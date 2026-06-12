Guerra de Irán, última hora en directo | El Ejército de EEUU derriba dos drones iraníes lanzados contra buques comerciales en Ormuz
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Nuevo giro de guion en el conflicto en Oriente Próximo. Cuando parecía que la guerra se asomaba al abismo de la reanudación con ataques cruzados, Donald Trump ha avanzado que Estados Unidos e Irán podrían firmar un acuerdo definitivo este mismo fin de semana. No obstante, Teherán ha negado haber tomado una decisión definitiva sobre el pacto.
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El petróleo cae un 2% y cotiza en los 88 dólares el barril, su nivel más bajo desde abril
El precio del barril de petróleo baja este viernes un 2% y cotiza en los 88 dólares, lo que supone su nivel más bajo desde abril de este año. El mercado espera un acuerdo de paz en Oriente Próximo tras la cancelación de los ataques de Estados Unidos a Irán.
El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, retrocedió exactamente un 2,06 % y se colocó en los 88.52 dólares.
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Trump avanza que el acuerdo con Irán podría firmarse en Europa "en los próximos días"
Donald Trump ha asegurado durante un evento a última hora del jueves que la guerra con Irán "terminó hoy", expresando optimismo sobre las negociaciones en marcha con Teherán. De hecho, el mandatario estadounidense ha revelado que solo queda que ambos bandos plasmen la firma y que ese acto podría tener lugar en Europa "en los próximos días".
El mandatario republicano ha adelantado que el encargado de ratificar el acuerdo será en principio el vicepresidente JD Vance. Trump tiene previsto presidir este domingo un evento deportivo en la Casa Blanca por su 80 cumpleaños, antes de viajar a Europa para asistir a la Cumbre del G7 a partir del lunes.
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El Ejército de EEUU derriba dos drones iraníes lanzados contra buques comerciales en Ormuz
El Ejército de Estados Unidos ha derribado dos drones de ataques iraníes dirigidos aparentemente contra buques comerciales que se encontraban en el estrecho de Ormuz, según informa la agencia Reuters. "El flujo de tráfico a través del estrecho continúa", ha asegurado un funcionario de la Administración Trump.