Irán vuelve a atacar Emiratos en represalia por el cruce de barcos de EEUU: tensión en Ormuz por el 'Proyecto Libertad' de Trump

La escalada de tensión afecta las rutas de exportación de petróleo y eleva los precios, mientras las negociaciones entre EEUU e Irán quedan en el limbo.

Emiratos interceptó varios misiles y drones, pero un ataque logró provocar un incendio en una instalación petrolera de Fujairah, con varios heridos.

Estados Unidos, bajo el liderazgo de Trump, inició una operación para escoltar barcos a través de Ormuz, desafiando el control de la Guardia Revolucionaria iraní.

Irán lanzó misiles y drones contra Emiratos Árabes Unidos en represalia por la operación estadounidense 'Proyecto Libertad' en el estrecho de Ormuz.

La tregua en Oriente Próximo reveló este lunes su extrema fragilidad. El alto el fuego camina por quinta semana consecutiva sobre el alambre. Irán violó en la tarde de ayer los términos del acuerdo en represalia por lo sucedido horas antes en el disputado estrecho de Ormuz. Un fogonazo de rabia contenida que no fue a mayores.

Donald Trump había anunciado que este mismo lunes comenzaría el denominado Proyecto Libertad, una operación de alto riesgo que buscaba "guiar" a las embarcaciones que quisieran atravesar el estratégico paso marítimo. En definitiva, una operación para arrebatarle su control a la Guardia Revolucionaria.

El Mando Central de las Fuerzas Navales de Estados Unidos (USNAVCENT) advirtió la víspera a través de un comunicado que el tránsito era "extremadamente peligroso" por "la presencia de minas que no han sido completamente inspeccionadas ni neutralizadas", pero no faltaron interesados.

Dos buques mercantes con bandera estadounidense lo intentaron, y tuvieron éxito, según la versión del CENTCOM. Durante el proceso, sin embargo, la Guardia Revolucionaria cumplió sus amenazas y abrió fuego. Lanzó misiles de crucero, drones y pequeñas embarcaciones contra los cargueros, y sus agencias aseguraron haber alcanzado dos objetivos.

El almirante Brad Cooper, jefe del CENTCOM, presumió este lunes de que sus fuerzas habían conseguido neutralizar "todos y cada uno" de los ataques iraníes y hundir hasta seis pequeñas embarcaciones del enemigo. Una versión que Teherán rechazó de plano.

De paso, Cooper también anunció que sus fuerzas habían desminado una ruta de Ormuz. Pero la jornada terminó del mismo modo que terminaron las 64 anteriores, con Ormuz cerrado a cal y canto y con los precios del petróleo al alza.

Sólo después del fracaso operativo, Trump apareció en la emisión en directo de Fox News para amenazar a Irán con "borrarle de la faz de la Tierra" en caso de que atacara "los barcos estadounidenses que están guiando embarcaciones a través del estrecho de Ormuz".

Más tarde, Trump reconoció en su plataforma Truth Social que Irán había lanzado "algunos ataques contra naciones no relacionadas en lo que respecta al movimiento de barcos, la OPERACIÓN LIBERTAD, incluyendo un buque de carga surcoreano", y elevó a siete el número de "lanchas rápidas" iraníes derribadas. "Es todo lo que les queda. Aparte del buque surcoreano, en este momento no ha habido daños al atravesar el estrecho", reafirmó el inquilino de la Casa Blanca.

Irán responde

La República Islámica no quiere que se repita el mismo guion de los dos últimos procesos negociadores, que Trump hizo descarrilar con sendos ataques. Primero, en junio del año pasado, con la operación Martillo de Medianoche, y después, en febrero, con la operación Furia Épica.

En ambos casos, Estados Unidos pasó a la ofensiva de la mano de Israel, que presiona para retomar las hostilidades. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se encuentran "monitoreando la situación y se encuentran en alerta y con un alto nivel de preparación", según The Times of Israel.

Que Irán no pretende esperar sentado el tercer golpe es algo que demostró ayer atacando a Emiratos Árabes Unidos. Los radares emiratíes detectaron cuatro misiles de crucero procedentes de Irán en el primer ataque contra la petromonaquía del Golfo desde la entrada en vigor del alto el fuego a principios de abril.

"Tres de ellos fueron interceptados con éxito sobre las aguas territoriales del Estado, mientras que el último cayó en el mar", informó el comunicado del Ministerio de Defensa emiratí, que dio cuenta de más ataques con drones a lo largo de la tarde.

Donald Trump habla con los periodistas al salir de la Casa Blanca en Washington. Reuters

Abu Dabi reconoció, asimismo, que el impacto de un dron provocó un incendio en la instalación petrolera de Fujairah, el punto final de un oleoducto que el país del Golfo utiliza como alternativa a Ormuz. Al menos tres trabajadores de nacionalidad india resultaron heridos.

"Estos ataques representan una peligrosa escalada y una violación inaceptable", denunció a través de un comunicado el Ministerio de Defensa emiratí, que aseguró haber interceptado 12 misiles balísticos, tres misiles de crucero y cuatro drones procedentes de Irán.

"Lo que vimos esta mañana fue a Irán iniciando comportamientos agresivos", concedió el almirante Cooper, que sin embargo anticipó que no habría respuesta por parte de Estados Unidos: "Nosotros simplemente vamos a responder a eso".

El jefe del Mando Central evitó entrar en detalles por el respaldo que Washington estaba ofreciendo a Abu Dabi. Según Cooper, las autoridades emiratíes tienen una "capacidad excepcional" y "están bien posicionados para defenderse".

El almirante estadounidense también dijo que el ataque iraní contra Fujairah estaba "bajo su jurisdicción nacional" y que no formaba parte de la iniciativa de Washington para reabrir Ormuz. Se desmarcó.

Emiratos es el país del Golfo que mejores relaciones mantiene con Israel y el más beligerante contra la República Islámica. Pide acabar lo empezado y cambiar el régimen en Teherán.

El halcón emiratí Anwar Gargash, asesor diplomático del presidente Mohamed bin Zayed, escribió en la red social X que Emiratos "no se dejarán intimidar" por los ataques iraníes, que demuestran "la bancarrota moral de un régimen que ha elegido la agresión como su forma de tratar con sus vecinos".

"El anuncio de Irán de una ampliación de su área de control en el estrecho de Ormuz, junto con ataques a instalaciones petroleras en Fujairah y a petroleros, apunta a una escalada deliberada hacia las rutas alternativas de exportación de petróleo de los Emiratos Árabes Unidos", subrayó el analista Hamidreza Azizi en la red social X.

"El objetivo es mantener en riesgo los canales alternativos de exportación, sostener los precios del petróleo elevados y bloquear cualquier percepción de normalización", apuntó Azizi. "En otras palabras, el mensaje es que la misión de Donald Trump en el estrecho no será gratuita. En cambio, generará mayor complejidad y una presión sostenida sobre el mercado energético".

Negociaciones en el limbo

En la misma publicación de Truth Social donde anunció el inicio del 'Proyecto Libertad', Trump también aseguró que estaba manteniendo conversaciones "muy positivas" con Teherán, sin entrar en detalles.

La realidad es que las negociaciones avanzan a trompicones, y de forma indirecta. El digital Axios adelantó el pasado domingo que Irán había enviado una propuesta de 14 puntos a través de Pakistán en respuesta a una propuesta estadounidense de nueve puntos. Lo sucedido ayer coloca el proceso de diálogo en el limbo.

"La fricción conduce a la escalada", advirtió el analista Danny Citrinowicz en X. "Si Estados Unidos continúa con los esfuerzos para hacer pasar el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz en las condiciones actuales, es solo cuestión de tiempo antes de que ocurra un enfrentamiento directo con Irán".