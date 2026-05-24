EEUU e Irán avanzan hacia un acuerdo de paz con la apertura de Ormuz en el centro de la negociación, pero "sin prisas"

Embarcaciones en el estrecho de Ormuz cerca de la playa de Bandar Abbas. Reuters

Las claves

Las claves Generado con IA EEUU e Irán avanzan en negociaciones para un acuerdo de paz que incluye la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz y el fin de las hostilidades. El posible pacto contempla una tregua de 60 días, durante la cual Irán normalizaría el tránsito marítimo en Ormuz bajo estricto control iraní. Washington suspendería temporalmente algunas sanciones a Irán, permitiendo venta de crudo y liberación parcial de fondos congelados. El compromiso de Irán sobre armas nucleares sigue siendo un punto de discrepancia, con exigencias internacionales de garantías y la postura iraní de no buscar bombas atómicas.

Irán y Estados Unidos avanzan en las negociaciones para poner fin a la guerra y facilitar la navegación en el estrecho de Ormuz.

Las autoridades iraníes han evitado pronunciarse de manera oficial sobre el posible acuerdo de paz, desde EEUU se sigue hablando de avances y de un posible e inminente anuncio de un pacto.

Donald Trump, aseguró este domingo que las conversaciones “avanzan de manera ordenada y constructiva”, aunque afirmó haber pedido a su equipo negociador que no se precipite en el cierre del acuerdo.

"Ambas partes deben tomarse su tiempo y hacerlo bien. ¡No puede haber errores!", escribió Trump en Truth Social, donde además reiteró que Irán “no puede desarrollar ni adquirir un arma o una bomba nuclear”.

El mandatario indicó también que el bloqueo marítimo impuesto por Washington sobre puertos iraníes desde mediados de abril "se mantendrá en plena vigencia" hasta que el acuerdo sea firmado.

Tras estas afirmaciones de Trump, el portal estadounidense Axios informó, que el acuerdo con Irán podría firmarse en los próximos días, aunque no este mismo domingo, como había sugerido el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, desde Nueva Delhi.

Mientras tanto, Pakistán, mediador de las conversaciones, dijo que espera albergar "muy pronto" en Islamabad nuevas rondas de negociaciones, tras un primer intento fallido el pasado abril.

El peaje de Ormuz

Tanto Axios como la agencia iraní Tasnim coinciden en que el posible acuerdo prioriza el fin de las hostilidades en todos los frentes y la reapertura del estrecho de Ormuz, bloqueado parcialmente por Irán desde los primeros días de la guerra.

Según Axios, el memorando incluiría una tregua de 60 días durante la cual Irán normalizaría el tránsito marítimo en Ormuz, abriendo una ventana de tiempo clave para rebajar la tensión en la región.

Embarcaciones en el estrecho de Ormuz. Reuters

Por su parte, Tasnim, informó de que el acuerdo contemplaría la "recuperación gradual del volumen de tránsito marítimo existente antes de la guerra”, aunque precisó que no implicaría un retorno total a la situación previa al conflicto.

También se confirmó que la intención por parte de Irán es que el paso estratégico seguiría bajo estricto control iraní.

Ambos medios coinciden además en que Washington suspendería temporalmente algunas sanciones impuestas contra Teherán y permitiría la venta de crudo iraní, así como la liberación de una parte de los fondos iraníes congelados en el extranjero.

La cuestión nuclear

Las diferencias entre las filtraciones aparecen principalmente en torno al programa nuclear iraní.

De acuerdo con Axios, el borrador del memorando incluiría el compromiso iraní de no buscar armas nucleares, una de las principales líneas rojas establecidas por Trump durante las negociaciones.

Sin embargo, Tasnim aseguró que el posible acuerdo no incluye ninguna cláusula nuclear y que todos los asuntos relacionados con el programa atómico han sido aplazados a negociaciones posteriores a la firma del memorando de entendimiento, en un plazo de 60 días.

Esta situación ha generado una profunda preocupación en Israel, donde el primer ministro, Benjamín Netanyahu, afirmó haber acordado con Trump que cualquier pacto de paz con Irán debe implicar el desmantelamiento de sus instalaciones de enriquecimiento y la retirada de su material nuclear.

Esta inquietud respecto al programa atómico de Teherán es compartida también por la Unión Europea y el Gobierno de Londres.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el primer ministro británico, Keir Starmer, recibieron positivamente los avances diplomáticos hacia un acuerdo de paz.

Sin embargo exigieron garantías de que Irán no desarrollará un arma nuclear.

Ante ello, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, insistió en que Teherán no busca fabricar bombas atómicas.

"Estamos dispuestos a tranquilizar al mundo de que no buscamos armas nucleares", afirmó Pezeshkian, aunque subrayó que el equipo negociador iraní "no hará concesiones" sobre el "honor y la dignidad" del país.