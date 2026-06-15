Israel guarda silencio sobre el acuerdo de paz entre EEUU e Irán pese a que le obliga a dejar de atacar a Hezbolá en Líbano

Manifestantes en apoyo de los opositores iraníes en Ginebra el pasado febrero, justo antes del comienzo de 'Furia Épica' REUTERS/Pierre Albouy

Las claves

Las claves Generado con IA EEUU e Irán han acordado un marco para poner fin a la guerra, reabrir el estrecho de Ormuz y suspender el bloqueo a los puertos iraníes. El pacto contempla el cese inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano, aunque Israel no se ha pronunciado. El acuerdo prevé el levantamiento de sanciones, la liberación de 25.000 millones de dólares en fondos iraníes congelados y futuras negociaciones sobre el programa nuclear iraní. El acuerdo ha generado tensiones entre Trump y Netanyahu, y será revisado por el Congreso de EEUU antes de su aplicación definitiva.

Estados Unidos e Irán han confirmado que han acordado un "marco de trabajo" para poner fin a la guerra, suspender el bloqueo a los puertos iraníes y reabrir el estrecho de Ormuz. También recoge el final de los combates en Líbano, algo sobre lo que Israel no se ha pronunciado.

"El acuerdo con la República Islámica de Irán ya está completo", escribió el presidente EEUU, Donald Trump, en Truth Social. Está previsto que el memorando de entendimiento se firme oficialmente este viernes en Suiza.

Shehbaz Sharif, presidente de Pakistán y principal mediador, ha apuntado en una publicación en X que el pacto exige "El fin inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano".

El Líbano ha sido el principal punto de fricción en las negociaciones. Tanto Israel como Hezbolá han ignorado sistemáticamente los llamamientos de los líderes mundiales para detener el cruce de combates en las últimas semanas.

En un comunicado, la secretaría del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán declaró que la guerra y las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano, terminarían de forma permanente a partir de la noche del lunes.

El viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, añadió que se negociará un acuerdo más amplio durante un período de alto el fuego de 60 días,. Esto incluirá el alivio de las sanciones a Irán, y la transferencia de hasta 25 mil millones de fondos iraníes congelados.

El destino del programa nuclear de Irán también se abordará en esas conversaciones posteriores una vez se levante el bloqueo, se reabra el estrecho de Ormuz y se levanten las sanciones, comunican fuentes iraníes a Reuters.

Antes de que se anunciara el acuerdo, un alto funcionario iraní declaró a Reuters que, Estados Unidos aceptaría liberar 25.000 millones de dólares en activos iraníes congelados.

La administración Trump ha afirmado previamente que cualquier liberación de fondos iraníes solo se llevaría a cabo una vez que Irán hubiera cumplido ciertas condiciones en virtud de un acuerdo de paz.

Un funcionario estadounidense, que también habló antes del anuncio, señaló que el acuerdo conduciría en última instancia al desmantelamiento del programa nuclear de Irán, y que sus reservas de uranio altamente enriquecido serían destruidas y retiradas.

El alto funcionario iraní afirmó que el borrador del acuerdo permitiría a Irán, que niega buscar una bomba nuclear, diluir su uranio enriquecido dentro del país.

Graham pide examinar el acuerdo

Trump afirmó que Ormuz —una ruta de navegación crucial para el suministro mundial de petróleo y gas que Irán ha mantenido prácticamente cerrado durante meses— reabrirá sin peajes. "Barcos del mundo, enciendan sus motores. ¡Que fluya el petróleo!", escribió.

Los precios cayeron ante la noticia. Los futuros del crudo Brent bajaron un 4% en las primeras operaciones del lunes, mientras que el West Texas Intermediate cayó más de un 4.6%. Los mercados bursátiles de Asia repuntaron.

El ex portavoz del Departamento de Estado de la administración Biden, Matthew Miller, afirma sin embargo que Trump ha hecho importantes concesiones a Irán para recuperar el statu quo que existía antes de que ordenase la operación 'Furia Épica'.

"No tenemos garantías de que el programa nuclear vaya a ser objeto de negociación en algún momento, pero Irán le ha demostrado al mundo que puede tomar como rehén a la economía global y obtener algo de EEUU a cambio", declaró Miller.

La guerra de Irán se ha convertido en una carga política interna para Trump y los republicanos en el Congreso. Las encuestas muestran que los estadounidenses están profundamente frustrados por el aumento de los precios de la gasolina de cara a las elecciones legislativas de mitad de período en noviembre.

Sin embargo, Trump también ha enfrentado presiones de miembros de su propio partido, como su aliado el congresista Lindsey Graham, quienes insisten en que el programa nuclear de Irán debe desmantelarse por completo.

Graham, un destacado halcón respecto a la política con Irán, elogió el acuerdo pero dijo que "vigilará de cerca" las próximas negociaciones sobre el programa nuclear de Irán para que representen los "intereses" de Israel.

Lindsey Graham el pasado 3 de marzo en el Capitolio. Reuters

"Bajo nuestra ley, cualquier acuerdo nuclear con Irán será enviado al Congreso para su revisión y votación", afirmó. "Felicitaciones a todos por llevarnos hasta este punto".

Durante su primer mandato, Trump retiró a EEUU un acuerdo multilateral con Irán de 2015, negociado por el presidente demócrata Barack Obama, que levantaba las sanciones a Teherán a cambio de límites a su programa nuclear, incluidas inspecciones internacionales.

Irán respondió acelerando su enriquecimiento de uranio, produciendo más de 400 kg de uranio con una pureza cercana a la necesaria para fabricar armas nucleares. El destino final de ese uranio será probablemente un punto clave de negociación durante las próximas conversaciones.

"Un tipo muy difícil"

El acuerdo se cerró a pesar de un ataque israelí horas antes contra el Líbano que generó críticas tanto de Irán como de Trump.

El primer ministro Benjamin Netanyahu ha chocado con Trump respecto a las exigencias estadounidenses de que Israel frene su acción militar en el Líbano para permitir que Estados Unidos alcance un acuerdo con Irán.

En una entrevista con el New York Times, Trump calificó a Netanyahu de "un tipo muy difícil" y argumentó que el líder israelí debería agradecerle por salvar a Israel de un Irán con armas nucleares.

En una declaración conjunta, el Reino Unido, Alemania, Francia e Italia afirmaron estar preparados para levantar las sanciones a Irán como respuesta a "medidas claras y verificables" para limitar su programa nuclear.

"Tenemos claro que ahora debe restablecerse la libertad de navegación sin peajes en el estrecho de Ormuz", declaró el primer ministro británico, Keir Starmer. "Irán nunca debe tener un arma nuclear".