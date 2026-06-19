Estados Unidos e Irán han cancelado su encuentro en Suiza de este viernes que debía marcar el inicio de las complejas negociaciones para implementar el acuerdo de paz de 14 puntos firmado por sus mandatarios. Según un portavoz de la Casa Blanca, el vicepresidente JD Vance, que tenía previsto viajar hasta la localidad de Bürgenstock para participar en los esfuerzos diplomáticos, ha cancelado su desplazamiento a última hora.

En un principio, estaba previsto que hoy se celebrara en la ciudad suiza una ceremonia formal de firma del memorando de entendimiento, pero tanto Donald Trump como Masoud Pezeshkian firmaron digitalmente el documento. El Ministerio de Exteriores iraní argumentó que la reunión era innecesaria tras la ratificación online del pacto.

Controles en la localidad suiza de Bürgenstock donde iban a tener lugar las negociaciones. Marco Trujillo Reuters

El propio Ministerio de Exteriores de Suiza ha confirmado en un comunicado que finalmente no habrá reunión entre las delegaciones estadounidense e iraní en un resort de montaña en Bürgenstock.

Teherán se había mostrado dispuesto a iniciar conversaciones técnicas después de que ambos países extendieran un frágil alto el fuego por al menos 60 días con el acuerdo. Sin embargo, la agencia de noticias semioficial Tasnim informó antes del anuncio de Vance que los negociadores iraníes necesitaban ver señales de implementación del memorando por parte de EEUU y su aliado Israel antes de que pudieran comenzar las rondas de conversaciones.