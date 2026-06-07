En Líbano, Israel y la organización terrorista chií Hezbolá intercambiaron ataques en las últimas horas, pese al alto el fuego negociado durante una nueva ronda de diálogo entre el país hebreo y Beirut esta semana en Washington.
El rechazó de Hezbolá, respaldado por Irán, al alto el fuego y la decisión de Israel de no retirar sus tropas del país están socavando los esfuerzos de Trump para detener los combates allí y forjar la paz con Teherán .
Irán ha condicionado cualquier acuerdo de paz con Washington al alto el fuego en Líbano, y en los últimos días ha sugerido que podría intervenir directamente si Israel continúa con los ataques en la zona.
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El ministro de Interior de Pakistán llega a Teherán para entregar un "mensaje especial" a Jamenei: "Espero que tenga buen desenlace"
El ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, llegó a Teherán para entregar un “mensaje especial” para el líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, relativo a las negociaciones de paz entre Irán y Estados Unidos.
“Creo que este mensaje es importante. Espero que todo vaya bien y tenga un buen desenlace”, dijo Naqvi anoche tras reunirse con su homólogo iraní, Eskandar Momeni.
Naqvi añadió que espera que “esta crisis (la guerra) llegue pronto a su fin gracias a los esfuerzos del primer ministro de Pakistán (Shehbaz Sharif) y el jefe del Ejército paquistaní (Asim Munir)”, quienes enviaron el mensaje a Mojtaba.
Medios iraníes afirmaron que Naqvi presentará “nuevas propuestas” para poner fin al conflicto entre Irán y Estados Unidos para superar el estancamiento de las negociaciones en las últimas semanas, proceso en el que Pakistán ejerce de mediador. Para ello, Naqvi tiene previsto reunirse con altos cargos iraníes como el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí.
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Israel afirma haber interceptado dos proyectiles lanzados por Hezbolá desde Líbano
Según informaron las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), dos coheteslanzados hace poco por Hezbolá desde Líbano contra el norte de Israel fueron interceptados.
Las sirenas sonaron en las comunidades fronterizas de Yiftah y Ramot Naftali en medio del ataque.
Este ataque con cohetes de Hezbolá contra Israel es el primero desde el miércoles y el primero desde que se renovó el frágil alto el fuego en el Líbano. Las tropas israelíes en el sur del Líbano han sufrido repetidos ataques a pesar de la renovación del alto el fuego el miércoles.