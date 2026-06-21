Irán y EEUU negocian cara a cara un acuerdo de paz definitivo en Suiza con la mediación de Catar y Pakistán

El enviado especial de EEUU, Steve Witkoff, y el jefe del Estado Mayor del Ejército de Pakistán, el mariscal de campo Asim Munir, se saludan junto al vicepresidente estadounidense JD Vance y el yerno de Trump, Jared Kushner. Nathan Howard Reuters Suiza

Las claves

Las claves Generado con IA Irán y EEUU negocian en Suiza un acuerdo de paz definitivo, con Catar y Pakistán como mediadores. Las negociaciones buscan el fin de la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano, según lo estipulado en el memorando de entendimiento firmado. El cierre del Estrecho de Ormuz por parte de Irán y la postura firme de Israel complican el avance de las conversaciones. Estados Unidos asume un alto coste económico por la guerra, mientras que Irán considera que el acuerdo le favorece y garantiza la devolución de fondos congelados.

El fin de la guerra esta cada vez más cerca. Citados en un complejo de lujo y custodiados por múltiples medidas de seguridad, las delegaciones de EEUU e Irán ya han llegado al complejo de Bürgenstock, en el centro de Suiza, en el corazón de los Alpes, para intentar llegar un acuerdo de paz definitivo.

El último en llegar ha sido el vicepresidente de EEUU, JD Vance, quien aterrizó este domingo aunque solo podrá quedarse "dos o tres días". A su lado estarán el enviado especial Steve Witkoff y del yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner.

Por su parte, la delegación iraní llegó en la tarde-noche del sábado al aeropuerto de Zúrich, con un equipo que incluye al ministro de Asuntos Exteriores, Abás Araqchí y el jefe negociador de la delegación, Mohamed Baqer Qalibaf.

Además de los dos actores principales, en las negociaciones también estarán incluidos dos mediadores: Pakistán y Catar.

Precisamente Catar ha sido el encargado de dar el pistoletazo de salida a las negociaciones y ha anunciado este domingo en un comunicado "el inicio de la Cumbre del Lago de Lucerna y la primera reunión del Comité de Alto Nivel".

Se han conformado "grupos técnicos y tecnológicos especializados para negociar los términos del acuerdo final, que abarcará todos los aspectos del memorando de entendimiento", según ha informado el portavoz de Exteriores del país del golfo Pérsico, Majed al Ansari.



"Asimismo, se han establecido grupos de seguimiento para supervisar la implementación del memorando y monitorear el progreso hacia la conclusión del acuerdo final", añadió Al Ansari.

Además ha destacado que "esto refleja el compromiso de todas las partes de proceder en el proceso de negociación de buena fe, con el objetivo de alcanzar un acuerdo integral y sostenible".

El canal de televisión suizo RTS también ha dado por iniciadas las negociaciones EE.UU-Irán, sin dar detalles.

Las conversaciones, que estarán encabezadas por Vance, han quedado empañadas por (una vez más) el cierre del Estrecho de Ormuz por parte de Irán.

El Líbano: foco clave

Irán ha indicado que su foco para las negociaciones es que se llegue al final de la guerra en todos los frentes, incluyendo el Líbano.

El ministro de Exteriores iraní, Ismail Bagaei indicó en declaraciones a la agencia IRNA que la delegación iraní iba a reunirse por la mañana con los representantes de Pakistán y Catar, como países mediadores, y que por la tarde se celebraría una reunión con Estados Unidos, con la presencia de los intermediarios, centrada en el fin de la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano, tal como establece el artículo uno del memorando de entendimiento firmado el miércoles.



“Sabemos que este punto no se ha cumplido y que Estados Unidos no ha podido o no ha querido hacerlo. El régimen sionista continúa incumpliendo sus compromisos. Este es el principal tema de debate en las conversaciones de hoy”, reiteró.

También Vance ha indicado que EEUU esperaba llegar a ese objetivo en las negociaciones.

El vicepresidente ha asegurado que "a pesar de los titulares" sobre la situación del país, que motivó que Irán declarara este sábado el cierre del Estrecho de Ormuz, "la situación está mejorando y la violencia se está calmando un poco".

Esta claro que la presión a Israel aprieta por ambas partes y, sin embargo, no parece que los israelíes estén dispuestos a ceder.

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, se opuso este domingo a la idea de un posible repliegue de las fuerzas israelíes en la zona que ocupa en el sur del Líbano y ha indicado que el Ejército de Israel "no se retirará" pese al alto al fuego con Hezbolá.



"El alto el fuego anunciado ayer permite que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) mantengan todas sus posiciones en la zona de seguridad que protege a las comunidades del norte", aseguró el ministro en un comunicado publicado en sus canales oficiales.



Además, la nota sostiene que las tropas israelíes continuarán "operando desde allí hacia el interior contra terroristas e infraestructuras terroristas" durante la tregua.

Una derrota para EEUU

Mientras tanto, la Casa Blanca parece agachar la cabeza ante una resolución del conflicto que ni esperaban ni querían.

No es solo que no hayan logrado sus objetivos, sino que el país sale debilitado de la guerra. Hace unos días el Pentágono indicó que la guerra había tenido un coste de 25.000 millones de dólares para los Estados Unidos.

Además, el Pentágono necesitaría 80.000 millones de dólares más para cubrir los costes derivados de la guerra con Irán y otros gastos no relacionados con el conflicto.

En el otro lado del conflicto, los ayatolás salen reforzados ante la promesa de no desarrollaran armamento nuclear. Incluso, los iraníes consideran que el acuerdo les favorece.

Así lo indicó el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, quien aseguró que el acuerdo sería bueno para el país ya que los 6.000 millones de dólares de fondos iraníes congelados en Catar serían devueltos.



“La totalidad de las disposiciones del memorando de entendimiento son favorables para nosotros, y los resultados de estas conversaciones y negociaciones se harán evidentes”, declaró Pezeshkian en una conferencia.



Además, Pezeshkian sostuvo que el presidente Trump ha pasado de prohibir a Irán realizar determinadas acciones a reconocerlas como derechos del pueblo iraní y que la única exigencia de Washington es que Teherán no desarrolle armas nucleares.



“Estados Unidos dijo: ‘escríbanlo y fímenlo’, y lo firmamos”, aseguró Pezeshkian, quien reiteró que la República Islámica ha insistido en numerosas ocasiones en que no busca fabricar armas nucleares.