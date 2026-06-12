Irán y EEUU ultiman un pacto para poner fin a la guerra y reabrir Ormuz: Trump quiere firmarlo en los próximos días

Las claves

Las claves Generado con IA Irán y Estados Unidos han consensuado un texto final para un acuerdo de paz que podría firmarse en los próximos días en Ginebra, con Pakistán y Catar como mediadores. El acuerdo implicaría la reapertura del estrecho de Ormuz y el compromiso de Irán de no buscar armas nucleares, aunque no incluye alivio inmediato de las sanciones económicas. Israel se opone a algunos puntos del acuerdo, especialmente al cese de hostilidades en Líbano, y mantiene su intención de actuar independientemente contra Irán. EEUU desbloquearía activos iraníes y levantaría sanciones sobre el petróleo a cambio de la cooperación iraní y la apertura del estrecho.

El acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos nunca estuvo tan cerca. El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, confirmó este viernes que las partes habían alcanzado "un texto final consensuado del acuerdo de paz" y aseguró que su país, principal mediador de las negociaciones junto con Catar, estaba "trabajando estrechamente con ambas partes para concretar los próximos pasos".

Según la agencia Bloomberg, la firma del acuerdo para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz puede llegar tan pronto como el próximo lunes. La ceremonia tendría lugar en Ginebra, en los márgenes de la Cumbre del G7, que se celebrará en la localidad alpina francesa de Évian-les-Bains, a una hora de distancia en carretera.

En principio, Donald Trump no estaría presente en el acto. Pretende enviar en su lugar a su vicepresidente, JD Vance, y a su gran amigo Steve Witkoff, el inversor inmobiliario neoyorquino que forma tándem diplomático con el también empresario Jared Kushner, yerno del presidente.

El propio Trump anunció el jueves desde el Despacho Oval que había cerrado un "gran acuerdo" que impediría a la República Islámica desarrollar armas nucleares, objetivo declarado de la guerra, pero la prensa estadounidense y los canales iraníes discreparon sobre su contenido.

Según la Agencia de Noticias de la República Islámica (IRNA, por sus siglas), las partes discutieron un memorando de entendimiento que estaba "casi finalizado" y que daría paso a las negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz definitivo en el plazo de 60 días. Dicho memorando no incluye acuerdos en materia nuclear, pero tampoco alivia el estricto régimen de sanciones que lastra la economía iraní.

Los términos son parecidos a los que alcanzaron el pasado mes de abril los equipos negociadores reunidos en Islamabad. De hecho, otra agencia de noticias iraní, Mehr, difundió el documento de 14 puntos que trascendió tras la primera ronda de negociaciones en la capital paquistaní.

El contenido del acuerdo no es definitivo, según la agencia Reuters. Queda por resolver, entre otros puntos, el lenguaje para referirse al cese de las hostilidades en Líbano. El régimen iraní exige un alto el fuego en el país de los cedros para cerrar cualquier acuerdo con Estados Unidos.

El gran obstáculo en este frente es Benjamin Netanyahu, decidido a mantener la ocupación del sur de Líbano y los ataques contra objetivos de Hezbolá. De hecho, el primer ministro israelí ni siquiera conocía de antemano el acuerdo que Trump anunció el jueves.

Trump le llamó después de informar a la prensa para ponerle al corriente de la situación. Quedó claro entonces que, aunque los dos entraron en la guerra de la mano con los ataques conjuntos del pasado 28 de febrero, saldrán por separado.

"Israel no se retirará de las zonas de seguridad en Líbano, Siria y Gaza", reafirmó este mismo viernes el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, que pidió a los suyos tener en el futuro "la capacidad de actuar de forma independiente para impedir que Irán obtenga armas nucleares".

"Fake news"

Trump salió al paso de las informaciones publicadas en la prensa iraní a través de su plataforma Truth Social. "Los términos que Irán filtró a los medios de comunicación falsos NO TIENEN NADA QUE VER con los términos que fueron acordados por escrito", escribió. "Lo que dijeron, incluida su débil y patética declaración sobre la existencia de un acuerdo, no guarda ninguna relación con la verdad".

"Son personas muy deshonrosas con las que tratar. Con ellos no existe eso de negociar de buena fe. ¡INCREÍBLE!", sentenció el mandatario estadounidense, que sólo dos horas después compartió en la misma red social un mensaje del ministro iraní de Asuntos Exteriores, Abbás Araqchi, publicado en X en el que afirmaba que "el Memorando de Entendimiento de Islamabad nunca ha estado más cerca".

"A la espera de su finalización, los medios deben abstenerse de entrar en especulaciones sobre su contenido", recoge la publicación de Araqchi, que enviaba un recado a las agencias iraníes que, como IRNA o Mehr, adelantaron el contenido. Una extraña muestra de complicidad.

Vance también lamentó estar "viendo mucha información falsa sobre un posible acuerdo para reabrir el estrecho y poner fin al programa de armas nucleares de Irán", y aseguró que el pacto "está estructurado para garantizar que las preocupaciones de Estados Unidos y sus aliados sean priorizadas, y que si la República Islámica de Irán cumple sus obligaciones, entonces los beneficios económicos llegarán a ellos y a toda la región".

"Este acuerdo tiene el potencial de transformar la región y conducir a una paz duradera", zanjó el vicepresidente, que encabezó la delegación estadounidense que negoció con el régimen iraní en Islamabad.

Según Reuters, el memorando compromete a Estados Unidos a proporcionar a Irán miles de millones de dólares en activos descongelados y a levantar las sanciones sobre sus exportaciones de petróleo. A cambio, Irán desbloqueará el estrecho de Ormuz.

"El estrecho se abrirá oficialmente tan pronto como firmemos, lo que podría ocurrir pronto, muy pronto, quizá durante el fin de semana en Europa", avanzó el jueves el propio Trump.

La única referencia explícita a la política nuclear sería, por ahora, una reafirmación del compromiso asumido por Irán hace décadas de no buscar armas nucleares, formulado por primera vez al ratificar el Tratado de No Proliferación de la ONU en 1970.

"Tras revisar el texto del acuerdo, debo señalar que, en comparación con las dos versiones anteriores, es más perjudicial, y las concesiones de Irán también se han vuelto mayores", lamentó el diputado iraní Mahmoud Nabavian, uno de los máximos exponentes de la línea dura del régimen.