Guerra de Irán, última hora en directo | El Ejército de EEUU derriba dos drones iraníes lanzados contra buques comerciales en Ormuz

El precio del barril de petróleo baja este viernes un 2% y cotiza en los 88 dólares, lo que supone su nivel más bajo desde abril de este año. El mercado espera un acuerdo de paz en Oriente Próximo tras la cancelación de los ataques de Estados Unidos a Irán.

Extracción de petróleo.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, retrocedió exactamente un 2,06 % y se colocó en los 88.52 dólares.