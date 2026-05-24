Trump anuncia que está ultimando un acuerdo con Irán para garantizar la paz y reabrir el estrecho de Ormuz

Trump ha mantenido conversaciones con líderes de potencias árabes y con el primer ministro israelí, mientras Pakistán actúa como mediador clave.

Los principales escollos en la negociación son el programa nuclear de Teherán y la exigencia de Irán de cobrar un peaje por el tránsito en el estrecho.

El pacto busca la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz, una vía marítima vital para el comercio mundial de petróleo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que está en la fase final de negociación de un acuerdo de paz con Irán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que se encuentra en la fase final de las negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz con la República Islámica de Irán.

A través de su red social, Truth Social, el mandatario estadounidense confirmó que los flecos del pacto se están discutiendo intensamente y que el entendimiento, que incluirá la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz, se anunciará de forma inminente.

Desde la Casa Blanca, Trump mantuvo conversaciones que calificó de "muy productivas" con los principales líderes de las potencias árabes y regionales, incluyendo a Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Turquía, Egipto, Jordania y Baréin.

La gravedad y urgencia de las deliberaciones obligaron a Trump a cancelar abruptamente sus planes de pasar el fin de semana en su club de golf de Nueva Jersey.

El presidente regresó de inmediato a Washington para encerrarse en el Despacho Oval y encabezar las reuniones con su gabinete de seguridad, en las que participan activamente los mediadores estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner.

Asimismo, el líder estadounidense conversó telefónicamente con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, asegurando que el intercambio transcurrió de manera muy positiva.

Una pieza fundamental en este engranaje ha sido Pakistán, que actúa como puente crítico entre Washington y Teherán.

El mariscal de campo paquistaní, Asim Munir, realizó una breve pero altamente productiva visita relámpago a Teherán.

Fuentes de la seguridad de Islamabad confirmaron que ambas potencias están "más cerca que nunca" de sellar la paz.

Este optimismo es compartido por el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, quien desde Nueva Delhi adelantó que el anuncio oficial podría materializarse este mismo fin de semana o en los próximos días.

El peaje de Ormuz

A pesar del ambiente favorable, la negociación todavía afronta puntos de extrema tensión. El principal foco de conflicto radica en el programa atómico de Teherán.

Durante las últimas semanas, Trump ha mostrado su profunda frustración ante la resistencia de Irán a comprometerse firmemente a detener el enriquecimiento de uranio.

La postura de la Casa Blanca sigue siendo inflexible: "Irán nunca podrá tener un arma nuclear y tienen que entregar su uranio altamente enriquecido", advirtió Rubio de manera tajante.

El otro gran caballo de batalla es de carácter económico y geoestratégico.

Estrecho de Ormuz. Reuters

El pacto exige la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz, una vía marítima vital por la que transita una quinta parte del petróleo mundial y que permanece bloqueada desde que Teherán tomara represalias por la ofensiva militar lanzada por EEUU e Israel en febrero

Mientras que Irán pretende exigir el cobro de peajes para permitir el tránsito comercial, Washington exige una apertura total, libre y sin costes.

El Ministerio de Exteriores iraní ha pedido cautela, señalando que, aunque las posturas se han acercado significativamente, habrá que esperar entre tres y cuatro días para ver el desenlace real.