados Unidos en la región.
Katz ha declarado al The Times of Israel que el país está listo para "demostrar su superioridad aérea y llevar a cabo ataques contra Irán para eliminar amenazas existentes por tercera vez".
Tras dos jornadas de bombardeos estadounidenses y ataques iraníes a bases militares en Kuwait, Baréin y Catar, el ministro israelí ha afirmado que "si es necesario volver, volveremos con más fuerza".
Los ataques a Irán dejan ya 14 muertos y cerca de 80 heridos.