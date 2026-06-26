Venezuela confirma al menos 589 muertos y 2.980 heridos por los terremotos: Rodríguez ordena militarizar La Guaira

Las claves

Las claves Generado con IA Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 en Venezuela han dejado al menos 589 muertos y cerca de 3.000 heridos. El Gobierno ha militarizado la región de La Guaira, la más afectada, para evitar saqueos y apoyar las labores de rescate. Equipos de rescate de España, El Salvador, México y Estados Unidos se han sumado a las operaciones de búsqueda y atención a víctimas. Cientos de personas en Catia La Mar siguen durmiendo a la intemperie y dependen de la ayuda humanitaria para alimentos y agua.

La cifra oficial de fallecidos por los intensos terremotos de 7,2 y 7,5 que sacudieron Venezuela el miércoles ha aumentado a 589, según ha anunciado la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Los heridos atendidos por los servicios de emergencia rozan ya los 3.000.

La mandataria ha anunciado también la "militarización" de la región de La Guaira, la 'zona cero' costera del siniestro en la que los habitantes denuncian la falta de recursos para rescatar a los supervivientes, hacerse cargo de los cuerpos y evitar los saqueos.

Equipos de rescate de España, El Salvador y México han aterrizado en las últimas horas para apoyar en las labores de rescate de víctimas y atención de los afectados. También ha llegado el mayor general del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, Kevin J. Jarrard, según la Embajada de Estados Unidos en Caracas.

El Comando Sur del Ejército de Estados Unidos (Southcom) informó en la víspera que las Fuerzas Armadas estadounidenses están "movilizándose rápidamente" para ayudar al Gobierno de Venezuela en los esfuerzos de rescate y recuperación tras los dos terremotos del miércoles.

También este viernes un avión A330 del Ejército del Aire con 59 militares de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y 40 efectivos de los equipos de rescate de la Comunidad de Madrid aterrizó en Venezuela para participar en el operativo de emergencia por los terremotos que han asolado el país, según ha confirmado el Ministerio de Defensa español.



También han acudido dos ingenieros del Ejército de Tierra y ocho unidades caninas para apoyar a las autoridades venezolanas en las tareas de búsqueda y rescate.

La Guaira, la 'zona cero' de los terremotos de Venezuela Paula Robledano

Los venezolanos siguen a la intemperie

Recostados en colchones, sábanas, sillas, carpas y campamentos improvisados, cientos de personas duermen en el asfalto, jardineras, plazas y canchas en Catia La Mar, una de las ciudades más afectadas por los terremotos. Después de dos noches siguen a la intemperie, sin ser ubicados en un refugio y sin resguardo de la lluvia o el sol.



"Ya llevo como dos días sin dormir", contó a EFE Nereixa Méndez, una ama de casa que llegó hasta el estacionamiento de una farmacia que fue saqueada en la víspera y donde pernoctaron decenas de personas. La mujer de 34 años indicó que su casa, ubicada en el sector La Lucha de Catia La Mar, está agrietada. Perdió a una prima en los terremotos, mientras su madre y su esposo lograron salir con vida.





Los lugareños aseguran que hasta esta zona han llegado varios camiones con comida y agua. De hecho, un camión trajo este viernes alimentos no perecederos para estas familias, que se formaron en fila a esperar los donativos. "Estamos muy agradecidos por eso", añadió Méndez.



Por su parte, Jesús David Bello, señaló que se encuentran "esperando justamente a las autoridades competentes para ver qué pueden solucionar". No ha llegado "nadie", asegura, salvo "algunos que llegan con agua, galletas, pan".



Bello, de 70 años, tiene una familia de ocho personas y todos vivían en la misma casa, según cuenta. "Perdimos demasiado (…) eso está destrozado", se lamentó.